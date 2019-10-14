Жемчужина Онежского озера. Какие тайны хранит остров Кижи

Архитектурный ансамбль в составе Государственного музея-заповедника "Кижи" находится на одноименном острове в северной части Онежского озера.
По одной из версий, название острова происходит от вепсского слова kiši — "игрище, место для игр и праздников" либо от kiz (kidz) — "мох, растущий на дне водоемов".
Архитектурный ансамбль в составе Государственного музея-заповедника "Кижи" находится на одноименном острове в северной части Онежского озера.
По одной из версий, название острова происходит от вепсского слова kiši — "игрище, место для игр и праздников" либо от kiz (kidz) — "мох, растущий на дне водоемов".
Ансамбль Кижского погоста — деревянные церкви Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы, построенные в XVIII веке, и восьмиугольная деревянная колокольня (1862 год) — включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО сразу по трем критериям: как шедевр человеческого созидательного гения, пример сооружения, находящегося в гармонии с окружающим ландшафтом, и вершина плотницкого мастерства.
Ансамбль Кижского погоста — деревянные церкви Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы, построенные в XVIII веке, и восьмиугольная деревянная колокольня (1862 год) — включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО сразу по трем критериям: как шедевр человеческого созидательного гения, пример сооружения, находящегося в гармонии с окружающим ландшафтом, и вершина плотницкого мастерства.
Музей-заповедник Кижи поделен на сектора — "Русские Заонежья", "Васильево", "Ямка", "Пряжинские карелы" и другие. Кроме объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, туристы могут посетить старинные часовни, крестьянские дома, мельницы, амбары, познакомиться с культурой и бытом жителей региона.
Многие объекты перевезены в Кижи с соседних островов.
Музей-заповедник Кижи поделен на сектора — "Русские Заонежья", "Васильево", "Ямка", "Пряжинские карелы" и другие. Кроме объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, туристы могут посетить старинные часовни, крестьянские дома, мельницы, амбары, познакомиться с культурой и бытом жителей региона.
Многие объекты перевезены в Кижи с соседних островов.
Церковь Преображения Господня — самое известное сооружение архитектурного ансамбля. Ее алтарь был заложен в 1714 году.
Считается, что храм построил плотник Нестор одним топором — без единого гвоздя. На самом деле это не так: гвозди использовались при сооружении куполов. Их 23 — они разного размера и размещены ярусами.
Некоторые эксперты считают, что церковь Преображения Господня в Кижах строилась по образцу церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Вологодской области (сгорела в 1963 году).
Церковь Преображения Господня — самое известное сооружение архитектурного ансамбля. Ее алтарь был заложен в 1714 году.
Считается, что храм построил плотник Нестор одним топором — без единого гвоздя. На самом деле это не так: гвозди использовались при сооружении куполов. Их 23 — они разного размера и размещены ярусами.
Некоторые эксперты считают, что церковь Преображения Господня в Кижах строилась по образцу церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Вологодской области (сгорела в 1963 году).
Иконостас Преображенской церкви — четырехъярусный и составлен из 102 икон. Старейшие из них — "Преображение" и "Покров" — датируются концом XVII века (это типичные представители "северного письма"). Для него характерна некоторая наивная наглядность образов, декоративность и упрощенность живописных приемов.
Иконостас Преображенской церкви — четырехъярусный и составлен из 102 икон. Старейшие из них — "Преображение" и "Покров" — датируются концом XVII века (это типичные представители "северного письма"). Для него характерна некоторая наивная наглядность образов, декоративность и упрощенность живописных приемов.
Второй храм архитектурного ансамбля, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, была возведена в конце XVII века, но сгорела, а через 70 лет ее отстроили заново.
В отличие от Преображенской церкви, эта — "зимняя", то есть отапливаемая. Служба тут ведется с 1 октября и до Пасхи.
