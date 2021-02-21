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Туризм
https://ria.ru/20210221/moskva-1598312829.html
Секреты Москвы: что таится под Кремлем и где золото Торгсина
Секреты Москвы: что таится под Кремлем и где золото Торгсина
Знакомый город, исхоженные улицы, здания, на которые смотришь каждый день. Но и они могут и удивить. Главное — правильно выбрать компанию и тему для прогулки... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T08:00
2021-02-21T08:10
отношения
мастер и маргарита
михаил булгаков
любовь
туризм
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Знакомый город, исхоженные улицы, здания, на которые смотришь каждый день. Но и они могут и удивить. Главное — правильно выбрать компанию и тему для прогулки. Например, в Москве можно пройти под землей по руслу Неглинки. А еще — понять, как связаны вино и архитектура, увидеть "немного Италии" и квартал красных фонарей. Сегодня, 21 февраля, — Всемирный день экскурсовода. О том, как они помогают открыть новый ракурс, о необычных турах по столице, о публичных домах и свадьбах — в материале РИА Новости."Пешки" не интересны"Москва булгаковская, авангардная, первых пятилеток, Серебряного века, Ивана Грозного — вот что сейчас привлекает людей. Интересны авторские туры, а не обзорные "пешки" из серии "что видим, о том поем", — говорит автор проекта бесплатных экскурсий "Гуляем по Москве" Евгений Степанов.Одна из его прогулок — "Последняя любовь Империи: Николай II" — основана на письмах царя к жене, матери, детям.В районе Китай-города он рассказывает, как первый представитель династии — Михаил Федорович Романов по прозвищу Кроткий — выбирал невесту. Это, наверное, история первой Золушки в России.Есть туры "только для взрослых". За ними — в район Сретенки: именно там на рубеже XIX-ХХ веков располагались дешевые притоны и бордели уровнем повыше. Все легально и с налоговыми отчислениями. На такой экскурсии можно, например, узнать, как и почему вокруг полицейского участка вырос квартал красных фонарей. И чем же так отличился один публичный дом, что его даже на фоне общей легализации закрыли — "за разврат". Начинается прогулка на Трубной площади, а завершается на Сретенском бульваре.На Преображенке Москва предстает совсем другой. Можно увидеть такое, что удивляет порой и самих экскурсоводов. "У нас есть прогулка по "кремлю" староверов-беспоповцев, — говорит гид Ирина Стрельникова, автор познавательного проекта "Совсем другой город". — Сначала рынок, обычная московская жизнь, трамваи, но стоит завернуть за угол — встречаешь мужчин в косоворотках, женщин в сарафанах. Совершенно особенный мир".Она вспоминает, как на одной из экскурсий за тем самым углом увидели вдруг ламу и альпака. Туристы застыли от неожиданности, а жителей староверческой Преображенки экзотические животные не смутили.Золото за еду и дома-путешественникиБанки, бани, золото — тоже про Москву. "Мне очень нравится рассказ про Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, 1930-1936 годы. — Прим. ред.). Многие помнят его по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а на самом деле треть индустриализации оплатили благодаря Торгсину. За золотой лом давали торгсиновские рубли, и люди даже в голод могли купить, например, муки, — говорит Ирина. — Когда распродавали ценности Эрмитажа, средств получили в десять раз меньше, чем по программе Торгсина". Известные здания — на Смоленском рынке и на Кузнецком мосту.