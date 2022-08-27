Названы места в Санкт-Петербурге, где можно сделать самые атмосферные селфи
АТОР: самые атмосферные фотографии в Санкт-Петербурге получаются на Дворцовой площади
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПамятник Петру I на Сенатской площади во время праздничного салюта в Санкт-Петербурге в честь Дня Победы
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Определены места в Санкт-Петербурге, где почти всегда получаются красивые и атмосферные фотографии, сообщает АТОР.
Дворцовая площадь
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Зимний дворец и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге
Там расположены знаковые достопримечательности, которые можно встретить практически на каждой открытке из города на Неве: Зимний дворец, Александровская колонна, здание Гвардейского корпуса и Главного штаба. С площади открывается отличный вид на Александровский сад и Адмиралтейство.
Сенатская площадь
Вид на Площадь Декабристов (ныне Сенатская площадь)
Перед бывшими зданиями Сената и Синода открывается панорама Невы с широкой набережной, видны Исаакиевский собор и знаменитый Медный всадник. В теплое время года одна из самых фотографируемых достопримечательностей здесь — ярко-зеленый газон, на котором отдыхают местные жители и туристы.
Стрелка Васильевского острова
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Стрелка Васильевского острова в Санкт-Петербурге
Тут можно посидеть на берегу Невы, сфотографировать Ростральные колонны и здание Биржи. С этой точки открывается панорамный вид на Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Дворцовый мост. Стрелка входит в традиционные "свадебные маршруты" города.
Новая Голландия
© РИА Новости / Руслан Шамуков / Перейти в фотобанкОткрытие культурного пространства "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге
Открытие культурного пространства "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге
Остров — одно из самых популярных мест для прогулок горожан. Семейную фотосессию можно провести около детской площадки "Фрегат". Для влюбленных идеально подойдет Садовая аллея, а кирпичная стена бывшей военной тюрьмы, в народе именовавшейся "Бутылка", станет отличным фоном для атмосферного снимка компании друзей.
"Севкабель порт"
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКультурное пространство "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге
Культурное пространство "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге
Общественное пространство на набережной Васильевского острова, рядом с корпусами бывшего завода Севкабель, привлекает посетителей современными зонами отдыха. Отсюда открывается шикарный вид на Финский залив и вантовый мост через Корабельный фарватер. Пилоны моста наклонены внутрь, что придает ему визуальное сходство с разведенными собратьями — одними из самых узнаваемых символов города на Неве.
Удачную фотосессию можно устроить у колоритных старых зданий и множества арт-объектов. А еще тут самые красивые в городе закаты.
23 февраля, 04:23ТуризмТуристы рассказали, на что они готовы ради удачных селфи