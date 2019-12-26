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Туризм
2019-12-26T15:44+0300
https://ria.ru/20191226/1562852977.html
Место силы – Байкал: чем удивляет зимой самое глубокое озеро планеты
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РИА Новости

Место силы – Байкал: чем удивляет зимой самое глубокое озеро планеты

08:00 26.12.2019 (обновлено: 15:44 26.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Мария Селиванова. Пора ехать на Байкал! Там в январе — сияющее в снежных кристаллах солнце, подледная рыбалка, катание на собачьих упряжках и зимний марафон. Вокруг — зеленая тайга, пейзажи, которые больше нигде не увидишь. Баня и чистейшая прорубь, омуль и кедровая настойка, звездные ночи, танцы шаманов и даже гольф на льду. Что делать зимой на Байкале и сколько за это придется заплатить, — в материале РИА Новости.

Увидеть своими глазами

В начале января Байкал только начинает промерзать, берег — в огромных ледяных наплесках. "Когда на теплоходе движешься сквозь белый морозный пар по водной глади, а сверху пробиваются лучи солнца, все вокруг кажется магически красивым, — рассказывает туристка из Москвы Анна Шамахова. — Чувствуешь, что это место силы".
Несмотря на холодную сибирскую зиму и относительно долгий перелет (из Москвы до Иркутска — шесть часов), все больше туристов отправляются на Байкал именно зимой. Так, в первом квартале 2019-го там побывали 327 тысяч путешественников, что на 3,6 процента больше, чем годом ранее, рассказала руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. А число иностранных гостей, по данным регионального МВД, за тот же период увеличилось на 68 процентов.
CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova / Озеро Байкал
Озеро Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova /
Озеро Байкал
Большинство туристов останавливаются в поселке Листвянка, прямо на берегу озера. "В свободное время там можно сходить в парилку и покататься на лошадях или снегоходах по окрестностям, а на местном рынке продают вкуснейшего омуля", — делится впечатлениями турист из Москвы Александр Рычков.

Недельный тур стоил 70 тысяч рублей на двоих, еще 30 тысяч заплатили за авиабилеты, добавляет путешественник.

Лед — главная достопримечательность

"Прогулки по льду Байкала — самое популярное занятие в разгар зимнего сезона, — говорит руководитель иркутской туркомпании Ольга Соколова. — Туристы очень хотят увидеть метановые пузыри и трещины". Еще катаются по зеркальной поверхности на коньках и велосипедах.
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Млечный Путь в районе ольхонского мыса Кобылья Голова

Млечный путь у Ольхонского мыса Кобылья Голова в районе озера Байкал
1 из 6

Млечный Путь в районе ольхонского мыса Кобылья Голова

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Лед на озере Байкал

Лед на озере Байкал
2 из 6

Лед на озере Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Байкальский лед толщиной более метра

Озеро Байкал
3 из 6

Байкальский лед толщиной более метра

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova / Озеро Байкал
Озеро Байкал
4 из 6
Озеро Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova /
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Лед на переправе к Ольхону

Озеро Байкал
5 из 6

Лед на переправе к Ольхону

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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CC BY 2.0 / Pixabay/ 8moments / Озеро Байкал
Озеро Байкал
6 из 6
Озеро Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ 8moments /
1 из 6

Млечный Путь в районе ольхонского мыса Кобылья Голова

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
2 из 6

Лед на озере Байкал

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
3 из 6

Байкальский лед толщиной более метра

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
4 из 6
Озеро Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova /
5 из 6

Лед на переправе к Ольхону

© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
6 из 6
Озеро Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ 8moments /
Большие расстояния туристы преодолевают на хивусе — судне на воздушной подушке. "Этот вид транспорта используют для экскурсий по льду на западный берег Байкала — в бухту Песчаную", — рассказывает Ольга Соколова.
Здесь одно из самых красивых мест побережья: пляж с золотистым песком (что важно летом), скальные останцы, а еще растут ходульные деревья — их корни напоминают ноги.

Тур по железной дороге

Тем же транспортом туристы добираются до Кругобайкалки — именно так местные называют железную дорогу (КБЖД) протяженностью 260 километров, огибающую озеро. "Это памятник архитектуры и уникальное инженерное сооружение. Путешественники осматривают тоннели и подпорные стенки, мосты и виадуки, а на остановках выходят на лед", — говорит исполнительный директор Сибирской байкальской ассоциации туризма Анна Семина.
CC BY 2.0 / Pixabay/ Vadim1962 / Тоннель возле озера Байкал
Тунель возле озера Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ Vadim1962 /
Тоннель возле озера Байкал
Кстати, КБЖД и зимние пейзажи попали в художественный фильм "Адмиралъ". Правда, в кино участки дороги показывают, когда по сюжету Колчак едет из Омска в Иркутск, в то время как КБЖД находится к востоку от Иркутска.

