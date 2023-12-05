Петрозаводск-2023: что посмотреть туристу в столице Карелии
Петрозаводск
Оглавление
- Достопримечательности Петрозаводска
- Как добраться до Петрозаводска
- Что посмотреть и где погулять туристу в Петрозаводске
- Основные достопримечательности
- Набережная Онежского озера
- Здание железнодорожного вокзала
- Собор Александра Невского
- Екатерининская церковь
- Памятник Петру I
- Парки и улицы для прогулки
- Проспект Ленина
- Площадь Гагарина
- Площадь Кирова
- Парк 50-летия Пионерской организации
- Александровский сквер
- Французский парк
- Музеи и театры
- Музей изобразительных искусств
- Национальный музей Республики Карелии
- Национальный театр Республики Карелии
- Музыкальный театр Республики Карелии
- Театр кукол
- Интересные места в окрестностях Петрозаводска
- Пляжи Петрозаводска
- Куда можно сходить с детьми
- Экскурсии
- Самостоятельный маршрут по Петрозаводску
- За один день
- За два дня
- Где можно вкусно поесть
- Где остановиться
- На чем передвигаться по городу
- Что привезти из сувениров
- Когда лучше ехать в столицу Республики Карелии
- Советы туристам
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Петрозаводск — столица Республики Карелия, располагающаяся на берегу Онежского озера. Это небольшой город, поэтому посетить основные достопримечательности можно за несколько дней. О том, куда сходить и что посмотреть в Петрозаводске и его окрестностях, а также как добраться до города и когда лучше туда ехать, — в материале РИА Новости.
Достопримечательности Петрозаводска
Петрозаводск, как и Санкт-Петербург, был основан в 1703 году, когда по указу Петра I на берегу Онежского озера заложили оружейный завод, вокруг которого сформировалась Петровская слобода. Из нее позже вырастет сам город. Петр I в течение 20 последующих лет посещал завод четыре раза, для него там выстроили деревянный летний дворец с садом.
В XIX веке Петрозаводск рос, застраивался, постепенно увеличивалась численность населения. Здесь появлялись храмы, учебные заведения, развивались торговля и ремесленное дело. К настоящему времени в городе почти не осталось исторических зданий — многие из них были разрушены в годы Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБеседка на набережной Онежского озера в центре Петрозаводска
Беседка на набережной Онежского озера в центре Петрозаводска
При этом здесь есть на что посмотреть. Главная достопримечательность Петрозаводска — широкая набережная Онежского озера, усеянная скульптурами карельских мастеров. Также в городе есть церкви, соборы, музеи, необычные памятники, парки и скверы. Кроме того, в окрестностях Петрозаводска множество красивых мест: водопад Кивач, горный парк Рускеала, Онежские петроглифы, архипелаг Кижи и знаменитые деревянные церкви.
Как добраться до Петрозаводска
Петрозаводск связан с другими городами России авиа, ж/д и автомобильным сообщением.
Например, из Москвы можно добраться на поезде. Их несколько, а время в пути сильно варьируется — от 11 до 20 часов. При этом цена билетов начинается от 2 тысяч рублей. Из Санкт-Петербурга быстрее всего на “Ласточке”: путь займет около пяти часов, а цена билета составит чуть больше тысячи рублей. Если поездка планируется на выходные, лучше покупать билеты заранее, иначе может не оказаться свободных мест. Кроме того, через Петрозаводск ходят поезда и из других городов, следующие в Мурманск.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВид на здание железнодорожного вокзала Петрозаводска и двухэтажный поезд "Карелия", курсирующий по маршруту "Петрозаводск - Москва"
Вид на здание железнодорожного вокзала Петрозаводска и двухэтажный поезд "Карелия", курсирующий по маршруту "Петрозаводск - Москва"
Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск можно доехать на автобусе. Время в пути составит от 7 до 11 часов в зависимости от маршрута, а цены варьируются от 900 до 1500 рублей.
На машине ехать придется не менее шести часов из северной столицы, а из Москвы — более 12 часов. В первом случае нужно двигаться по дороге Е105 “Кола” или “Сортавала”, а во втором — использовать сначала платную дорогу М11, а затем “Колу”.
