Жемчужина Онежского озера. Какие тайны хранит остров Кижи

Церковь Преображения Господня — самое известное сооружение архитектурного ансамбля. Ее алтарь был заложен в 1714 году.

Считается, что храм построил плотник Нестор одним топором — без единого гвоздя. На самом деле это не так: гвозди использовались при сооружении куполов. Их 23 — они разного размера и размещены ярусами.

Некоторые эксперты считают, что церковь Преображения Господня в Кижах строилась по образцу церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Вологодской области (сгорела в 1963 году).