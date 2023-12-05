https://ria.ru/20231205/petrozavodsk-1913699427.html

Петрозаводск-2023: что посмотреть туристу в столице Карелии

Что посмотреть в Петрозаводске: достопримечательности и куда сходить за 1 день

Петрозаводск-2023: что посмотреть туристу в столице Карелии

Петрозаводск — столица Республики Карелия, располагающаяся на берегу Онежского озера. Это небольшой город, поэтому посетить основные достопримечательности можно РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T10:35

2023-12-05T10:35

2023-12-05T10:36

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Петрозаводск — столица Республики Карелия, располагающаяся на берегу Онежского озера. Это небольшой город, поэтому посетить основные достопримечательности можно за несколько дней. О том, куда сходить и что посмотреть в Петрозаводске и его окрестностях, а также как добраться до города и когда лучше туда ехать, — в материале РИА Новости.Достопримечательности ПетрозаводскаПетрозаводск, как и Санкт-Петербург, был основан в 1703 году, когда по указу Петра I на берегу Онежского озера заложили оружейный завод, вокруг которого сформировалась Петровская слобода. Из нее позже вырастет сам город. Петр I в течение 20 последующих лет посещал завод четыре раза, для него там выстроили деревянный летний дворец с садом.В XIX веке Петрозаводск рос, застраивался, постепенно увеличивалась численность населения. Здесь появлялись храмы, учебные заведения, развивались торговля и ремесленное дело. К настоящему времени в городе почти не осталось исторических зданий — многие из них были разрушены в годы Великой Отечественной войны.При этом здесь есть на что посмотреть. Главная достопримечательность Петрозаводска — широкая набережная Онежского озера, усеянная скульптурами карельских мастеров. Также в городе есть церкви, соборы, музеи, необычные памятники, парки и скверы. Кроме того, в окрестностях Петрозаводска множество красивых мест: водопад Кивач, горный парк Рускеала, Онежские петроглифы, архипелаг Кижи и знаменитые деревянные церкви.Как добраться до ПетрозаводскаПетрозаводск связан с другими городами России авиа, ж/д и автомобильным сообщением.Например, из Москвы можно добраться на поезде. Их несколько, а время в пути сильно варьируется — от 11 до 20 часов. При этом цена билетов начинается от 2 тысяч рублей. Из Санкт-Петербурга быстрее всего на “Ласточке”: путь займет около пяти часов, а цена билета составит чуть больше тысячи рублей. Если поездка планируется на выходные, лучше покупать билеты заранее, иначе может не оказаться свободных мест. Кроме того, через Петрозаводск ходят поезда и из других городов, следующие в Мурманск.Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск можно доехать на автобусе. Время в пути составит от 7 до 11 часов в зависимости от маршрута, а цены варьируются от 900 до 1500 рублей.На машине ехать придется не менее шести часов из северной столицы, а из Москвы — более 12 часов. В первом случае нужно двигаться по дороге Е105 “Кола” или “Сортавала”, а во втором — использовать сначала платную дорогу М11, а затем “Колу”.В Петрозаводск также можно долететь на самолете из Москвы или Калиниграда до аэропорта “Петрозаводск-Бесовец”. Путь займет 1,5-2 часа, а билеты обойдутся около 7 тысяч рублей в зависимости от времени года.Если позволяет время, а навигационный сезон еще открыт, туристы могут приобрести круиз и отправиться в путь на комфортабельном теплоходе, который отправляется с московского Северного речного вокзала. Путешествие занимает от 6 до 14 дней и включает в себя длительные остановки в Санкт-Петербурге, на Валааме, в Кижах, Петрозаводске и других интересных местах.Что посмотреть и где погулять туристу в ПетрозаводскеПетрозаводск — небольшой город, поэтому основные достопримечательности находятся недалеко друг от друга. Сейчас в нем действует три государственных музея, пять кинотеатров, есть филармония и многое другое.Основные достопримечательностиНачинать маршрут можно с площади Ленина, которая расположена рядом с железнодорожным вокзалом. От него недалеко находится и набережная Онежского озера.Набережная Онежского озераНабережная считается главной достопримечательностью города, она расположена на берегу Онежского озера — второго по величине в Европе. Это хорошее место для неспешных прогулок, ведь ее длина составляет около 1,5 километров. Набережная вымощена гранитом, здесь есть скамейки, спортивная площадка, вайфай, но главное ее украшение — множество памятников и скульптур, сделанных карельскими мастерами.