В Петрозаводск также можно долететь на самолете из Москвы или Калиниграда до аэропорта “Петрозаводск-Бесовец”. Путь займет 1,5-2 часа, а билеты обойдутся около 7 тысяч рублей в зависимости от времени года.
Если позволяет время, а навигационный сезон еще открыт, туристы могут приобрести круиз и отправиться в путь на комфортабельном теплоходе, который отправляется с московского Северного речного вокзала. Путешествие занимает от 6 до 14 дней и включает в себя длительные остановки в Санкт-Петербурге, на Валааме, в Кижах, Петрозаводске и других интересных местах.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкМужчина занимается скандинавской ходьбой на Онежской набережной в Петрозаводск
Мужчина занимается скандинавской ходьбой на Онежской набережной в Петрозаводск
Что посмотреть и где погулять туристу в Петрозаводске
Петрозаводск — небольшой город, поэтому основные достопримечательности находятся недалеко друг от друга. Сейчас в нем действует три государственных музея, пять кинотеатров, есть филармония и многое другое.
Основные достопримечательности
Начинать маршрут можно с площади Ленина, которая расположена рядом с железнодорожным вокзалом. От него недалеко находится и набережная Онежского озера.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСкульптура "Рыбаки" на набережной Онежского озера в Петрозаводске
Скульптура "Рыбаки" на набережной Онежского озера в Петрозаводске
Набережная Онежского озера
Набережная считается главной достопримечательностью города, она расположена на берегу Онежского озера — второго по величине в Европе. Это хорошее место для неспешных прогулок, ведь ее длина составляет около 1,5 километров. Набережная вымощена гранитом, здесь есть скамейки, спортивная площадка, вайфай, но главное ее украшение — множество памятников и скульптур, сделанных карельскими мастерами.
Самой известной из них считается композиция “Рыбаки”. Это два старца, выполненные из металлических прутьев, забрасывающие невод в озеро. Дальше находится небольшой мыс из камня, на котором располагается гранитная пирамида. Также на набережной стоит ротонда, в которой летом устанавливают пианино — на нем может поиграть любой желающий.
Здание железнодорожного вокзала в Петрозаводске
Здание железнодорожного вокзала
Железнодорожный вокзал был построен в 1955 году в стиле позднего неоклассицизма и является памятником архитектуры. Здание светло-желтого цвета богато декорировано лепниной и представляет собой сооружение с восьмигранной башней, увенчанной шпилем. Наверху у него находится небольшой венок со звездой, длина самого шпиля составляет 17 метров. Прямо перед вокзалом есть небольшая зеленая площадь со скамейками, откуда можно увидеть Онежское озеро.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВерующие на Рождественском богослужении в Кафедральном соборе во имя Александра Невского в Петрозаводске
Верующие на Рождественском богослужении в Кафедральном соборе во имя Александра Невского в Петрозаводске
Собор Александра Невского
Расположен на проспекте Александра Невского, был построен в 1826-1832 годах. Пятикупольный храм выполнен в стиле классицизма, его колокольню украшают восемь колоколов. При этом иконостас сделан мастерами из подмосковного Софрино. Сейчас здесь есть святыни: Владимирская икона Божией Матери и частицы мощей Параскевы Пятницы. Собор окружен зеленой зоной, где стоит памятник Александру Невскому и находится могила святого блаженного Фаддея Петрозаводского.
Екатерининская церковь в Петрозаводске
Екатерининская церковь
Памятник архитектуры можно найти внутри ограды Неглинского кладбища на улице Вольной. Это деревянный храм с одной колокольней и главой, построенный в конце XIX века в стиле провинциального классицизма. Его иконостас украшен копиями икон Владимирского собора.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкПамятник основателю Петрозаводска Петру Алексеевичу, расположенный в центре Петровского сквера Петрозаводска
Памятник основателю Петрозаводска Петру Алексеевичу, расположенный в центре Петровского сквера Петрозаводска
Памятник Петру I
Монумент Петру I находится в Петровском сквере и был установлен в 1873 году. Он выполнен в стиле барокко по проекту скульптора Ивана Шредера и архитектора Ипполита Монигетти. Считается, что этот памятник — одно из самых лучших скульптурных изображений первого российского императора.
