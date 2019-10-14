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РИА Новости
Туризм

Жемчужина Онежского озера. Какие тайны хранит остров Кижи

08:00 14.10.2019 (обновлено: 14:00 14.10.2019)
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Деревянные церкви, старинные часовни, крестьянские дома, мельницы — живописную природу Русского Севера ежегодно стремятся увидеть более 150 тысяч туристов, приезжающих на остров Кижи. Некоторые его храмы внесены в Cписок Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А жители Карелии, ставящие ударение на первом слоге в названии острова, считают это место восьмым чудом света.
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Архитектурный ансамбль в составе Государственного музея-заповедника "Кижи" находится на одноименном острове в северной части Онежского озера.

По одной из версий, название острова происходит от вепсского слова kiši — "игрище, место для игр и праздников" либо от kiz (kidz) — "мох, растущий на дне водоемов".

Преображенская церковь XVIII века после реставрации, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и колокольня, входящие в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи, на острове Кижи Онежского озера в Карелии
1 из 11

Архитектурный ансамбль в составе Государственного музея-заповедника "Кижи" находится на одноименном острове в северной части Онежского озера.

По одной из версий, название острова происходит от вепсского слова kiši — "игрище, место для игр и праздников" либо от kiz (kidz) — "мох, растущий на дне водоемов".

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Ансамбль Кижского погоста — деревянные церкви Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы, построенные в XVIII веке, и восьмиугольная деревянная колокольня (1862 год) — включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО сразу по трем критериям: как шедевр человеческого созидательного гения, пример сооружения, находящегося в гармонии с окружающим ландшафтом, и вершина плотницкого мастерства.

Преображенская церковь XVIII века после реставрации, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и колокольня, входящие в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи, на острове Кижи Онежского озера в Карелии
2 из 11

Ансамбль Кижского погоста — деревянные церкви Преображения Господня и Покрова Пресвятой Богородицы, построенные в XVIII веке, и восьмиугольная деревянная колокольня (1862 год) — включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО сразу по трем критериям: как шедевр человеческого созидательного гения, пример сооружения, находящегося в гармонии с окружающим ландшафтом, и вершина плотницкого мастерства.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Музей-заповедник Кижи поделен на сектора — "Русские Заонежья", "Васильево", "Ямка", "Пряжинские карелы" и другие. Кроме объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, туристы могут посетить старинные часовни, крестьянские дома, мельницы, амбары, познакомиться с культурой и бытом жителей региона.

Многие объекты перевезены в Кижи с соседних островов.

Деревянная ветряная мельница на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи на острове Кижи Онежского озера в Карелии
3 из 11

Музей-заповедник Кижи поделен на сектора — "Русские Заонежья", "Васильево", "Ямка", "Пряжинские карелы" и другие. Кроме объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, туристы могут посетить старинные часовни, крестьянские дома, мельницы, амбары, познакомиться с культурой и бытом жителей региона.

Многие объекты перевезены в Кижи с соседних островов.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Церковь Преображения Господня — самое известное сооружение архитектурного ансамбля. Ее алтарь был заложен в 1714 году.

Считается, что храм построил плотник Нестор одним топором — без единого гвоздя. На самом деле это не так: гвозди использовались при сооружении куполов. Их 23 — они разного размера и размещены ярусами.

Некоторые эксперты считают, что церковь Преображения Господня в Кижах строилась по образцу церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Вологодской области (сгорела в 1963 году).

Купола, покрытые новыми осиновыми лемехами, Преображенской церкви XVIII века, входящей в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи, на острове Кижи Онежского озера в Карелии
4 из 11

Церковь Преображения Господня — самое известное сооружение архитектурного ансамбля. Ее алтарь был заложен в 1714 году.

Считается, что храм построил плотник Нестор одним топором — без единого гвоздя. На самом деле это не так: гвозди использовались при сооружении куполов. Их 23 — они разного размера и размещены ярусами.

Некоторые эксперты считают, что церковь Преображения Господня в Кижах строилась по образцу церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Вологодской области (сгорела в 1963 году).

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Иконостас Преображенской церкви — четырехъярусный и составлен из 102 икон. Старейшие из них — "Преображение" и "Покров" — датируются концом XVII века (это типичные представители "северного письма"). Для него характерна некоторая наивная наглядность образов, декоративность и упрощенность живописных приемов.

Фрагмент иконостаса церкви Покрова Пресвятой Богородицы, входящей в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи, на острове Кижи Онежского озера в Карелии
5 из 11

Иконостас Преображенской церкви — четырехъярусный и составлен из 102 икон. Старейшие из них — "Преображение" и "Покров" — датируются концом XVII века (это типичные представители "северного письма"). Для него характерна некоторая наивная наглядность образов, декоративность и упрощенность живописных приемов.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Второй храм архитектурного ансамбля, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, была возведена в конце XVII века, но сгорела, а через 70 лет ее отстроили заново.

