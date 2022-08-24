https://ria.ru/20220824/dagestan-1811514033.html
Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом
Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом - РИА Новости, 24.08.2022
Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом
Летом спрос на экскурсионные туры в Дагестан вырос на 35 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T03:07
2022-08-24T03:07
2022-08-24T03:07
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новости - туризм
россия
москва
санкт-петербург
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Летом спрос на экскурсионные туры в Дагестан вырос на 35 процентов, сообщает АТОР.Также участники рынка отмечают большой интерес клиентов не только к познавательным поездкам в две столицы, но и регионам, куда едут за природными достопримечательностями. Это Кавказ, Алтай, Камчатка, Карелия."Все направления, вошедшие в топ-5, продемонстрировали рост от десяти до 35 процентов. Лидером стал Дагестан", — рассказали в ассоциации.Осенью интерес к экскурсионным турам не уменьшится, считают участники рынка. "Во-первых, это традиционно сезон для таких поездок. Во-вторых, спрос подстегнет акция кешбэка. Путешественники будут выбирать как классические туры, так и тематические программы, особенно гастрономические. Спрос на них растет", — пояснили эксперты.
https://ria.ru/20220804/dagestan-1805903593.html
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москва
санкт-петербург
республика карелия
камчатский край
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, москва, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, республика дагестан, республика карелия, камчатский край, республика алтай, кавказ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные, Республика Дагестан, Республика Карелия, Камчатский край, Республика Алтай, Кавказ
Названы самые популярные направления для экскурсионных поездок летом
АТОР: Дагестан стал самым популярным направлением для экскурсионных поездок летом
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Летом спрос на экскурсионные туры в Дагестан вырос на 35 процентов, сообщает АТОР.
Также участники рынка отмечают большой интерес клиентов не только к познавательным поездкам в две столицы, но и регионам, куда едут за природными достопримечательностями. Это Кавказ, Алтай, Камчатка, Карелия.
"Все направления, вошедшие в топ-5, продемонстрировали рост от десяти до 35 процентов. Лидером стал Дагестан", — рассказали в ассоциации.
Осенью интерес к экскурсионным турам не уменьшится, считают участники рынка. "Во-первых, это традиционно сезон для таких поездок. Во-вторых, спрос подстегнет акция кешбэка. Путешественники будут выбирать как классические туры, так и тематические программы, особенно гастрономические. Спрос на них растет", — пояснили эксперты.