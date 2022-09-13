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В Москве на выставке "Отдых" рассказали, как сделать туризм доступнее - РИА Новости, 13.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220913/puteshestviya-1816535367.html
В Москве на выставке "Отдых" рассказали, как сделать туризм доступнее
В Москве на выставке "Отдых" рассказали, как сделать туризм доступнее - РИА Новости, 13.09.2022
В Москве на выставке "Отдых" рассказали, как сделать туризм доступнее
В Москве в Экспоцентре открылся международный форум-выставка "Отдых", мероприятие привлекло более 450 участников из 40 регионов, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:47
2022-09-13T18:47
туризм
туризм
новости - туризм
наталья костенко
россия
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
госдума рф
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. В Москве в Экспоцентре открылся международный форум-выставка "Отдых", мероприятие привлекло более 450 участников из 40 регионов, передает корреспондент РИА Новости.На стендах представители туристско-информационных центров и компаний рассказывали об особенностях отдыха в крае, интересных отелях, санаториях и достопримечательностях. Посетителей привлекали песнями, танцами, возможностью сделать селфи в национальных костюмах или попробовать местные продукты.В течение трех дней перспективы турсектора должны обсуждать 160 спикеров. Деловая часть форума открылась стратегической сессией.Нужны комфортные отели"Мы все хорошо учились в школе, но часто не знаем, куда поехать в своей стране", — отметила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова. По ее словам, основная задача — создать комфортные условия для путешествий всех россиян в разных регионах. Для этого власти софинансируют строительство отелей, кемпингов и других мест размещения. "В этом году будет открыто 2,5 тысячи новых номеров", — рассказала она.Мера актуальная: из 18 коллективных средств размещения 70 процентов устарело, говорит исполняющий обязанности президента РСТ Илья Уманский. Причем за последние 15 лет было отремонтировано только десять процентов номерного фонда. "Для улучшения ситуации нужно сохранить ключевую меру поддержки — субсидировать процентную ставку при строительстве гостиниц", — подчеркнул он.Добраться до курортаВопрос транспортной доступности курортов особенно актуален для поездок осенью и зимой, когда многие путешественники ищут возможность отдохнуть в своем регионе. "Наша задача — окутать сеткой маршрутов всю страну", — говорит Лысенкова. Для этого открываются новые чартерные направления, железнодорожные круизы, и эта работа будет продолжена, отметила она.Илья Уманский подтверждает, что вопрос транспортной доступности — ключевой для развития туризма на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. "Нужно субсидировать не только чартеры, но и перелеты путешественников на регулярных рейсах, и поездки по железной дороге", — говорит он.Кроме того, необходимо решать проблему нехватки туристических автобусов, которые в РФ не производят, а также развивать придорожную инфраструктуру. Тут вся надежда на государство.Кроме того, для поддержания въездного туризма необходимо расширять международную авиаперевозку. Возможно, РФ стоит временно отказаться от правила паритета, то есть выдавать зарубежным перевозчикам больше разрешений, столько, сколько они попросят, предлагает Уманский.Спор о курортном сбореЗампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала, что более 20 регионов подтвердили желание ввести курортный сбор (сейчас его взимают в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях) и анонсировала внесение законопроекта, который закрепит платеж как постоянный. Эта тема стала предметом споров."Курортный сбор — это налог на отдых. За рубежом его платят иностранцы и только в высокий сезон, а в России — собственные граждане и круглогодично", — возразил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Получается, что государство поддерживает платежеспособный спрос программой кешбэка и параллельно взимает курортный сбор — это нелогично, говорит он.По словам эксперта, прежде чем делать сбор постоянным, необходимо легализовать работу гостевых домов, сдающихся туристам квартир, чтобы и их постояльцы тоже делали отчисления."У нас огромная доля теневого гостиничного рынка, есть регионы. Необходимо вывести из тени такие гестхаусы, а потом вводить курортный сбор", — согласен Илья Уманский. Это позволит собирать, условно, по десять рублей с постояльцев всех мест размещения, а не 50 рублей с 20 процентов легально работающих гостиниц.
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, наталья костенко, россия, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), госдума рф
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Наталья Костенко, Россия, Москва, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Госдума РФ
18:47 13.09.2022
 
В Москве на выставке "Отдых" рассказали, как сделать туризм доступнее

В Москве на туристическом форуме-выставке "Отдых" обсудили проблемы отелей и авиакомпаний

© РИА Новости / Мария СеливановаВыступление ансамбля на туристической выставке
Выступление ансамбля на туристической выставке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. В Москве в Экспоцентре открылся международный форум-выставка "Отдых", мероприятие привлекло более 450 участников из 40 регионов, передает корреспондент РИА Новости.
На стендах представители туристско-информационных центров и компаний рассказывали об особенностях отдыха в крае, интересных отелях, санаториях и достопримечательностях. Посетителей привлекали песнями, танцами, возможностью сделать селфи в национальных костюмах или попробовать местные продукты.
© РИА Новости / Мария СеливановаСтенд Калужской области на туристической выставке
Стенд Калужской области на туристической выставке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Стенд Калужской области на туристической выставке
В течение трех дней перспективы турсектора должны обсуждать 160 спикеров. Деловая часть форума открылась стратегической сессией.