В то, что при СССР здания двигали, многие не верят до сих пор. "Наглядный пример мы показываем во дворе Тверской, там, где Саввино-Сторожевское подворье, — объясняет Марта Агеева, сооснователь "Экскурс-бюро № 1". — Обязательно кто-то в группе уточняет: "Как это — передвигали дома? Наверняка это байка или анекдот". А когда слышат, что здание весит 23 тысячи тонн и перемещали его без отселения жильцов, удивляются еще больше".От Италии до крымского вина и коллекторовАрхитектурные экскурсии по Москве — казалось бы, что в них необычного — помогают взглянуть на город с неожиданного ракурса. Например, увидеть Италию в сталинском ампире. "Если к зданию приложил руку Иван Жолтовский, то каждая капитель и колонна воспроизводят что-то итальянское", — рассказывает Ирина Стрельникова.В программе экскурсий и лекций "Москва глазами инженера" связали разнообразную столичную архитектуру с виноделием. Как разъясняют в описании, есть два полюса: использование международного опыта, соответствие мировым тенденциям (архитекторы Федор Шехтель, Иван Жолтовский) и поиск собственной идентичности, создание уникальных новаторских проектов (Иван Леонидов, Константин Мельников)."Так же и с вином, — говорит историк архитектуры, экскурсовод, основатель проекта Айрат Багаутдинов. — Лекции о зданиях и стилях перемежаются рассказами сомелье, а участники дегустируют вина российских виноделен, которые работают, например, во французских традициях или, наоборот, специализируются на автохтонных сортах винограда".Во время тура можно по-другому взглянуть на Москву и с высоты. "Многие наши прогулки завершаются на смотровых площадках, — уточняет Айрат. — На Киевском вокзале — это башня с часами. Мало кто там бывал. На "Красном Октябре" — крыша".А диггер Даниил Давыдов, автор проекта "Путешествие под землю", помогает увидеть Москву на 15-метровой глубине. "Людям интересно узнать, что под ногами у них целый подземный мир: водопады, сталактиты и сталагмиты, даже рыба, которая водится только в коллекторах, — говорит он. — Во время экскурсии по Неглинке есть возможность еще и сравнить дореволюционные и советские системы водоотведения". Кстати, он рассказывает и о Кремле. Но глазами диггера: о его фортификационных свойствах, как подземные сооружения обеспечивали безопасность в Средневековье.Экскурсовод в роли КупидонаКак показывает опыт экскурсоводов, такие прогулки — вполне реальный шанс и встретить любовь, и узнать, как знакомились раньше."В туре "Москва для влюбленных и мечтающих влюбиться" мы обучаем языку веера, — объясняет Марта Агеева. — Из 15 тысяч существующих фраз показываем "да" и "нет", "я согласна на многое". Гостей впечатляет, что с помощью маленького предмета мужчины и женщины знакомились, общались, договаривались о встречах".Еще один нюанс такой прогулки — сердце в саду "Эрмитаж". Нужно пройти сквозь него и загадать желание. Парам — долгую и счастливую жизнь, одиночкам — встретить любовь. "Наше бюро существует восемь лет. Все эти годы нам часто звонят: вот, прошла сквозь сердце, а теперь выхожу замуж, — вспоминает Марта. — Подтверждает теорию в действии".Евгений Степанов рассказывает, что однажды экскурсию и вовсе заказали на свадьбу. "Обычную обзорную, для родни из Санкт-Петербурга. Не очень люблю проводить такие прогулки и, честно говоря, удивился: зачем это нужно в такой день?" Все объяснилось просто: молодожены познакомились именно во время его тура.
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отношения, мастер и маргарита, михаил булгаков, любовь, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, куда сходить , виноделие, прогулки по москве, туризм, архитектура, маршруты - туризм, михаил федорович романов (царь), николай ii, константин мельников, федор шехтель, москва, италия, вино

