https://ria.ru/20210221/moskva-1598312829.html

Секреты Москвы: что таится под Кремлем и где золото Торгсина

Секреты Москвы: что таится под Кремлем и где золото Торгсина

Знакомый город, исхоженные улицы, здания, на которые смотришь каждый день. Но и они могут и удивить. Главное — правильно выбрать компанию и тему для прогулки... РИА Новости, 21.02.2021

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отношения

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Светлана Баева. Знакомый город, исхоженные улицы, здания, на которые смотришь каждый день. Но и они могут и удивить. Главное — правильно выбрать компанию и тему для прогулки. Например, в Москве можно пройти под землей по руслу Неглинки. А еще — понять, как связаны вино и архитектура, увидеть "немного Италии" и квартал красных фонарей. Сегодня, 21 февраля, — Всемирный день экскурсовода. О том, как они помогают открыть новый ракурс, о необычных турах по столице, о публичных домах и свадьбах — в материале РИА Новости."Пешки" не интересны"Москва булгаковская, авангардная, первых пятилеток, Серебряного века, Ивана Грозного — вот что сейчас привлекает людей. Интересны авторские туры, а не обзорные "пешки" из серии "что видим, о том поем", — говорит автор проекта бесплатных экскурсий "Гуляем по Москве" Евгений Степанов.Одна из его прогулок — "Последняя любовь Империи: Николай II" — основана на письмах царя к жене, матери, детям.В районе Китай-города он рассказывает, как первый представитель династии — Михаил Федорович Романов по прозвищу Кроткий — выбирал невесту. Это, наверное, история первой Золушки в России.Есть туры "только для взрослых". За ними — в район Сретенки: именно там на рубеже XIX-ХХ веков располагались дешевые притоны и бордели уровнем повыше. Все легально и с налоговыми отчислениями. На такой экскурсии можно, например, узнать, как и почему вокруг полицейского участка вырос квартал красных фонарей. И чем же так отличился один публичный дом, что его даже на фоне общей легализации закрыли — "за разврат". Начинается прогулка на Трубной площади, а завершается на Сретенском бульваре.На Преображенке Москва предстает совсем другой. Можно увидеть такое, что удивляет порой и самих экскурсоводов. "У нас есть прогулка по "кремлю" староверов-беспоповцев, — говорит гид Ирина Стрельникова, автор познавательного проекта "Совсем другой город". — Сначала рынок, обычная московская жизнь, трамваи, но стоит завернуть за угол — встречаешь мужчин в косоворотках, женщин в сарафанах. Совершенно особенный мир".Она вспоминает, как на одной из экскурсий за тем самым углом увидели вдруг ламу и альпака. Туристы застыли от неожиданности, а жителей староверческой Преображенки экзотические животные не смутили.Золото за еду и дома-путешественникиБанки, бани, золото — тоже про Москву. "Мне очень нравится рассказ про Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, 1930-1936 годы. — Прим. ред.). Многие помнят его по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а на самом деле треть индустриализации оплатили благодаря Торгсину. За золотой лом давали торгсиновские рубли, и люди даже в голод могли купить, например, муки, — говорит Ирина. — Когда распродавали ценности Эрмитажа, средств получили в десять раз меньше, чем по программе Торгсина". Известные здания — на Смоленском рынке и на Кузнецком мосту.В то, что при СССР здания двигали, многие не верят до сих пор. "Наглядный пример мы показываем во дворе Тверской, там, где Саввино-Сторожевское подворье, — объясняет Марта Агеева, сооснователь "Экскурс-бюро № 1". — Обязательно кто-то в группе уточняет: "Как это — передвигали дома? Наверняка это байка или анекдот". А когда слышат, что здание весит 23 тысячи тонн и перемещали его без отселения жильцов, удивляются еще больше".От Италии до крымского вина и коллекторовАрхитектурные экскурсии по Москве — казалось бы, что в них необычного — помогают взглянуть на город с неожиданного ракурса. Например, увидеть Италию в сталинском ампире. "Если к зданию приложил руку Иван Жолтовский, то каждая капитель и колонна воспроизводят что-то итальянское", — рассказывает Ирина Стрельникова.В программе экскурсий и лекций "Москва глазами инженера" связали разнообразную столичную архитектуру с виноделием. Как разъясняют в описании, есть два полюса: использование международного опыта, соответствие мировым тенденциям (архитекторы Федор Шехтель, Иван Жолтовский) и поиск собственной идентичности, создание уникальных новаторских проектов (Иван Леонидов, Константин Мельников)."Так же и с вином, — говорит историк архитектуры, экскурсовод, основатель проекта Айрат Багаутдинов. — Лекции о зданиях и стилях перемежаются рассказами сомелье, а участники дегустируют вина российских виноделен, которые работают, например, во французских традициях или, наоборот, специализируются на автохтонных сортах винограда".Во время тура можно по-другому взглянуть на Москву и с высоты. "Многие наши прогулки завершаются на смотровых площадках, — уточняет Айрат. — На Киевском вокзале — это башня с часами. Мало кто там бывал. На "Красном Октябре" — крыша".А диггер Даниил Давыдов, автор проекта "Путешествие под землю", помогает увидеть Москву на 15-метровой глубине. "Людям интересно узнать, что под ногами у них целый подземный мир: водопады, сталактиты и сталагмиты, даже рыба, которая водится только в коллекторах, — говорит он. — Во время экскурсии по Неглинке есть возможность еще и сравнить дореволюционные и советские системы водоотведения". Кстати, он рассказывает и о Кремле. Но глазами диггера: о его фортификационных свойствах, как подземные сооружения обеспечивали безопасность в Средневековье.Экскурсовод в роли КупидонаКак показывает опыт экскурсоводов, такие прогулки — вполне реальный шанс и встретить любовь, и узнать, как знакомились раньше."В туре "Москва для влюбленных и мечтающих влюбиться" мы обучаем языку веера, — объясняет Марта Агеева. — Из 15 тысяч существующих фраз показываем "да" и "нет", "я согласна на многое". Гостей впечатляет, что с помощью маленького предмета мужчины и женщины знакомились, общались, договаривались о встречах".Еще один нюанс такой прогулки — сердце в саду "Эрмитаж". Нужно пройти сквозь него и загадать желание. Парам — долгую и счастливую жизнь, одиночкам — встретить любовь. "Наше бюро существует восемь лет. Все эти годы нам часто звонят: вот, прошла сквозь сердце, а теперь выхожу замуж, — вспоминает Марта. — Подтверждает теорию в действии".Евгений Степанов рассказывает, что однажды экскурсию и вовсе заказали на свадьбу. "Обычную обзорную, для родни из Санкт-Петербурга. Не очень люблю проводить такие прогулки и, честно говоря, удивился: зачем это нужно в такой день?" Все объяснилось просто: молодожены познакомились именно во время его тура.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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