https://ria.ru/20220915/sankt-peterburg-1816817516.html

Эксперты рассказали, какие блюда туристам стоит попробовать в Петербурге

Эксперты рассказали, какие блюда туристам стоит попробовать в Петербурге - РИА Новости, 15.09.2022

Эксперты рассказали, какие блюда туристам стоит попробовать в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга рассказали, какие блюда стоит попробовать гостям города, сообщает Tourdom. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T05:59

2022-09-15T05:59

2022-09-15T05:59

туризм

туризм

новости - туризм

еда - туризм

сергей корнеев

санкт-петербург

москва

куда поехать в выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17726/24/177262435_0:24:3000:1712_1920x0_80_0_0_9f878304f6abc29bc5c417aa3a514530.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассказали, какие блюда стоит попробовать гостям города, сообщает Tourdom.Почти треть трат путешественников в культурной столице приходится на питание и знакомство с местной кухней, рассказал глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев."Попробовать специалитеты — это для отдыхающих не менее важная цель поездки в Северную столицу, чем посещение знаменитых достопримечательностей. Путешествия за неповторимыми вкусами все чаще становятся причиной для гостей возвращаться к нам", — отметил он в кулуарах выставки "Отдых", проходящей в Москве с 13 по 15 сентября.Одно из самых известных местных блюд — стерлядь, запеченная в белом вине с белыми грибами, каперсами и корнишонами под соусом из раков. Ее подадут в ресторане "Палкинъ" за 4,8 тысячи рублей, сообщает издание. Обожженная сомовина с лимонами и апельсинами там же — за 1,05 тысячи рублей. Котлетки из зайчатины, начиненные трюфелями и фуа-гра, стоят почти 1,5 тысячи.Также заслуживает внимания тартар из мурманского лосося с клубникой, эдамаме и хрустящим кунжутом, который можно отведать в ресторане Eclipse по 1,7 тысячи рублей за порцию.Жареный ладожский судак со шпинатом и соусом из ферментированного сельдерея предлагают в ресторане BOBO, и стоит он 850 рублей. А печеный перец с маринованной черемшой в Kuznyahouse обойдется в 620 рублей.

https://ria.ru/20220724/restoratory-1802638142.html

https://ria.ru/20220827/sankt-peterburg-1812380913.html

санкт-петербург

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, еда - туризм, сергей корнеев, санкт-петербург, москва, куда поехать в выходные, кафе, рестораны, что посмотреть