Самой известной из них считается композиция “Рыбаки”. Это два старца, выполненные из металлических прутьев, забрасывающие невод в озеро. Дальше находится небольшой мыс из камня, на котором располагается гранитная пирамида. Также на набережной стоит ротонда, в которой летом устанавливают пианино — на нем может поиграть любой желающий.Здание железнодорожного вокзалаЖелезнодорожный вокзал был построен в 1955 году в стиле позднего неоклассицизма и является памятником архитектуры. Здание светло-желтого цвета богато декорировано лепниной и представляет собой сооружение с восьмигранной башней, увенчанной шпилем. Наверху у него находится небольшой венок со звездой, длина самого шпиля составляет 17 метров. Прямо перед вокзалом есть небольшая зеленая площадь со скамейками, откуда можно увидеть Онежское озеро.Собор Александра НевскогоРасположен на проспекте Александра Невского, был построен в 1826-1832 годах. Пятикупольный храм выполнен в стиле классицизма, его колокольню украшают восемь колоколов. При этом иконостас сделан мастерами из подмосковного Софрино. Сейчас здесь есть святыни: Владимирская икона Божией Матери и частицы мощей Параскевы Пятницы. Собор окружен зеленой зоной, где стоит памятник Александру Невскому и находится могила святого блаженного Фаддея Петрозаводского.Екатерининская церковьПамятник архитектуры можно найти внутри ограды Неглинского кладбища на улице Вольной. Это деревянный храм с одной колокольней и главой, построенный в конце XIX века в стиле провинциального классицизма. Его иконостас украшен копиями икон Владимирского собора.Памятник Петру IМонумент Петру I находится в Петровском сквере и был установлен в 1873 году. Он выполнен в стиле барокко по проекту скульптора Ивана Шредера и архитектора Ипполита Монигетти. Считается, что этот памятник — одно из самых лучших скульптурных изображений первого российского императора.Парки и улицы для прогулкиВ Петрозаводске главной улицей считается проспект Ленина, обычно отсюда начинаются все туристические маршруты.Проспект ЛенинаПроспект Ленина проходит от Онежской набережной до площади Гагарина, а его протяженность составляет 1,8 километров. Основная часть застройки — здания сталинской эпохи, есть торговые центры и дореволюционные сооружения. Еще здесь можно увидеть католический Храм Божией Матери Неустанной Помощи, построенный в 1906 году.Фонтан “Молекула” располагается на Студенческом бульваре. Это сфера, выполненная из металла, рядом с которой любят фотографироваться туристы. Другие достопримечательности: гостиница “Северная”, кинотеатр “Победа”, Дворец бракосочетания и приемов, деревянное бывшее здание Наркомата, построенное в 1936 году, и много другое. Также здесь много кафе, ресторанов и сувенирных лавок.Площадь ГагаринаПлощадь является пересечением трех дорог: улиц Шотмана, Красноармейской и проспекта Ленина. Сейчас здесь располагается железнодорожный вокзал, здание гостиницы и ансамбль жилых домов 1950-х годов. Они представляют собой полукруг, между которым пролегает дорога, ведущая прямо к набережной Онежского озера.Площадь КироваПлощадь Кирова считается главной в Петрозаводске, она располагается в центре города между улицами Куйбышева и проспектом Карла Маркса. Здесь можно увидеть архитектурные постройки XVIII и XIX веков, прогуляться по скверу. Именно на площади Кирова на Новый год устанавливают новогоднюю елку и проводят массовые гуляния. Основные достопримечательности: Музыкальный театр Республики Карелия, дом “Кантеле”, основанный в 1936 году, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Карельский театр кукол и Национальный театр Республики Карелия.Парк 50-летия Пионерской организацииПарк находится в низине города в пойме реки Неглинки, поэтому спускаться к нему придется по длинной лестнице. Это живописное место со множеством деревьев, ажурными мостами через водоем, в котором плавают утки. Еще здесь стоит памятник главному символу Карелии — медведю.Александровский скверАлександровский сквер расположился на левом берегу реки Лососинка в центральной части города. Здесь есть прогулочная тропа с оборудованными скамейками, а также детские и спортивные площадки. Через сквер идут четыре аллеи, которые сходятся у памятника пушке. Кроме того, через сквер можно выйти на площадь Кирова.