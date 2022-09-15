https://ria.ru/20220915/otdykh-1817008268.html

Эксперты узнали, где россияне хотят отдохнуть этой осенью

Эксперты узнали, где россияне хотят отдохнуть этой осенью - РИА Новости, 15.09.2022

Эксперты узнали, где россияне хотят отдохнуть этой осенью

Самыми популярными городами в стране, в которых россияне хотели бы провести осенний отпуск, оказались Петрозаводск и Калининград, говорится в совместном... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:56

2022-09-15T18:56

2022-09-15T19:31

туризм

россия

петрозаводск

республика карелия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Самыми популярными городами в стране, в которых россияне хотели бы провести осенний отпуск, оказались Петрозаводск и Калининград, говорится в совместном исследовании сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которое есть у РИА Новости.За лидера рейтинга — город Петрозаводск в Карелии — свой голос отдали 43 процента респондентов, следует из результатов опроса 3800 совершеннолетних россиян.На втором месте — Калининград, на третьем — Иркутск. Также россияне хотели бы в осенний отпуск посетить Ленобласть и Санкт-Петербург, Московскую область и Москву, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Казань и города Золотого кольца России.Выбирая регион для отдыха, респонденты чаще всего ориентируются на наличие большого количества санаториев и спа-центров в городе и его окрестностях, на разнообразие достопримечательностей и красивых мест, а еще на хорошую кухню в регионе, отмечают аналитики. Также опрошенным важны интересные музеи и выставки, живописная природа. Уточняется, что россияне планируют добираться до места отдыха на своем автомобиле или на самолете, реже — на поезде.

https://ria.ru/20220914/puteshestviya-1816640595.html

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петрозаводск

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, петрозаводск, республика карелия, отдых, новости - туризм, туризм, туристы, исследование