Второй храм архитектурного ансамбля, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, была возведена в конце XVII века, но сгорела, а через 70 лет ее отстроили заново.
В отличие от Преображенской церкви, эта — "зимняя", то есть отапливаемая. Служба тут ведется с 1 октября и до Пасхи.
Деревянный дом крестьянина Ошевнева построен на одном из островов в 1876 году в одноименной деревне, которой уже нет. Главная его особенность — размещение жилой части и хозяйственных построек под одной крышей. Это позволяло жильцам в холодное время переходить из одного помещения в другое, минуя улицу.
На двух жилых этажах размещались три избы, сени и подклет. Жилую часть дома с трех сторон окружает балкон-гульбище.
В хозяйственной части на первом этаже был хлев для крупного рогатого скота. На втором — сарай, где хранилось зерно, а на чердаке была светелка.
Дом Ошевнева — первый перевезенный в музей-заповедник "Кижи" с соседнего острова.
Деревянный дом крестьянина Ошевнева построен на одном из островов в 1876 году в одноименной деревне, которой уже нет. Главная его особенность — размещение жилой части и хозяйственных построек под одной крышей. Это позволяло жильцам в холодное время переходить из одного помещения в другое, минуя улицу.
На двух жилых этажах размещались три избы, сени и подклет. Жилую часть дома с трех сторон окружает балкон-гульбище.
В хозяйственной части на первом этаже был хлев для крупного рогатого скота. На втором — сарай, где хранилось зерно, а на чердаке была светелка.
Дом Ошевнева — первый перевезенный в музей-заповедник "Кижи" с соседнего острова.
Дом крестьянина Сергеева привезли в музей-заповедник из деревни Логморучей. В нем жилые и хозяйственные постройки также расположены под одной крышей.
Сейчас комнаты используются как выставочные помещения, но традиционный интерьер не восстановлен.
Дом крестьянина Сергеева привезли в музей-заповедник из деревни Логморучей. В нем жилые и хозяйственные постройки также расположены под одной крышей.
Сейчас комнаты используются как выставочные помещения, но традиционный интерьер не восстановлен.
Церковь Воскрешения Лазаря считается одним из древнейших деревянных храмов в России.
Она была возведена в XV веке преподобным иноком Лазарем Муромским и стала первой постройкой будущего Муромского Успенского монастыря.
Позже церковь переместили на остров Кижи.
Церковь Воскрешения Лазаря считается одним из древнейших деревянных храмов в России.
Она была возведена в XV веке преподобным иноком Лазарем Муромским и стала первой постройкой будущего Муромского Успенского монастыря.
Позже церковь переместили на остров Кижи.
Добраться до музея под открытым небом можно на круизном теплоходе из Москвы и Санкт-Петербурга: они делают остановку на острове.
С мая по октябрь несколько раз в день из Петрозаводска курсируют скоростные суда на воздушной подушке. Время в пути — полтора часа.
Зимой в Кижи можно попасть на снегоходах, лыжах, собачьих упряжках или на судах на воздушной подушке — по льду из Петрозаводска.
Добраться до музея под открытым небом можно на круизном теплоходе из Москвы и Санкт-Петербурга: они делают остановку на острове.
С мая по октябрь несколько раз в день из Петрозаводска курсируют скоростные суда на воздушной подушке. Время в пути — полтора часа.
Зимой в Кижи можно попасть на снегоходах, лыжах, собачьих упряжках или на судах на воздушной подушке — по льду из Петрозаводска.
В 1904 году в Кижах побывал художник Иван Билибин. Он отозвался об острове так: "Нигде мне не приходилось видеть такого размаха строительной фантазии, как в Кижах. <…> Что за зодчий был, который строил такие церкви!"
В 1904 году в Кижах побывал художник Иван Билибин. Он отозвался об острове так: "Нигде мне не приходилось видеть такого размаха строительной фантазии, как в Кижах. <…> Что за зодчий был, который строил такие церкви!"