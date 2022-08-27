https://ria.ru/20220827/sankt-peterburg-1812380913.html

Названы места в Санкт-Петербурге, где можно сделать самые атмосферные селфи

Названы места в Санкт-Петербурге, где можно сделать самые атмосферные селфи - РИА Новости, 27.08.2022

Названы места в Санкт-Петербурге, где можно сделать самые атмосферные селфи

Определены места в Санкт-Петербурге, где почти всегда получаются красивые и атмосферные фотографии, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.08.2022

2022-08-27T06:39

2022-08-27T06:39

2022-08-27T06:39

туризм

туризм

нева (река)

санкт-петербург

васильевский остров

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

фото

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Определены места в Санкт-Петербурге, где почти всегда получаются красивые и атмосферные фотографии, сообщает АТОР.Дворцовая площадьТам расположены знаковые достопримечательности, которые можно встретить практически на каждой открытке из города на Неве: Зимний дворец, Александровская колонна, здание Гвардейского корпуса и Главного штаба. С площади открывается отличный вид на Александровский сад и Адмиралтейство.Сенатская площадьПеред бывшими зданиями Сената и Синода открывается панорама Невы с широкой набережной, видны Исаакиевский собор и знаменитый Медный всадник. В теплое время года одна из самых фотографируемых достопримечательностей здесь — ярко-зеленый газон, на котором отдыхают местные жители и туристы.Стрелка Васильевского островаТут можно посидеть на берегу Невы, сфотографировать Ростральные колонны и здание Биржи. С этой точки открывается панорамный вид на Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Дворцовый мост. Стрелка входит в традиционные "свадебные маршруты" города.Новая ГолландияОстров — одно из самых популярных мест для прогулок горожан. Семейную фотосессию можно провести около детской площадки "Фрегат". Для влюбленных идеально подойдет Садовая аллея, а кирпичная стена бывшей военной тюрьмы, в народе именовавшейся "Бутылка", станет отличным фоном для атмосферного снимка компании друзей."Севкабель порт"Общественное пространство на набережной Васильевского острова, рядом с корпусами бывшего завода Севкабель, привлекает посетителей современными зонами отдыха. Отсюда открывается шикарный вид на Финский залив и вантовый мост через Корабельный фарватер. Пилоны моста наклонены внутрь, что придает ему визуальное сходство с разведенными собратьями — одними из самых узнаваемых символов города на Неве.Удачную фотосессию можно устроить у колоритных старых зданий и множества арт-объектов. А еще тут самые красивые в городе закаты.

https://ria.ru/20220223/puteshestviya-1774324136.html

нева (река)

санкт-петербург

васильевский остров

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, нева (река), санкт-петербург, васильевский остров, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, фото, селфи