Ольхон, Огой, Шаманка

Ольхон — самый большой (в длину — 73,5 километра) и единственный обитаемый остров на озере. И, как говорят эксперты, наиболее посещаемое место на Байкале. Туристы ночуют обычно в поселке Хужир. Неподалеку — знаменитая скала Шаманка, или мыс Бурхан. Как правило, с экскурсии туда начинается знакомство с Ольхоном, рассказывает Ольга Соколова.
CC BY 2.0 / Pixabay/ 8moments / Байкал
Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ 8moments /
Байкал
На мысе Хоргой гостям показывают Курыканскую стену — сооружение VII-VIII веков высотой около двух метров. Крупные камни в кладке держатся за счет собственной тяжести, связующий раствор не применялся. На территории внутри — плоские плиты с шаровидными углублениями, предположительно, жертвенники.
В акватории Малого Моря (пролив между побережьем Иркутской области и островом Ольхон) мысы и скалы покрыты многометровыми наплесками замерзшей воды. "Их называют сокуи, они могут превышать десять метров в высоту и метр в ширину, — отмечает Ольга Соколова. — Из-за большой толщины лед приобретает бирюзовый оттенок".
CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova / Туристы на озере Байкал
Туристы на озере Байкал
1 из 3
Туристы на озере Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova /
CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova / Озеро Байкал
Озеро Байкал
2 из 3
Озеро Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova /
CC BY 2.0 / Pixabay/ jackmac34 / Лед на деревьях возле озера Байкал
Лед на деревьях возле озера Байкал
3 из 3
Лед на деревьях возле озера Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ jackmac34 /
1 из 3
Туристы на озере Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova /
2 из 3
Озеро Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ Natalia_Kollegova /
3 из 3
Лед на деревьях возле озера Байкал
CC BY 2.0 / Pixabay/ jackmac34 /
Рядом — крупный остров Малого Моря Огой, куда едут, чтобы увидеть буддийскую святыню — Ступу Просветления.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкБуддийская Всеблагая Ступа Великого Просветления на острове Огой
Буддийская Всеблагая Ступа Великого Просветления на острове Огой
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Буддийская Всеблагая Ступа Великого Просветления на острове Огой
Еще одно традиционное развлечение на Байкале — катание на собачьих упряжках с сибирскими и аляскинскими хаски, маламутами. Некоторые пробуют себя в роли погонщика и обязательно фотографируются с животными.
А еще в Байкальске и Листвянке есть зимние трассы для любителей горных лыж и сноуборда.

Рыбачить, бегать и играть

Природные достопримечательности — не единственное, за чем туристы едут на Байкал. В начале января там можно заняться подледной рыбалкой, в том числе поучаствовать в открытом международном турнире BOTIF-2020. Уникальное соревнование — рыболовная эстафета: в команде три участника: побеждают те, кто быстрее поймает хотя бы по три рыбы максимального веса.
© РИА Новости / Марк Агнор / Перейти в фотобанкТурнир по подледному лову "Байкальская рыбалка" в Бурятии
Турнир по подледному лову Байкальская рыбалка в Бурятии
© РИА Новости / Марк Агнор
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Турнир по подледному лову "Байкальская рыбалка" в Бурятии
Во время "Зимниады" — международных зимних игр на Байкале — гостям предлагают прокатиться на собачьих упряжках и квадроциклах, посетить выставку ледовых скульптур "Живи на Байкале".
Две сотни самых выносливых туристов могут стать участниками Байкальского марафона. "Это единственный забег в нашей стране, который держится в двадцатке самых экстремальных, — говорит Екатерина Сливина. — Примерно половина спортсменов — иностранцы". Маршрут традиционный: Танхой — Листвянка, проходит исключительно по льду. Дистанции классические: 42 километра 195 метров и 21 километр.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкУчастница международного турнира Baikal Ice Golf 2019 на льду озера Байкал
Участница международного турнира Baikal Ice Golf 2019 на льду озера Байкал в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Участница международного турнира Baikal Ice Golf 2019 на льду озера Байкал
Другое необычное зимнее развлечение на Байкале — игра в гольф на льду. "Это уникальные соревнования, которые проводятся только в двух местах на Земле — в Гренландии и здесь", — подчеркивает Екатерина Сливина. Гольфисты оценят сложность игрового поля: лунка — в ледовом гроте, поверхность — в замерзших трещинах и торосах.
Наталья Бурмейстер Волшебные гроты Байкала
1 декабря, 08:00Туризм
Самые красивые места России
9230022
ТуризмМаршруты - ТуризмТуризмтуристыБайкалЛиствянкаИркутская область
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