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Названы места в Санкт-Петербурге, где можно сделать самые атмосферные селфи - РИА Новости, 27.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220827/sankt-peterburg-1812380913.html
Названы места в Санкт-Петербурге, где можно сделать самые атмосферные селфи
Названы места в Санкт-Петербурге, где можно сделать самые атмосферные селфи - РИА Новости, 27.08.2022
Названы места в Санкт-Петербурге, где можно сделать самые атмосферные селфи
Определены места в Санкт-Петербурге, где почти всегда получаются красивые и атмосферные фотографии, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.08.2022
2022-08-27T06:39
2022-08-27T06:39
туризм
туризм
нева (река)
санкт-петербург
васильевский остров
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Определены места в Санкт-Петербурге, где почти всегда получаются красивые и атмосферные фотографии, сообщает АТОР.Дворцовая площадьТам расположены знаковые достопримечательности, которые можно встретить практически на каждой открытке из города на Неве: Зимний дворец, Александровская колонна, здание Гвардейского корпуса и Главного штаба. С площади открывается отличный вид на Александровский сад и Адмиралтейство.Сенатская площадьПеред бывшими зданиями Сената и Синода открывается панорама Невы с широкой набережной, видны Исаакиевский собор и знаменитый Медный всадник. В теплое время года одна из самых фотографируемых достопримечательностей здесь — ярко-зеленый газон, на котором отдыхают местные жители и туристы.Стрелка Васильевского островаТут можно посидеть на берегу Невы, сфотографировать Ростральные колонны и здание Биржи. С этой точки открывается панорамный вид на Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Дворцовый мост. Стрелка входит в традиционные "свадебные маршруты" города.Новая ГолландияОстров — одно из самых популярных мест для прогулок горожан. Семейную фотосессию можно провести около детской площадки "Фрегат". Для влюбленных идеально подойдет Садовая аллея, а кирпичная стена бывшей военной тюрьмы, в народе именовавшейся "Бутылка", станет отличным фоном для атмосферного снимка компании друзей."Севкабель порт"Общественное пространство на набережной Васильевского острова, рядом с корпусами бывшего завода Севкабель, привлекает посетителей современными зонами отдыха. Отсюда открывается шикарный вид на Финский залив и вантовый мост через Корабельный фарватер. Пилоны моста наклонены внутрь, что придает ему визуальное сходство с разведенными собратьями — одними из самых узнаваемых символов города на Неве.Удачную фотосессию можно устроить у колоритных старых зданий и множества арт-объектов. А еще тут самые красивые в городе закаты.
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туризм, нева (река), санкт-петербург, васильевский остров, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, фото, селфи
Туризм, Туризм, Нева (река), Санкт-Петербург, Васильевский остров, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм, Фото, селфи
06:39 27.08.2022
 
Названы места в Санкт-Петербурге, где можно сделать самые атмосферные селфи

АТОР: самые атмосферные фотографии в Санкт-Петербурге получаются на Дворцовой площади

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПамятник Петру I на Сенатской площади во время праздничного салюта в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы
Памятник Петру I на Сенатской площади во время праздничного салюта в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Определены места в Санкт-Петербурге, где почти всегда получаются красивые и атмосферные фотографии, сообщает АТОР.

Дворцовая площадь

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Там расположены знаковые достопримечательности, которые можно встретить практически на каждой открытке из города на Неве: Зимний дворец, Александровская колонна, здание Гвардейского корпуса и Главного штаба. С площади открывается отличный вид на Александровский сад и Адмиралтейство.

Сенатская площадь

© РИА Новости / Б.Манушин / Перейти в фотобанкВид на Площадь Декабристов (ныне Сенатская площадь)
Вид на Площадь Декабристов (ныне Сенатская площадь) - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Б.Манушин
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Вид на Площадь Декабристов (ныне Сенатская площадь)
Перед бывшими зданиями Сената и Синода открывается панорама Невы с широкой набережной, видны Исаакиевский собор и знаменитый Медный всадник. В теплое время года одна из самых фотографируемых достопримечательностей здесь — ярко-зеленый газон, на котором отдыхают местные жители и туристы.

Стрелка Васильевского острова

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Тут можно посидеть на берегу Невы, сфотографировать Ростральные колонны и здание Биржи. С этой точки открывается панорамный вид на Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Дворцовый мост. Стрелка входит в традиционные "свадебные маршруты" города.

Новая Голландия

© РИА Новости / Руслан Шамуков / Перейти в фотобанкОткрытие культурного пространства "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге
Открытие культурного пространства Новая Голландия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Руслан Шамуков
Перейти в фотобанк
Открытие культурного пространства "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге
Остров — одно из самых популярных мест для прогулок горожан. Семейную фотосессию можно провести около детской площадки "Фрегат". Для влюбленных идеально подойдет Садовая аллея, а кирпичная стена бывшей военной тюрьмы, в народе именовавшейся "Бутылка", станет отличным фоном для атмосферного снимка компании друзей.

"Севкабель порт"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКультурное пространство "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге
Культурное пространство Севкабель Порт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Культурное пространство "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге
Общественное пространство на набережной Васильевского острова, рядом с корпусами бывшего завода Севкабель, привлекает посетителей современными зонами отдыха. Отсюда открывается шикарный вид на Финский залив и вантовый мост через Корабельный фарватер. Пилоны моста наклонены внутрь, что придает ему визуальное сходство с разведенными собратьями — одними из самых узнаваемых символов города на Неве.
Удачную фотосессию можно устроить у колоритных старых зданий и множества арт-объектов. А еще тут самые красивые в городе закаты.
Туристы делают селфи в аэропорту - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 04:23Туризм
Туристы рассказали, на что они готовы ради удачных селфи
 
ТуризмТуризмНева (река)Санкт-ПетербургВасильевский островАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФотоселфи
 
 
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