Французский паркОн также находится на левом берегу реки Лососинка недалеко от Александровского сквера. Свое название получил, потому что в 1765 году здесь стояли фабрики “Французской нации фабрикантов Баралла и Шанония”, которые производили изделия из металла.Территория парка совсем небольшая, примерно 200 метров, и тянется вдоль Лососинки. Из интересных объектов — французский ажурный мост, куда приезжают молодожены повесить замки в честь свадьбы, и “Рогатка” — камень, который цепями скреплен с деревянным основанием, как у рогатки.Музеи и театрыВ Петрозаводске есть государственные и частные музеи, картинная галерея, несколько театров, в том числе театр кукол, а также филармония и кинотеатры.Музей изобразительных искусствМузей расположен на площади Кирова в здании бывшей Олонецкой губернской мужской гимназии, построенной в 1790 году. Здесь собраны произведения карельского народного искусства, карельская иконопись, русское искусство XVIII — начала XX веков, современное искусство, а также западноевропейская живопись. Наибольший интерес представляют картина Виктора Васнецова “Распятие Христа”, “Пейзаж с рекой” Василия Поленова, а также этюды Ивана Айвазовского, Ивана Крамского и Исаака Левитана. Коллекция музея не раз пополнялась из собрания Третьяковской галереи и Эрмитажа. Помимо постоянной экспозиции здесь проводят и временные выставки.Национальный музей Республики КарелииНациональный музей считается самым большим в Петрозаводске и располагается в здании бывшего губернаторского дома постройки конца XVIII века на площади Ленина. Всего в коллекциях музея насчитывается более 220 тысяч экземпляров, которые рассказывают об археологии, богатой культуре Карелии, ее природе и истории. Кроме того, здесь проводят лекции и мероприятия для детей.Национальный театр Республики КарелииРасположен на площади Кирова в здании 1913 года постройки. Театр имеет два зала: большой и малый общей вместительностью в 350 мест. Это единственный профессиональный театр в мире, в котором ставят спектакли на финском, карельском, вепсском и русском языках — перевод обеспечен синхронными субтитрами. Репертуар театра разнообразен: классические и современные произведения русских и зарубежных драматургов, пьесы по мотивам карельских и русских народных сказок.Музыкальный театр Республики КарелииТакже находится на площади Кирова. Здесь показывают оперу, оперетту, балет, музыкальную комедию и мюзикл. Сам театр располагается в здании 50-х годов постройки, фронтон и фризы которого украшают работы знаменитого скульптора Сергея Коненкова.Театр куколСчитается одним из старейших театров кукол в России — он был основан в 1935 году. Здесь ставят постановки не только по русским сказкам, но и по сказкам народов Карелии. В 2023 году театр получил премию Министерства культуры России за лучшую постановку, благодаря спектаклю “Ревизор”.Интересные места в окрестностях ПетрозаводскаВсе самые красивые и интересные места, ради которых туристы обычно приезжают в Карелию, находят в окрестностях Петрозаводска.Другие варианты интересных мест недалеко от Петрозаводска: городской ботанический сад, гора Сампо, Шуйские скалы, Шелтозерский музей в поселке Шелтозеро, урочище Чертов стул и т.д.Пляжи ПетрозаводскаНа берегу Онежского озера есть пляж на набережной Варкауса, в 2023 году купаться здесь было нельзя, но он был открыт для отдыха. Пляж необорудованный, нет никаких объектов инфраструктуры, но открывается красивый вид.Другой популярный пляж у жителей города и туристов — зона отдыха на карьере в микрорайоне Ключевая. Пляж отличается чистой, прозрачной и довольно теплой водой. В жаркое время года она может прогреться до +25 градусов. При этом в воду заходить сложно — берег состоит из скал и камней, а зона отдыха не благоустроена.На берегу Онежского озера также находится пляж “Пески”. Здесь песчаный берег и удобный заход в воду, есть раздевалки, туалеты, парковка для автотранспорта. Из минусов — в знойные дни бывает многолюдно.Куда можно сходить с детьмиДля познавательных прогулок стоит отвести ребенка в Ботанический сад Петрозаводского университета, который находится в 12 километрах от центра города. Аттракционы есть прямо на берегу Онежской набережной, здесь можно прокатиться на колесе обозрения, откуда открываются красивые виды на озеро и его противоположный берег. Из музеев стоит посетить частную галерею “Дом куклы”, в экспозиции которой находятся авторские куклы заслуженного деятеля искусств Республики Карелия Татьяны Калининой.Еще один интересный вариант — музей “Полярный Одиссей”. Тут можно увидеть копии старинных судов. Для познавательного отдыха подойдет Национальный музей Карелии и Музей изобразительных искусств. Кроме того, в театрах есть детские представления.