Рейтинг@Mail.ru
Семь регионов России вошли в единый речной турмаршрут - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220420/turmarshrut-1784572637.html
Семь регионов России вошли в единый речной турмаршрут
Семь регионов России вошли в единый речной турмаршрут - РИА Новости, 20.04.2022
Семь регионов России вошли в единый речной турмаршрут
Семь регионов России - Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край - вошли в единый национальный речной... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:12
2022-04-20T19:12
туризм
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
новости - туризм
республика татарстан (татарстан)
саратовская область
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152936/38/1529363871_0:76:3372:1973_1920x0_80_0_0_96d23d10799971959bd116d409b1ce62.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Семь регионов России - Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край - вошли в единый национальный речной турмаршрут, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В курируемом мной Приволжском федеральном округе, туристические проекты семи регионов - Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Пермского края - входят в инициативу "Волжское путешествие". Получился единый национальный речной туристический маршрут. В рамках него будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновлен речной флот субъектов округа. Маршрут может быть также расширен за счет присоединения других регионов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.Он отметил, что круизный туризм является одним из самых перспективных видов отдыха благодаря мерам правительства по поддержке туротрасли вкупе с нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", традиционному интересу россиян к отдыху на воде и одной из самых протяженных в мире воднотранспортных сетей, которая составляет более 6,5 тысячи километров. "В России развивать его можно фактически в каждом федеральном округе", - уточнил вице-премьер.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках рабочего визита в Волгоградскую область 20 апреля открыла речную круизную навигацию в России 2022 года на центральной палубе теплохода "Александр Невский". Уже 21 апреля теплоход "Александр Невский" из Волгограда отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России запустятся все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.
https://ria.ru/20220420/kruizy-1784546682.html
https://ria.ru/20220404/kruizy-1781701291.html
россия
республика татарстан (татарстан)
саратовская область
пермский край
нижегородская область
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152936/38/1529363871_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bdc5bf0477d9efe0d0d26f72d83cd3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, республика татарстан (татарстан), саратовская область, пермский край, нижегородская область, республика мордовия, республика марий эл, ульяновская область, дмитрий чернышенко
19:12 20.04.2022
 
Семь регионов России вошли в единый речной турмаршрут

Вице-премьер Чернышенко: семь регионов России вошли в единый речной турмаршрут

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКруизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам
Круизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Круизные туристические суда в Никоновской бухте на острове Валаам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Семь регионов России - Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край - вошли в единый национальный речной турмаршрут, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В курируемом мной Приволжском федеральном округе, туристические проекты семи регионов - Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Пермского края - входят в инициативу "Волжское путешествие". Получился единый национальный речной туристический маршрут. В рамках него будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновлен речной флот субъектов округа. Маршрут может быть также расширен за счет присоединения других регионов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.
Люди на причале Северного речного вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
19:02Туризм
В России появятся детские речные круизы
Он отметил, что круизный туризм является одним из самых перспективных видов отдыха благодаря мерам правительства по поддержке туротрасли вкупе с нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", традиционному интересу россиян к отдыху на воде и одной из самых протяженных в мире воднотранспортных сетей, которая составляет более 6,5 тысячи километров. "В России развивать его можно фактически в каждом федеральном округе", - уточнил вице-премьер.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках рабочего визита в Волгоградскую область 20 апреля открыла речную круизную навигацию в России 2022 года на центральной палубе теплохода "Александр Невский". Уже 21 апреля теплоход "Александр Невский" из Волгограда отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России запустятся все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.
Группы туристов на речной пристани Углича - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 18:46Туризм
В России появились речные круизы "только для взрослых"
 
ТуризмРоссияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТуризмНовости - ТуризмРеспублика Татарстан (Татарстан)Саратовская областьПермский крайНижегородская областьРеспублика МордовияРеспублика Марий ЭлУльяновская областьДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала