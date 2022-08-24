https://ria.ru/20220824/dagestan-1811514033.html

Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом

Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом - РИА Новости, 24.08.2022

Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом

Летом спрос на экскурсионные туры в Дагестан вырос на 35 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T03:07

2022-08-24T03:07

2022-08-24T03:07

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туризм

новости - туризм

россия

москва

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ассоциация туроператоров россии (атор)

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Летом спрос на экскурсионные туры в Дагестан вырос на 35 процентов, сообщает АТОР.Также участники рынка отмечают большой интерес клиентов не только к познавательным поездкам в две столицы, но и регионам, куда едут за природными достопримечательностями. Это Кавказ, Алтай, Камчатка, Карелия."Все направления, вошедшие в топ-5, продемонстрировали рост от десяти до 35 процентов. Лидером стал Дагестан", — рассказали в ассоциации.Осенью интерес к экскурсионным турам не уменьшится, считают участники рынка. "Во-первых, это традиционно сезон для таких поездок. Во-вторых, спрос подстегнет акция кешбэка. Путешественники будут выбирать как классические туры, так и тематические программы, особенно гастрономические. Спрос на них растет", — пояснили эксперты.

https://ria.ru/20220804/dagestan-1805903593.html

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Мария Селиванова

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