Парки и улицы для прогулки
В Петрозаводске главной улицей считается проспект Ленина, обычно отсюда начинаются все туристические маршруты.
Проспект Ленина в Петрозаводске
Проспект Ленина
Проспект Ленина проходит от Онежской набережной до площади Гагарина, а его протяженность составляет 1,8 километров. Основная часть застройки — здания сталинской эпохи, есть торговые центры и дореволюционные сооружения. Еще здесь можно увидеть католический Храм Божией Матери Неустанной Помощи, построенный в 1906 году.
Фонтан “Молекула” располагается на Студенческом бульваре. Это сфера, выполненная из металла, рядом с которой любят фотографироваться туристы. Другие достопримечательности: гостиница “Северная”, кинотеатр “Победа”, Дворец бракосочетания и приемов, деревянное бывшее здание Наркомата, построенное в 1936 году, и много другое. Также здесь много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкЧасы и здание железнодорожного вокзала на площади Гагарина
Часы и здание железнодорожного вокзала на площади Гагарина
Площадь Гагарина
Площадь является пересечением трех дорог: улиц Шотмана, Красноармейской и проспекта Ленина. Сейчас здесь располагается железнодорожный вокзал, здание гостиницы и ансамбль жилых домов 1950-х годов. Они представляют собой полукруг, между которым пролегает дорога, ведущая прямо к набережной Онежского озера.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСветовая иллюминация на площади Кирова в Петрозаводске
Световая иллюминация на площади Кирова в Петрозаводске
Площадь Кирова
Площадь Кирова считается главной в Петрозаводске, она располагается в центре города между улицами Куйбышева и проспектом Карла Маркса. Здесь можно увидеть архитектурные постройки XVIII и XIX веков, прогуляться по скверу. Именно на площади Кирова на Новый год устанавливают новогоднюю елку и проводят массовые гуляния. Основные достопримечательности: Музыкальный театр Республики Карелия, дом “Кантеле”, основанный в 1936 году, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Карельский театр кукол и Национальный театр Республики Карелия.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСкульптура медведя на берегу реки Неглинки после ночного снегопада в Петрозаводске
Скульптура медведя на берегу реки Неглинки после ночного снегопада в Петрозаводске
Парк 50-летия Пионерской организации
Парк находится в низине города в пойме реки Неглинки, поэтому спускаться к нему придется по длинной лестнице. Это живописное место со множеством деревьев, ажурными мостами через водоем, в котором плавают утки. Еще здесь стоит памятник главному символу Карелии — медведю.
Александровский сквер
Александровский сквер расположился на левом берегу реки Лососинка в центральной части города. Здесь есть прогулочная тропа с оборудованными скамейками, а также детские и спортивные площадки. Через сквер идут четыре аллеи, которые сходятся у памятника пушке. Кроме того, через сквер можно выйти на площадь Кирова.
Французский парк
Он также находится на левом берегу реки Лососинка недалеко от Александровского сквера. Свое название получил, потому что в 1765 году здесь стояли фабрики “Французской нации фабрикантов Баралла и Шанония”, которые производили изделия из металла.
Арт-объект "Забава" в Петрозаводске
Территория парка совсем небольшая, примерно 200 метров, и тянется вдоль Лососинки. Из интересных объектов — французский ажурный мост, куда приезжают молодожены повесить замки в честь свадьбы, и “Рогатка” — камень, который цепями скреплен с деревянным основанием, как у рогатки.
Музеи и театры
В Петрозаводске есть государственные и частные музеи, картинная галерея, несколько театров, в том числе театр кукол, а также филармония и кинотеатры.
Музей изобразительных искусств
Музей расположен на площади Кирова в здании бывшей Олонецкой губернской мужской гимназии, построенной в 1790 году. Здесь собраны произведения карельского народного искусства, карельская иконопись, русское искусство XVIII — начала XX веков, современное искусство, а также западноевропейская живопись. Наибольший интерес представляют картина Виктора Васнецова “Распятие Христа”, “Пейзаж с рекой” Василия Поленова, а также этюды Ивана Айвазовского, Ивана Крамского и Исаака Левитана. Коллекция музея не раз пополнялась из собрания Третьяковской галереи и Эрмитажа. Помимо постоянной экспозиции здесь проводят и временные выставки.
