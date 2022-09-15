https://ria.ru/20220915/otdykh-1817008268.html
Эксперты узнали, где россияне хотят отдохнуть этой осенью
Эксперты узнали, где россияне хотят отдохнуть этой осенью - РИА Новости, 15.09.2022
Эксперты узнали, где россияне хотят отдохнуть этой осенью
Самыми популярными городами в стране, в которых россияне хотели бы провести осенний отпуск, оказались Петрозаводск и Калининград, говорится в совместном... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:56
2022-09-15T18:56
2022-09-15T19:31
туризм
россия
петрозаводск
республика карелия
отдых
новости - туризм
туризм
туристы
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самыми популярными городами в стране, в которых россияне хотели бы провести осенний отпуск, оказались Петрозаводск и Калининград, говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которое есть у РИА Новости.За лидера рейтинга — город Петрозаводск в Карелии — свой голос отдали 43 процента респондентов, следует из результатов опроса 3800 совершеннолетних россиян.На втором месте — Калининград, на третьем — Иркутск. Также россияне хотели бы в осенний отпуск посетить Ленобласть и Санкт-Петербург, Московскую область и Москву, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Казань и города Золотого кольца России.Выбирая регион для отдыха, респонденты чаще всего ориентируются на наличие большого количества санаториев и спа-центров в городе и его окрестностях, на разнообразие достопримечательностей и красивых мест, а еще на хорошую кухню в регионе, отмечают аналитики. Также опрошенным важны интересные музеи и выставки, живописная природа. Уточняется, что россияне планируют добираться до места отдыха на своем автомобиле или на самолете, реже — на поезде.
https://ria.ru/20220914/puteshestviya-1816640595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петрозаводск, республика карелия, отдых, новости - туризм, туризм, туристы, исследование
Туризм, Россия, Петрозаводск, Республика Карелия, Отдых, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Исследование
18:56 15.09.2022 (обновлено: 19:31 15.09.2022)
Эксперты узнали, где россияне хотят отдохнуть этой осенью
Исследование: этой осенью россияне хотят отдохнуть в Калининграде, Петрозаводске, Иркутске
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самыми популярными городами в стране, в которых россияне хотели бы провести осенний отпуск, оказались Петрозаводск и Калининград, говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которое есть у РИА Новости.
За лидера рейтинга — город Петрозаводск в Карелии — свой голос отдали 43 процента респондентов, следует из результатов опроса 3800 совершеннолетних россиян.
На втором месте — Калининград, на третьем — Иркутск. Также россияне хотели бы в осенний отпуск посетить Ленобласть и Санкт-Петербург, Московскую область и Москву, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Казань и города Золотого кольца России.
Выбирая регион для отдыха, респонденты чаще всего ориентируются на наличие большого количества санаториев и спа-центров в городе и его окрестностях, на разнообразие достопримечательностей и красивых мест, а еще на хорошую кухню в регионе, отмечают аналитики. Также опрошенным важны интересные музеи и выставки, живописная природа.
Уточняется, что россияне планируют добираться до места отдыха на своем автомобиле или на самолете, реже — на поезде.