Нужны комфортные отели

"Мы все хорошо учились в школе, но часто не знаем, куда поехать в своей стране", — отметила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова. По ее словам, основная задача — создать комфортные условия для путешествий всех россиян в разных регионах. Для этого власти софинансируют строительство отелей, кемпингов и других мест размещения. "В этом году будет открыто 2,5 тысячи новых номеров", — рассказала она.
© РИА Новости / Мария СеливановаСтратегическая сессия международного форума-выставки по туризму Отдых
Стратегическая сессия международного форума-выставки по туризму Отдых - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Стратегическая сессия международного форума-выставки по туризму Отдых
Мера актуальная: из 18 коллективных средств размещения 70 процентов устарело, говорит исполняющий обязанности президента РСТ Илья Уманский. Причем за последние 15 лет было отремонтировано только десять процентов номерного фонда. "Для улучшения ситуации нужно сохранить ключевую меру поддержки — субсидировать процентную ставку при строительстве гостиниц", — подчеркнул он.

Добраться до курорта

Вопрос транспортной доступности курортов особенно актуален для поездок осенью и зимой, когда многие путешественники ищут возможность отдохнуть в своем регионе. "Наша задача — окутать сеткой маршрутов всю страну", — говорит Лысенкова. Для этого открываются новые чартерные направления, железнодорожные круизы, и эта работа будет продолжена, отметила она.
© РИА Новости / Мария СеливановаПредставители турбизнеса Чувашии привлекали посетителей на стенд народными песнями
Представители турбизнеса Чувашии привлекали посетителей на стенд народными песнями - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Представители турбизнеса Чувашии привлекали посетителей на стенд народными песнями
Илья Уманский подтверждает, что вопрос транспортной доступности — ключевой для развития туризма на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. "Нужно субсидировать не только чартеры, но и перелеты путешественников на регулярных рейсах, и поездки по железной дороге", — говорит он.
Кроме того, необходимо решать проблему нехватки туристических автобусов, которые в РФ не производят, а также развивать придорожную инфраструктуру. Тут вся надежда на государство.
© РИА Новости / Мария СеливановаНа выставке о туристических возможностях рассказывали представители Венесуэлы и Египта
На выставке о туристических возможностях рассказывали представители Венесуэлы и Египта - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
На выставке о туристических возможностях рассказывали представители Венесуэлы и Египта
Кроме того, для поддержания въездного туризма необходимо расширять международную авиаперевозку. Возможно, РФ стоит временно отказаться от правила паритета, то есть выдавать зарубежным перевозчикам больше разрешений, столько, сколько они попросят, предлагает Уманский.

Спор о курортном сборе

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала, что более 20 регионов подтвердили желание ввести курортный сбор (сейчас его взимают в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях) и анонсировала внесение законопроекта, который закрепит платеж как постоянный. Эта тема стала предметом споров.
© РИА Новости / Мария СеливановаСтенды на туристической выставке
Стенды на туристической выставке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Стенды на туристической выставке
"Курортный сбор — это налог на отдых. За рубежом его платят иностранцы и только в высокий сезон, а в России — собственные граждане и круглогодично", — возразил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Получается, что государство поддерживает платежеспособный спрос программой кешбэка и параллельно взимает курортный сбор — это нелогично, говорит он.
© РИА Новости / Мария СеливановаНа стенде республики Карелия можно было поиграть в деревянные крестики-нолики
На стенде республики Карелия можно было поиграть в деревянные крестики-нолики - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
На стенде республики Карелия можно было поиграть в деревянные крестики-нолики
По словам эксперта, прежде чем делать сбор постоянным, необходимо легализовать работу гостевых домов, сдающихся туристам квартир, чтобы и их постояльцы тоже делали отчисления.
© РИА Новости / Мария СеливановаПредставители туризма Кубы рассказывали о турвозможностях острова
Представители туризма Кубы рассказывали о турвозможностях острова - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Представители туризма Кубы рассказывали о турвозможностях острова
"У нас огромная доля теневого гостиничного рынка, есть регионы. Необходимо вывести из тени такие гестхаусы, а потом вводить курортный сбор", — согласен Илья Уманский. Это позволит собирать, условно, по десять рублей с постояльцев всех мест размещения, а не 50 рублей с 20 процентов легально работающих гостиниц.
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