CC BY-SA 4.0 / Semenov.m7 / Модель Кижского погоста. Экспонат Национального музея Республики Карелия (Петрозаводск) (cropped)Экспонат Национального музея Республики Карелия
Экспонат Национального музея Республики Карелия
Национальный музей Республики Карелии
Национальный музей считается самым большим в Петрозаводске и располагается в здании бывшего губернаторского дома постройки конца XVIII века на площади Ленина. Всего в коллекциях музея насчитывается более 220 тысяч экземпляров, которые рассказывают об археологии, богатой культуре Карелии, ее природе и истории. Кроме того, здесь проводят лекции и мероприятия для детей.
Национальный театр Республики Карелии
Расположен на площади Кирова в здании 1913 года постройки. Театр имеет два зала: большой и малый общей вместительностью в 350 мест. Это единственный профессиональный театр в мире, в котором ставят спектакли на финском, карельском, вепсском и русском языках — перевод обеспечен синхронными субтитрами. Репертуар театра разнообразен: классические и современные произведения русских и зарубежных драматургов, пьесы по мотивам карельских и русских народных сказок.
© iStock.com / ZabavnaМузыкальный театр Республики Карелии
© iStock.com / Zabavna
Музыкальный театр Республики Карелии
Музыкальный театр Республики Карелии
Также находится на площади Кирова. Здесь показывают оперу, оперетту, балет, музыкальную комедию и мюзикл. Сам театр располагается в здании 50-х годов постройки, фронтон и фризы которого украшают работы знаменитого скульптора Сергея Коненкова.
© iStock.com / Iuliia PetrovskaiaТеатр кукол Республики Карелия
© iStock.com / Iuliia Petrovskaia
Театр кукол Республики Карелия
Театр кукол
Считается одним из старейших театров кукол в России — он был основан в 1935 году. Здесь ставят постановки не только по русским сказкам, но и по сказкам народов Карелии. В 2023 году театр получил премию Министерства культуры России за лучшую постановку, благодаря спектаклю “Ревизор”.
Интересные места в окрестностях Петрозаводска
Все самые красивые и интересные места, ради которых туристы обычно приезжают в Карелию, находят в окрестностях Петрозаводска.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВодопад Кивач не реке Суна в Государственном природном заповеднике "Кивач" в Карелии
Водопад Кивач не реке Суна в Государственном природном заповеднике "Кивач" в Карелии
- Так, в часе езды от города в заповеднике находится водопад Кивачна реке Суна. Высота падения воды составляет 10,5 метров, а протяженность — 170 метров. В самом заповеднике есть небольшой краеведческий музей, где можно увидеть животных, которые обитают в окрестностях, а также покататься на лошади, купить сувениры и перекусить в кафе.
- Другое популярное у туристов место — остров Кижи, знаменитый произведениями архитектуры деревянного зодчества. Самое известное из них — Церковь Преображения, построенная без единого гвоздя. Также на острове есть крестьянские дома, мельница и другие сооружения. Для поездки на Кижи стоит выделить целый день, потому что экскурсия туда будет длиться около 8 часов.
- Еще одна известная локация — мраморный каньон Рускеала. Здесь можно увидеть мраморные скалы, подземные штольни и штреки, а прозрачность воды, которая имеет изумрудный оттенок, составляет 15-18 метров.
- Неподалеку от Петрозаводска находится первый курорт в России, основанный самим императором Петром I, под названием “Марциальные воды”. Здесь лечебную воду может попробовать любой желающий. Среди достопримечательностей — церковь Апостола Петра, старинные павильоны над источниками и дом смотрителя.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкМельница ветряная из деревни Волкостров и Кижский архитектурный ансамбль
Мельница ветряная из деревни Волкостров и Кижский архитектурный ансамбль
Другие варианты интересных мест недалеко от Петрозаводска: городской ботанический сад, гора Сампо, Шуйские скалы, Шелтозерский музей в поселке Шелтозеро, урочище Чертов стул и т.д.