Секреты Москвы: что таится под Кремлем и где золото Торгсина

08:00 21.02.2021 (обновлено: 08:10 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Никольскую башню Московского Кремля сквозь гирлянды на Никольской улице
Вид на Никольскую башню Московского Кремля сквозь гирлянды на Никольской улице - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Знакомый город, исхоженные улицы, здания, на которые смотришь каждый день. Но и они могут и удивить. Главное — правильно выбрать компанию и тему для прогулки. Например, в Москве можно пройти под землей по руслу Неглинки. А еще — понять, как связаны вино и архитектура, увидеть "немного Италии" и квартал красных фонарей. Сегодня, 21 февраля, — Всемирный день экскурсовода. О том, как они помогают открыть новый ракурс, о необычных турах по столице, о публичных домах и свадьбах — в материале РИА Новости.

"Пешки" не интересны

"Москва булгаковская, авангардная, первых пятилеток, Серебряного века, Ивана Грозного — вот что сейчас привлекает людей. Интересны авторские туры, а не обзорные "пешки" из серии "что видим, о том поем", — говорит автор проекта бесплатных экскурсий "Гуляем по Москве" Евгений Степанов.
Одна из его прогулок — "Последняя любовь Империи: Николай II" — основана на письмах царя к жене, матери, детям.
В районе Китай-города он рассказывает, как первый представитель династии — Михаил Федорович Романов по прозвищу Кроткий — выбирал невесту. Это, наверное, история первой Золушки в России.
© РИА Новости

Российский император Николай II (в центре), императрица Александра Федоровна (слева) и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле. Празднование 300-летия дома Романовых

Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле
1 из 6

Российский император Николай II (в центре), императрица Александра Федоровна (слева) и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле. Празднование 300-летия дома Романовых

© РИА Новости
© РИА Новости

Николай II с женой выходят из собора Василия Блаженного

Николай II с женой выходят из собора Василия Блаженного
2 из 6

Николай II с женой выходят из собора Василия Блаженного

© РИА Новости
© РИА Новости / Юрий Артамонов

Палаты бояр Романовых (XIX век) на улице Варварка в Москве

Палаты бояр Романовых (XIX век) на улице Варварка в Москве
3 из 6

Палаты бояр Романовых (XIX век) на улице Варварка в Москве

© РИА Новости / Юрий Артамонов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Экспозиция музея "Палаты бояр Романовых", открывшегося после реставрации в Москве

Экспозиция музея Палаты бояр Романовых, открывшегося после реставрации в Москве
4 из 6

Экспозиция музея "Палаты бояр Романовых", открывшегося после реставрации в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев

Евангелие Федора Кошки (1392), предка Романовых, представлено в обновленной экспозиции "Бояре Романовы", посвященной 400-летию избрания М. Ф. Романова на царство, в музее "Палаты бояр Романовых" в Москве

Евангелие Федора Кошки (1392 г.), предка Романовых, представлено в обновленной экспозиции Бояре Романовы, посвященной 400-летию избрания М.Ф. Романова на царство, в музее Палаты бояр Романовых в Москве
5 из 6

Евангелие Федора Кошки (1392), предка Романовых, представлено в обновленной экспозиции "Бояре Романовы", посвященной 400-летию избрания М. Ф. Романова на царство, в музее "Палаты бояр Романовых" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
© РИА Новости / Максим Блинов

Девушки в исторических костюмах перед воротами Александровского сада у стен Московского Кремля

Девушки в исторических костюмах перед воротами Александровского сада у стен Московского Кремля
6 из 6

Девушки в исторических костюмах перед воротами Александровского сада у стен Московского Кремля

© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 6

Российский император Николай II (в центре), императрица Александра Федоровна (слева) и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле. Празднование 300-летия дома Романовых

© РИА Новости
2 из 6

Николай II с женой выходят из собора Василия Блаженного

© РИА Новости
3 из 6

Палаты бояр Романовых (XIX век) на улице Варварка в Москве

© РИА Новости / Юрий Артамонов
4 из 6

Экспозиция музея "Палаты бояр Романовых", открывшегося после реставрации в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 6

Евангелие Федора Кошки (1392), предка Романовых, представлено в обновленной экспозиции "Бояре Романовы", посвященной 400-летию избрания М. Ф. Романова на царство, в музее "Палаты бояр Романовых" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
6 из 6

Девушки в исторических костюмах перед воротами Александровского сада у стен Московского Кремля

© РИА Новости / Максим Блинов
Есть туры "только для взрослых". За ними — в район Сретенки: именно там на рубеже XIX-ХХ веков располагались дешевые притоны и бордели уровнем повыше. Все легально и с налоговыми отчислениями. На такой экскурсии можно, например, узнать, как и почему вокруг полицейского участка вырос квартал красных фонарей. И чем же так отличился один публичный дом, что его даже на фоне общей легализации закрыли — "за разврат". Начинается прогулка на Трубной площади, а завершается на Сретенском бульваре.
CC0 / Public domain/Nizhny Novgorod Fair Government /

Удостоверение проститутки на право работы на Нижегородской ярмарке на 1904-1905 годы

Удостоверение проститутки на право работы на Нижегородской ярмарке на 1904-1905 годы.
1 из 3

Удостоверение проститутки на право работы на Нижегородской ярмарке на 1904-1905 годы

CC0 / Public domain/Nizhny Novgorod Fair Government /
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Мужчина на Трубной площади в Москве во время режима самоизоляции жителей

Мужчина на Трубной площади в Москве
2 из 3

Мужчина на Трубной площади в Москве во время режима самоизоляции жителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Мария Девахина

