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Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220824/dagestan-1811514033.html
Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом
Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом - РИА Новости, 24.08.2022
Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом
Летом спрос на экскурсионные туры в Дагестан вырос на 35 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T03:07
2022-08-24T03:07
туризм
туризм
новости - туризм
россия
москва
санкт-петербург
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Летом спрос на экскурсионные туры в Дагестан вырос на 35 процентов, сообщает АТОР.Также участники рынка отмечают большой интерес клиентов не только к познавательным поездкам в две столицы, но и регионам, куда едут за природными достопримечательностями. Это Кавказ, Алтай, Камчатка, Карелия."Все направления, вошедшие в топ-5, продемонстрировали рост от десяти до 35 процентов. Лидером стал Дагестан", — рассказали в ассоциации.Осенью интерес к экскурсионным турам не уменьшится, считают участники рынка. "Во-первых, это традиционно сезон для таких поездок. Во-вторых, спрос подстегнет акция кешбэка. Путешественники будут выбирать как классические туры, так и тематические программы, особенно гастрономические. Спрос на них растет", — пояснили эксперты.
https://ria.ru/20220804/dagestan-1805903593.html
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туризм, новости - туризм, россия, москва, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, республика дагестан, республика карелия, камчатский край, республика алтай, кавказ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные, Республика Дагестан, Республика Карелия, Камчатский край, Республика Алтай, Кавказ
03:07 24.08.2022
 
Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом

АТОР: Дагестан стал самым популярным направлением для экскурсионных поездок летом

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Летом спрос на экскурсионные туры в Дагестан вырос на 35 процентов, сообщает АТОР.
Также участники рынка отмечают большой интерес клиентов не только к познавательным поездкам в две столицы, но и регионам, куда едут за природными достопримечательностями. Это Кавказ, Алтай, Камчатка, Карелия.
"Все направления, вошедшие в топ-5, продемонстрировали рост от десяти до 35 процентов. Лидером стал Дагестан", — рассказали в ассоциации.
Осенью интерес к экскурсионным турам не уменьшится, считают участники рынка. "Во-первых, это традиционно сезон для таких поездок. Во-вторых, спрос подстегнет акция кешбэка. Путешественники будут выбирать как классические туры, так и тематические программы, особенно гастрономические. Спрос на них растет", — пояснили эксперты.
Дагестан - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Неизведанный Дагестан: горными тропами в поисках чуду
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияМоскваСанкт-ПетербургАссоциация туроператоров России (АТОР)куда поехать в выходныеРеспублика ДагестанРеспублика КарелияКамчатский крайРеспублика АлтайКавказ
 
 
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