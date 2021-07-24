https://ria.ru/20210724/fotosessiya-1742194626.html

Сразу в инстаграм! Лучшие места для фотосессии около Москвы

Сразу в инстаграм! Лучшие места для фотосессии около Москвы - РИА Новости, 24.07.2021

Сразу в инстаграм! Лучшие места для фотосессии около Москвы

Чтобы организовать интересную и красивую фотосессию, необязательно платить много денег за локацию и реквизит. Рядом с Москвой есть удивительные места, посетить... РИА Новости, 24.07.2021

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:00

2021-07-24T08:01

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Ольга Кабанова. Чтобы организовать интересную и красивую фотосессию, необязательно платить много денег за локацию и реквизит. Рядом с Москвой есть удивительные места, посетить которые можно даром или за сущие копейки. О том, где провести съемку в пиратском, крестьянском или даже стимпанковом стиле, — в материале РИА Новости."Пилигрим Порто"Старинные здания, заброшенные улочки, тюрьма и пиратский фрегат — все это декорации европейского портового городка Пилигрим Порто XVIII века. Только он не в Европе, а совсем близко: в 15 километрах от МКАД, в поселке санатория "Мцыри".Город построили для съемок исторического детектива "Записки экспедитора тайной канцелярии" в 2010-м. Да так и не разобрали. Декорации превратили в туристическую достопримечательность, которую можно посетить за 200 рублей с человека. Иногда, правда, парк закрывают для проведения разных мероприятий, поэтому перед выездом нужно обязательно проверить режим работы на официальном сайте.Здесь часто устраивают фотосессии. Любимый экспонат гостей — пиратский трехмачтовый фрегат. На палубе можно встретить и Джека Воробья, и капитана Флинта, и перевоплотившихся в пираток героинь очередных съемок. В топ самых красивых локаций также входит тюрьма, городская площадь, эшафот и таверна."Этномир"Этнографический парк-музей появился в Калужской области (в 100 километрах от Москвы) в 2007-м, с тех пор с каждым годом расширяется и становится все привлекательнее для туристов. Его основатель Руслан Байрамов хотел объединить архитектуру, культуру, традиции, быт и национальную кухню разных регионов России и стран мира. Сейчас на территории можно встретить этнодворы народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, Белоруссии и Украины, познакомиться с культурами Индии, Непала и Шри-Ланки.В парке гостям предлагают примерить национальные костюмы (и сфотографироваться в них, конечно), побывать в ремесленных мастерских — свечной, гончарной, мыловаренной, заглянуть в музеи кочевых народов, утюгов и самоваров.Здесь 11 этнических отелей: юрты, чумы, избы, гималайский и непальский дома. Больше всего туристы любят останавливаться в СПА-отеле на территории этнодвора "Страны Южной Азии". Он сразу привлекает взгляд — вход в здание украшает скульптура огромного льва.Карьер в СычевоЭто место не природная аномалия — оно рукотворное. Когда-то здесь добывали песок и гравий, а теперь — купаются, загорают и фотографируются туристы. Карьер в первую очередь вызывает интерес из-за песчаных дюн. При правильном ракурсе может показаться, что герой или героиня фото и правда где-то в пустыне. Но подгадать момент, чтобы в кадр не попали другие отдыхающие, в последнее время сложно: с каждым годом Сычевский карьер все популярней.Планируя поездку, стоит быть готовыми к местами непростой дороге. Основная часть проходит по Новорижскому шоссе (98 километров от МКАД), а вот последние пять километров — по рыхлому песку, где нередко застревают машины.Замок в БалашихеК этому стимпанковому сооружению относятся по-разному: одни приходят в восторг от многообразия старинных вещиц внутри и необычного, напоминающего замок Дракулы, фасада. Другим кажется, что они попали в фильм ужасов. Только заходишь внутрь — видишь перила из огромных шестеренок и свисающие цепи, заворачиваешь в комнату — там ванна-саркофаг. Поднимаешься выше и замираешь при виде люстры с железными утюгами. Опускаешь взгляд на пол — там вырезанный из камня календарь майя, смотришь в окно, а оно в виде паука.