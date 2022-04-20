https://ria.ru/20220420/turmarshrut-1784572637.html

Семь регионов России вошли в единый речной турмаршрут

Семь регионов России вошли в единый речной турмаршрут - РИА Новости, 20.04.2022

Семь регионов России вошли в единый речной турмаршрут

Семь регионов России - Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край - вошли в единый национальный речной... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:12

2022-04-20T19:12

2022-04-20T19:12

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туризм

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Семь регионов России - Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край - вошли в единый национальный речной турмаршрут, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В курируемом мной Приволжском федеральном округе, туристические проекты семи регионов - Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Пермского края - входят в инициативу "Волжское путешествие". Получился единый национальный речной туристический маршрут. В рамках него будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновлен речной флот субъектов округа. Маршрут может быть также расширен за счет присоединения других регионов", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении аппарата вице-премьера.Он отметил, что круизный туризм является одним из самых перспективных видов отдыха благодаря мерам правительства по поддержке туротрасли вкупе с нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", традиционному интересу россиян к отдыху на воде и одной из самых протяженных в мире воднотранспортных сетей, которая составляет более 6,5 тысячи километров. "В России развивать его можно фактически в каждом федеральном округе", - уточнил вице-премьер.Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках рабочего визита в Волгоградскую область 20 апреля открыла речную круизную навигацию в России 2022 года на центральной палубе теплохода "Александр Невский". Уже 21 апреля теплоход "Александр Невский" из Волгограда отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России запустятся все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.

https://ria.ru/20220420/kruizy-1784546682.html

https://ria.ru/20220404/kruizy-1781701291.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм, республика татарстан (татарстан), саратовская область, пермский край, нижегородская область, республика мордовия, республика марий эл, ульяновская область, дмитрий чернышенко