Доходный дом страхового общества "Россия" в Москве. Сретенский бульвар, 6/1

Доходный дом страхового общества Россия на Сретенском бульваре в Москве
3 из 3

Доходный дом страхового общества "Россия" в Москве. Сретенский бульвар, 6/1

© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 3

Удостоверение проститутки на право работы на Нижегородской ярмарке на 1904-1905 годы

CC0 / Public domain/Nizhny Novgorod Fair Government /
2 из 3

Мужчина на Трубной площади в Москве во время режима самоизоляции жителей

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Доходный дом страхового общества "Россия" в Москве. Сретенский бульвар, 6/1

© РИА Новости / Мария Девахина
На Преображенке Москва предстает совсем другой. Можно увидеть такое, что удивляет порой и самих экскурсоводов. "У нас есть прогулка по "кремлю" староверов-беспоповцев, — говорит гид Ирина Стрельникова, автор познавательного проекта "Совсем другой город". — Сначала рынок, обычная московская жизнь, трамваи, но стоит завернуть за угол — встречаешь мужчин в косоворотках, женщин в сарафанах. Совершенно особенный мир".
Она вспоминает, как на одной из экскурсий за тем самым углом увидели вдруг ламу и альпака. Туристы застыли от неожиданности, а жителей староверческой Преображенки экзотические животные не смутили.
CC BY 4.0 / AndyVolykhov / Больница: Преображенский Вал ул., дом 19, строение 2, Преображенское, Восточный округ, МоскваБольница при Преображенской старообрядческой общине
Больница при Преображенской старообрядческой общине
1 из 2
Больница при Преображенской старообрядческой общине
CC BY 4.0 / AndyVolykhov / Больница: Преображенский Вал ул., дом 19, строение 2, Преображенское, Восточный округ, Москва
CC BY 3.0 / Arseny Khakhalin / Fedoseevtsy monasteryФедосеевский монастырь
Федосеевский монастырь
2 из 2
Федосеевский монастырь
CC BY 3.0 / Arseny Khakhalin / Fedoseevtsy monastery
1 из 2
Больница при Преображенской старообрядческой общине
CC BY 4.0 / AndyVolykhov / Больница: Преображенский Вал ул., дом 19, строение 2, Преображенское, Восточный округ, Москва
2 из 2
Федосеевский монастырь
CC BY 3.0 / Arseny Khakhalin / Fedoseevtsy monastery

Золото за еду и дома-путешественники

Банки, бани, золото — тоже про Москву. "Мне очень нравится рассказ про Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, 1930-1936 годы. — Прим. ред.). Многие помнят его по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а на самом деле треть индустриализации оплатили благодаря Торгсину. За золотой лом давали торгсиновские рубли, и люди даже в голод могли купить, например, муки, — говорит Ирина. — Когда распродавали ценности Эрмитажа, средств получили в десять раз меньше, чем по программе Торгсина".
Известные здания — на Смоленском рынке и на Кузнецком мосту.
© РИА Новости / Иван Шагин

Первый регулировщик на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий мост в Москве. 1934 год

Первый регулировщик на пересечении улиц Петровки и Кузнецкого моста в Москве. 1934 год
1 из 4

Первый регулировщик на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий мост в Москве. 1934 год

© РИА Новости / Иван Шагин
© РИА Новости / Борис Игнатович

Улица Петровка в 30-е годы. Вид на перекресток улиц Петровка и Кузнецкий мост. Москва. 1932 год

Вид на перекрёсток улиц Петровка и Кузнецкий мост. Москва. 1932 год
2 из 4

Улица Петровка в 30-е годы. Вид на перекресток улиц Петровка и Кузнецкий мост. Москва. 1932 год

© РИА Новости / Борис Игнатович
© РИА Новости / Юрий Артамонов

Смоленская площадь в Москве

Смоленская площадь в Москве
3 из 4

Смоленская площадь в Москве

© РИА Новости / Юрий Артамонов
CC BY-SA 3.0 / Shakko / Moscow, Arbat 54 - TorgsinДом с гастрономом "Смоленский"
Дом с гастрономом Смоленский
4 из 4
Дом с гастрономом "Смоленский"
CC BY-SA 3.0 / Shakko / Moscow, Arbat 54 - Torgsin
1 из 4

Первый регулировщик на пересечении улиц Петровка и Кузнецкий мост в Москве. 1934 год

© РИА Новости / Иван Шагин
2 из 4

Улица Петровка в 30-е годы. Вид на перекресток улиц Петровка и Кузнецкий мост. Москва. 1932 год

© РИА Новости / Борис Игнатович
3 из 4

Смоленская площадь в Москве

© РИА Новости / Юрий Артамонов
4 из 4
Дом с гастрономом "Смоленский"
CC BY-SA 3.0 / Shakko / Moscow, Arbat 54 - Torgsin
В то, что при СССР здания двигали, многие не верят до сих пор. "Наглядный пример мы показываем во дворе Тверской, там, где Саввино-Сторожевское подворье, — объясняет Марта Агеева, сооснователь "Экскурс-бюро № 1". — Обязательно кто-то в группе уточняет: "Как это — передвигали дома? Наверняка это байка или анекдот". А когда слышат, что здание весит 23 тысячи тонн и перемещали его без отселения жильцов, удивляются еще больше".

От Италии до крымского вина и коллекторов

Архитектурные экскурсии по Москве — казалось бы, что в них необычного — помогают взглянуть на город с неожиданного ракурса. Например, увидеть Италию в сталинском ампире. "Если к зданию приложил руку Иван Жолтовский, то каждая капитель и колонна воспроизводят что-то итальянское", — рассказывает Ирина Стрельникова.
В программе экскурсий и лекций "Москва глазами инженера" связали разнообразную столичную архитектуру с виноделием. Как разъясняют в описании, есть два полюса: использование международного опыта, соответствие мировым тенденциям (архитекторы Федор Шехтель, Иван Жолтовский) и поиск собственной идентичности, создание уникальных новаторских проектов (Иван Леонидов, Константин Мельников).
© РИА Новости / Александр Поляков

Внутренний двор особняка Министерства иностранных дел Российской Федерации на улице Спиридоновка. Архитектор Федор Шехтель

Внутренний двор особняка Министерства иностранных дел Российской Федерации на улице Спиридоновка. Архитектор Федор Шехтель
1 из 4

Внутренний двор особняка Министерства иностранных дел Российской Федерации на улице Спиридоновка. Архитектор Федор Шехтель

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Александр Поляков

Здание посольства Великобритании на Софийской набережной в Москве. Бывший особняк украинского промышленника Павла Ивановича Харитоненко (1852-1914). Построен по проекту архитектора Василия Герасимовича Залесского, позже перестроено Федором Осиповичем Шехтелем

Здание посольства Великобритании на Софийской набережной в Москве
2 из 4

Здание посольства Великобритании на Софийской набережной в Москве. Бывший особняк украинского промышленника Павла Ивановича Харитоненко (1852-1914). Построен по проекту архитектора Василия Герасимовича Залесского, позже перестроено Федором Осиповичем Шехтелем

© РИА Новости / Александр Поляков
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Здание клуба обувной фабрики "Буревестник" (ныне — спортивный клуб), расположенное по улице 3-я Рыбинская, 17. Архитектор: Константин Мельников

Здание клуба обувной фабрики Буревестник
3 из 4

Здание клуба обувной фабрики "Буревестник" (ныне — спортивный клуб), расположенное по улице 3-я Рыбинская, 17. Архитектор: Константин Мельников

© РИА Новости / Антон Денисов
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© Фото : МосгорнаследиеКлуб завода "Каучук" Константина Мельникова
Клуб завода Каучук Константина Мельникова
4 из 4
Клуб завода "Каучук" Константина Мельникова
© Фото : Мосгорнаследие
1 из 4

Внутренний двор особняка Министерства иностранных дел Российской Федерации на улице Спиридоновка. Архитектор Федор Шехтель

© РИА Новости / Александр Поляков
2 из 4

Здание посольства Великобритании на Софийской набережной в Москве. Бывший особняк украинского промышленника Павла Ивановича Харитоненко (1852-1914). Построен по проекту архитектора Василия Герасимовича Залесского, позже перестроено Федором Осиповичем Шехтелем

© РИА Новости / Александр Поляков
3 из 4

Здание клуба обувной фабрики "Буревестник" (ныне — спортивный клуб), расположенное по улице 3-я Рыбинская, 17. Архитектор: Константин Мельников