Пляжи Петрозаводска
На берегу Онежского озера есть пляж на набережной Варкауса, в 2023 году купаться здесь было нельзя, но он был открыт для отдыха. Пляж необорудованный, нет никаких объектов инфраструктуры, но открывается красивый вид.
Другой популярный пляж у жителей города и туристов — зона отдыха на карьере в микрорайоне Ключевая. Пляж отличается чистой, прозрачной и довольно теплой водой. В жаркое время года она может прогреться до +25 градусов. При этом в воду заходить сложно — берег состоит из скал и камней, а зона отдыха не благоустроена.
На берегу Онежского озера также находится пляж “Пески”. Здесь песчаный берег и удобный заход в воду, есть раздевалки, туалеты, парковка для автотранспорта. Из минусов — в знойные дни бывает многолюдно.
Куда можно сходить с детьми
Колесо обозрения в Петрозаводске
Для познавательных прогулок стоит отвести ребенка в Ботанический сад Петрозаводского университета, который находится в 12 километрах от центра города. Аттракционы есть прямо на берегу Онежской набережной, здесь можно прокатиться на колесе обозрения, откуда открываются красивые виды на озеро и его противоположный берег. Из музеев стоит посетить частную галерею “Дом куклы”, в экспозиции которой находятся авторские куклы заслуженного деятеля искусств Республики Карелия Татьяны Калининой.
Еще один интересный вариант — музей “Полярный Одиссей”. Тут можно увидеть копии старинных судов. Для познавательного отдыха подойдет Национальный музей Карелии и Музей изобразительных искусств. Кроме того, в театрах есть детские представления.
Экскурсии
Как правило, обзорные экскурсии по городу включают основные достопримечательности: набережную Онежского озера, площадь Кирова и Ленина. Есть и более необычные варианты. Например, “Барный Петрозаводск”, “Петрозаводск в памятниках”, а также спектакль-прогулка по городу в наушниках и разнообразные квесты.
Самостоятельный маршрут по Петрозаводску
У Петрозаводска маленькая площадь, поэтому составить маршрут на один или два дня нетрудно.
За один день
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМолодые люди у дерева Желаниий на набережной Онежского озера в городе Петрозаводске
Молодые люди у дерева Желаниий на набережной Онежского озера в городе Петрозаводске
Если путешествие продлится один день, начинать его можно у железнодорожного вокзала, после чего пройти по проспекту Ленина к Онежской набережной. На прогулку у озера уйдет минимум час, чтобы дойти до конца и успеть рассмотреть все скульптуры, которые там находятся. Кроме того, у северной ее части есть исторический квартал, где стоят деревянные дома XVIII–XIX веков.
От Онежской набережной можно подняться на площадь Кирова и посмотреть три театра — Национальный, Музыкальный и Театр кукол, а также Музей изобразительных искусств. Далее по маршруту Александровский сквер с Французским парком. Завершить экскурсию можно в Национальном музее Карелии.
В целом, маршрут первого дня выглядит так: железнодорожный вокзал — проспект Ленина — Онежская набережная — исторический квартал — площадь Кирова — Александровский сквер — Национальный музей.
За два дня
На второй день можно поехать на экскурсию в окрестности Петрозаводска. Если посещать водопад Кивач, то по пути можно свернуть на “Марциальные воды” и недействующий вулкан Гирвас — все они находятся в одном направлении. В таком случае поездка займет 7-8 часов.
Экскурсии в более отдаленные районы рассчитаны на целый день. Это касается поездки на остров Кижи или в горный парк Рускеала.
© iStock.com / artfotossГорный парк Рускеала
© iStock.com / artfotoss
Горный парк Рускеала
Где можно вкусно поесть
Самое большое число заведений на проспекте Ленина. Наиболее известное из них — ресторан “Карельская горница”. Здесь подают национальную карельскую кухню, поэтому можно попробовать необычные блюда. Например, суп сливочный лохикейто, а также мясо — медвежатину, оленину, лосятину. Еще карельскую кухню подают в ресторане “В Карелии есть”.