В отличие от Преображенской церкви, эта — "зимняя", то есть отапливаемая. Служба тут ведется с 1 октября и до Пасхи.

Церковь Покрова Богородицы на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника Кижи в Карелии
6 из 11

Второй храм архитектурного ансамбля, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, была возведена в конце XVII века, но сгорела, а через 70 лет ее отстроили заново.

В отличие от Преображенской церкви, эта — "зимняя", то есть отапливаемая. Служба тут ведется с 1 октября и до Пасхи.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Деревянный дом крестьянина Ошевнева построен на одном из островов в 1876 году в одноименной деревне, которой уже нет. Главная его особенность — размещение жилой части и хозяйственных построек под одной крышей. Это позволяло жильцам в холодное время переходить из одного помещения в другое, минуя улицу.

На двух жилых этажах размещались три избы, сени и подклет. Жилую часть дома с трех сторон окружает балкон-гульбище.

В хозяйственной части на первом этаже был хлев для крупного рогатого скота. На втором — сарай, где хранилось зерно, а на чердаке была светелка.

Дом Ошевнева — первый перевезенный в музей-заповедник "Кижи" с соседнего острова.

Вид со стороны Онежского озера на Преображенскую церковь XVIII века после реставрации, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, колокольню и дом Ошевнева, входящих в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи
7 из 11

Деревянный дом крестьянина Ошевнева построен на одном из островов в 1876 году в одноименной деревне, которой уже нет. Главная его особенность — размещение жилой части и хозяйственных построек под одной крышей. Это позволяло жильцам в холодное время переходить из одного помещения в другое, минуя улицу.

На двух жилых этажах размещались три избы, сени и подклет. Жилую часть дома с трех сторон окружает балкон-гульбище.

В хозяйственной части на первом этаже был хлев для крупного рогатого скота. На втором — сарай, где хранилось зерно, а на чердаке была светелка.

Дом Ошевнева — первый перевезенный в музей-заповедник "Кижи" с соседнего острова.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Дом крестьянина Сергеева привезли в музей-заповедник из деревни Логморучей. В нем жилые и хозяйственные постройки также расположены под одной крышей.

Сейчас комнаты используются как выставочные помещения, но традиционный интерьер не восстановлен.

Дом Сергеева из деревни Логморучей на берегу Онежского озера на территории Государственного историко-архитектурного музея Кижи в Карелии
8 из 11

Дом крестьянина Сергеева привезли в музей-заповедник из деревни Логморучей. В нем жилые и хозяйственные постройки также расположены под одной крышей.

Сейчас комнаты используются как выставочные помещения, но традиционный интерьер не восстановлен.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Церковь Воскрешения Лазаря считается одним из древнейших деревянных храмов в России.

Она была возведена в XV веке преподобным иноком Лазарем Муромским и стала первой постройкой будущего Муромского Успенского монастыря.

Позже церковь переместили на остров Кижи.

Церковь Воскрешения Лазаря, входящая в состав архитектурного ансамбля Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи, на острове Кижи Онежского озера в Карелии
9 из 11

Церковь Воскрешения Лазаря считается одним из древнейших деревянных храмов в России.

Она была возведена в XV веке преподобным иноком Лазарем Муромским и стала первой постройкой будущего Муромского Успенского монастыря.

Позже церковь переместили на остров Кижи.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Подгорный

Добраться до музея под открытым небом можно на круизном теплоходе из Москвы и Санкт-Петербурга: они делают остановку на острове.

С мая по октябрь несколько раз в день из Петрозаводска курсируют скоростные суда на воздушной подушке. Время в пути — полтора часа.

Зимой в Кижи можно попасть на снегоходах, лыжах, собачьих упряжках или на судах на воздушной подушке — по льду из Петрозаводска.

Туристическое судно на подводных крыльях Комета у причала на острове Кижи в Карелии
10 из 11

Добраться до музея под открытым небом можно на круизном теплоходе из Москвы и Санкт-Петербурга: они делают остановку на острове.

С мая по октябрь несколько раз в день из Петрозаводска курсируют скоростные суда на воздушной подушке. Время в пути — полтора часа.

Зимой в Кижи можно попасть на снегоходах, лыжах, собачьих упряжках или на судах на воздушной подушке — по льду из Петрозаводска.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

В 1904 году в Кижах побывал художник Иван Билибин. Он отозвался об острове так: "Нигде мне не приходилось видеть такого размаха строительной фантазии, как в Кижах. <…> Что за зодчий был, который строил такие церкви!"

Онежском озере в Республике Карелия
11 из 11

В 1904 году в Кижах побывал художник Иван Билибин. Он отозвался об острове так: "Нигде мне не приходилось видеть такого размаха строительной фантазии, как в Кижах. <…> Что за зодчий был, который строил такие церкви!"

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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ТуризмПетрозаводскТуризмтуристыНовости - ТуризмКижи (музей-заповедник)РоссияКарелия
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