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
4 из 4
Клуб завода "Каучук" Константина Мельникова
© Фото : Мосгорнаследие
"Так же и с вином, — говорит историк архитектуры, экскурсовод, основатель проекта Айрат Багаутдинов. — Лекции о зданиях и стилях перемежаются рассказами сомелье, а участники дегустируют вина российских виноделен, которые работают, например, во французских традициях или, наоборот, специализируются на автохтонных сортах винограда".
Во время тура можно по-другому взглянуть на Москву и с высоты. "Многие наши прогулки завершаются на смотровых площадках, — уточняет Айрат. — На Киевском вокзале — это башня с часами. Мало кто там бывал. На "Красном Октябре" — крыша".
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКиевский вокзал в Москве
Киевский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Киевский вокзал в Москве
А диггер Даниил Давыдов, автор проекта "Путешествие под землю", помогает увидеть Москву на 15-метровой глубине. "Людям интересно узнать, что под ногами у них целый подземный мир: водопады, сталактиты и сталагмиты, даже рыба, которая водится только в коллекторах, — говорит он. — Во время экскурсии по Неглинке есть возможность еще и сравнить дореволюционные и советские системы водоотведения".
Кстати, он рассказывает и о Кремле. Но глазами диггера: о его фортификационных свойствах, как подземные сооружения обеспечивали безопасность в Средневековье.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Диггер в коллекторе реки Неглинная в Москве

Диггер в коллекторе реки Неглинная в Москве
1 из 3

Диггер в коллекторе реки Неглинная в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Коллектор реки Неглинная в Москве

Коллектор реки Неглинная в Москве
2 из 3

Коллектор реки Неглинная в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Люди гуляют по выпавшему снегу на Красной площади в Москве

Люди гуляют по выпавшему снегу на Красной площади в Москве
3 из 3

Люди гуляют по выпавшему снегу на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
1 из 3

Диггер в коллекторе реки Неглинная в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
2 из 3

Коллектор реки Неглинная в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Люди гуляют по выпавшему снегу на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Экскурсовод в роли Купидона

Как показывает опыт экскурсоводов, такие прогулки — вполне реальный шанс и встретить любовь, и узнать, как знакомились раньше.
"В туре "Москва для влюбленных и мечтающих влюбиться" мы обучаем языку веера, — объясняет Марта Агеева. — Из 15 тысяч существующих фраз показываем "да" и "нет", "я согласна на многое". Гостей впечатляет, что с помощью маленького предмета мужчины и женщины знакомились, общались, договаривались о встречах".
Еще один нюанс такой прогулки — сердце в саду "Эрмитаж". Нужно пройти сквозь него и загадать желание. Парам — долгую и счастливую жизнь, одиночкам — встретить любовь.
© РИА Новости / Алексей Никольский

Целующиеся молодые люди во время открытия памятника всем влюбленным, которое состоялось 14 февраля в саду "Эрмитаж"

Целующиеся молодые люди во время открытия памятника всем влюбленным, которое состоялось 14 февраля в саду Эрмитаж
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Целующиеся молодые люди во время открытия памятника всем влюбленным, которое состоялось 14 февраля в саду "Эрмитаж"

© РИА Новости / Алексей Никольский
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Жених и невеста перед началом церемонии бракосочетания на катке ВДНХ в Москве

Жених и невеста перед началом церемонии бракосочетания на катке ВДНХ в Москве
2 из 3

Жених и невеста перед началом церемонии бракосочетания на катке ВДНХ в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Молодожены у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

Молодожены у Вечного огня и Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве
3 из 3

Молодожены у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
1 из 3

Целующиеся молодые люди во время открытия памятника всем влюбленным, которое состоялось 14 февраля в саду "Эрмитаж"

© РИА Новости / Алексей Никольский
2 из 3

Жених и невеста перед началом церемонии бракосочетания на катке ВДНХ в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Молодожены у Вечного огня и Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
"Наше бюро существует восемь лет. Все эти годы нам часто звонят: вот, прошла сквозь сердце, а теперь выхожу замуж, — вспоминает Марта. — Подтверждает теорию в действии".
Евгений Степанов рассказывает, что однажды экскурсию и вовсе заказали на свадьбу. "Обычную обзорную, для родни из Санкт-Петербурга. Не очень люблю проводить такие прогулки и, честно говоря, удивился: зачем это нужно в такой день?" Все объяснилось просто: молодожены познакомились именно во время его тура.
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