На проспекте Ленина есть и рестораны международной кухни. У жителей и туристов популярностью пользуется “The Кухня”. В меню есть бургеры, блюда азиатской кухни, мясо и прочее, при этом цены демократичные. Еще одно популярное место — ресторан “Фрегат”, который располагается рядом с Онежским озером у пристани с транспортом на Кижи. Тут стоит заказывать рыбу — она поступает сразу после ловли, поэтому остается свежей.
Поесть недорого, но сытно и вкусно можно в кафе “Дежавю” и в пивном доме “Нойбранденбург”. Кроме того в Петрозаводске следует попробовать калитки. Это блюдо карельской кухни, которое представляет собой небольшие открытые пирожки с различными начинками, чаще всего с картофелем.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТрадиционное блюдо карельской кухни — калитки (открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками)
Традиционное блюдо карельской кухни — калитки (открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками)
Где остановиться
Удобнее бронировать место в отеле на проспекте Ленина, откуда проще всего добираться до набережной и других достопримечательных мест. Например, можно остановиться в отелях “Фрегат”, Piter Inn, “Космос” или “Саквояж”. Цены на номера обычно начинаются от 3 тысяч рублей на одного человека. Более демократичный вариант — мини-отель Harland. Часто туристы выбирают апартаменты вместо отеля, хороших вариантов много в новостройках.
На чем передвигаться по городу
Как правило, туристам не требуется общественный транспорт, чтобы перемещаться по Петрозаводску — главные достопримечательности находятся рядом друг с другом. При этом по городу ходят автобусы, маршрутки и троллейбусы, стоимость проезда может доходить до 50 рублей. Автобус пригодится, если ехать до удаленных районов, например, городского ботанического сада. Удобнее всего воспользоваться такси, стоимость поездки начинается от 75 рублей. Ездить к достопримечательностям в окрестностях лучше всего на машине, потому что до многих мест общественный транспорт не ходит — только экскурсионные автобусы.
Что привезти из сувениров
Продажа изделий из бересты в Карелии
Визитная карточка Карелии — шунгит. Это горная порода, добываемая на территории республики, из которой делают различные сувениры. Считается, что камень обладает целебными свойствами, поэтому вещи из него продают в любой сувенирной лавке. Также часто из поездок привозят изделия из карельской березы: шкатулки, разнообразные фигурки, деревянные детские игрушки.
Из продуктов обычно покупают варенье из морошки или брусники, иван-чай, разнообразные настойки и бальзамы. Еще регион славится рыбой, свежая рыба, выращиваемая местными фермерами, продается в рыбных лавках.
Когда лучше ехать в столицу Республики Карелии
В общей сложности на территории республики находится более 73 000 водоемов, поэтому в Карелии часто идут дожди и пасмурно. Кроме того, Петрозаводск приравнен к районам Крайнего Севера, так как здесь зима длительная и холодная. Теплеет уже в апреле, но холод может вернуться и в мае. Если ехать в путешествие на майские праздники, необходимо брать с собой теплую одежду.
Самый жаркий месяц в году — это июль, но средняя температура составляет всего +17 градусов. В июне и августе еще прохладнее. Считается, что лучше всего ехать в Петрозаводск в конце июля, когда тепло и солнечно. В первой половине осени можно отправляться в путешествие, чтобы полюбоваться осенним городом, а зимой — для катания на лыжах или коньках.
Карелия славится и белыми ночами. В Петрозаводске они обычно длятся с 26 мая по 17 июля.
Советы туристам
В Карелии выпадает много осадков, поэтому с собой нужно брать зонт, но удобнее всего носить дождевик. Также в теплый сезон следует взять с собой спрей от насекомых. Здесь много комаров, особенно ближе к вечеру. Кроме того, к началу теплых дней появляются клещи, из-за этого в местах, где есть трава, лучше всего передвигаться в резиновых сапогах. На территории республики работают все основные телефонные операторы, также везде принимают банковские карты, однако при поездке в отдаленные районы лучше иметь при себе наличные.