Изначально владелец Александр Пузанов строил замок для себя. Но потом решил сдавать апартаменты в аренду, проводить экскурсии и устраивать фотосессии. Еще в прошлом году погулять по замку можно было за 500 рублей с человека (гости договаривались о посещении прямо на входе). Но недавно появился официальный сайт: экскурсии теперь нужно заказывать, и стоят они от тысячи до двух тысяч рублей.Церковь в ДубровицахЦерковь Знамения Пресвятой Богородицы — одна из самых знаменитых в Подмосковье. Все благодаря уникальной барочной архитектуре, нетипичной для русского храмового зодчества. Построили ее на рубеже XVII-XVIII веков мастера из Швеции, Германии, Польши и Италии, которых специально пригласил князь Голицын.Внутри фотосъемка запрещена (но некоторые все равно снимают), а вот снаружи — сколько угодно: церковь хороша со всех ракурсов. Вокруг здания расположены скульптуры старцев (евангелистов, апостолов и святителей), одетых в мантии, фасад украшен изображениями ангелов, а вместо купола — золоченая корона. Добраться до храма просто: он всего в 20 километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Кстати, в Дубровицах есть еще одна любимая туристами достопримечательность — поле со скрученным в рулоны сеном. Правда, "охотиться" на него нужно в сезон: в июле и августе."Катушки Тесла"Если хочется чего-то необычного и футуристического, отправляйтесь в Истру (около 60 километров от МКАД). Там в лесах — целый комплекс для высоковольтных испытаний, больше известный как "Катушки Тесла". Он появился здесь в 70-е, однако сейчас почти полностью заброшен.Объект считается закрытым, но попасть на территорию можно — за 100-200 рублей с человека (смотря как договоритесь с охранником). В сумму включен краткий рассказ о достопримечательности, но туристам обычно интереснее пофотографироваться на фоне катушек и снять их с воздуха, чем слушать историческую справку. А зря: охранник может рассказать, например, как здесь проверяли, что произойдет с самолетом, если в него попадет молния. Но главное предупреждение на входе получают все: залезать на катушки строго запрещено, одна из них до сих пор функционирует.КондукиМарсианские пейзажи, бирюзовые озера… Нет, это не другая планета. Это карьеры в Тульской области, известные как Кондуки, или Романцевские горы. В 60-е здесь добывали бурый уголь, но уже в 90-е разработку остановили, а дальше природа сделала свое дело. Карьеры наполнились водой, а ветра подточили холмы из глины и песка.Дорога из Москвы до Кондуков займет около трех-четырех часов (250 километров). Приезжать лучше всего в будни на рассвете или на закате. Во-первых, в выходные там очень много туристов и сделать хорошую съемку вряд ли получится. А во-вторых, именно утром и вечером солнце красиво подсвечивает песок и воду (она становится бирюзовой). Самые яркие кадры получаются, если фотографировать пейзаж с дрона.Посещение карьеров пока бесплатное, но никакой туристической инфраструктуры там нет: парковка стихийная, пляжи неблагоустроенные. Однако менее привлекательным место от этого не становится — наоборот, с каждым годом гостей все больше и больше.Усадьба ВасилевоЗа фотографиями в крестьянском стиле отправляйтесь в усадьбу Василево — она в Торжокском районе Тверской области, в 230 километрах от МКАД. На ее базе действует Архитектурно-этнографический музей, основанный в 1976 году. На территории — крестьянская деревня, деревянные церквушки, амбары, водяная мельница, карельский дом, пожарное депо.В Василево часто проводят фестивали (самый крупный — Троицкие гуляния) и обучающие семинары по русской народной культуре, организуют фотосессии и снимают кино. За последние 20 лет здесь проходили съемки эпизодов фильмов и сериалов, среди которых "Притяжение", "Ночной дозор", "Диверсант 2: Конец войны", "Вольная грамота", "Русские горки". Попасть на территорию можно за 100 рублей с человека.

https://ria.ru/20210708/murom-1739605608.html

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тверская область

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калужская область

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тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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