ЭкскурсииКак правило, обзорные экскурсии по городу включают основные достопримечательности: набережную Онежского озера, площадь Кирова и Ленина. Есть и более необычные варианты. Например, “Барный Петрозаводск”, “Петрозаводск в памятниках”, а также спектакль-прогулка по городу в наушниках и разнообразные квесты.Самостоятельный маршрут по ПетрозаводскуУ Петрозаводска маленькая площадь, поэтому составить маршрут на один или два дня нетрудно.За один деньЕсли путешествие продлится один день, начинать его можно у железнодорожного вокзала, после чего пройти по проспекту Ленина к Онежской набережной. На прогулку у озера уйдет минимум час, чтобы дойти до конца и успеть рассмотреть все скульптуры, которые там находятся. Кроме того, у северной ее части есть исторический квартал, где стоят деревянные дома XVIII–XIX веков.От Онежской набережной можно подняться на площадь Кирова и посмотреть три театра — Национальный, Музыкальный и Театр кукол, а также Музей изобразительных искусств. Далее по маршруту Александровский сквер с Французским парком. Завершить экскурсию можно в Национальном музее Карелии.В целом, маршрут первого дня выглядит так: железнодорожный вокзал — проспект Ленина — Онежская набережная — исторический квартал — площадь Кирова — Александровский сквер — Национальный музей.За два дняНа второй день можно поехать на экскурсию в окрестности Петрозаводска. Если посещать водопад Кивач, то по пути можно свернуть на “Марциальные воды” и недействующий вулкан Гирвас — все они находятся в одном направлении. В таком случае поездка займет 7-8 часов.Экскурсии в более отдаленные районы рассчитаны на целый день. Это касается поездки на остров Кижи или в горный парк Рускеала.Где можно вкусно поестьСамое большое число заведений на проспекте Ленина. Наиболее известное из них — ресторан “Карельская горница”. Здесь подают национальную карельскую кухню, поэтому можно попробовать необычные блюда. Например, суп сливочный лохикейто, а также мясо — медвежатину, оленину, лосятину. Еще карельскую кухню подают в ресторане “В Карелии есть”.На проспекте Ленина есть и рестораны международной кухни. У жителей и туристов популярностью пользуется “The Кухня”. В меню есть бургеры, блюда азиатской кухни, мясо и прочее, при этом цены демократичные. Еще одно популярное место — ресторан “Фрегат”, который располагается рядом с Онежским озером у пристани с транспортом на Кижи. Тут стоит заказывать рыбу — она поступает сразу после ловли, поэтому остается свежей.Поесть недорого, но сытно и вкусно можно в кафе “Дежавю” и в пивном доме “Нойбранденбург”. Кроме того в Петрозаводске следует попробовать калитки. Это блюдо карельской кухни, которое представляет собой небольшие открытые пирожки с различными начинками, чаще всего с картофелем.Где остановитьсяУдобнее бронировать место в отеле на проспекте Ленина, откуда проще всего добираться до набережной и других достопримечательных мест. Например, можно остановиться в отелях “Фрегат”, Piter Inn, “Космос” или “Саквояж”. Цены на номера обычно начинаются от 3 тысяч рублей на одного человека. Более демократичный вариант — мини-отель Harland. Часто туристы выбирают апартаменты вместо отеля, хороших вариантов много в новостройках.На чем передвигаться по городуКак правило, туристам не требуется общественный транспорт, чтобы перемещаться по Петрозаводску — главные достопримечательности находятся рядом друг с другом. При этом по городу ходят автобусы, маршрутки и троллейбусы, стоимость проезда может доходить до 50 рублей. Автобус пригодится, если ехать до удаленных районов, например, городского ботанического сада. Удобнее всего воспользоваться такси, стоимость поездки начинается от 75 рублей. Ездить к достопримечательностям в окрестностях лучше всего на машине, потому что до многих мест общественный транспорт не ходит — только экскурсионные автобусы.Что привезти из сувенировВизитная карточка Карелии — шунгит. Это горная порода, добываемая на территории республики, из которой делают различные сувениры. Считается, что камень обладает целебными свойствами, поэтому вещи из него продают в любой сувенирной лавке. Также часто из поездок привозят изделия из карельской березы: шкатулки, разнообразные фигурки, деревянные детские игрушки.Из продуктов обычно покупают варенье из морошки или брусники, иван-чай, разнообразные настойки и бальзамы. Еще регион славится рыбой, свежая рыба, выращиваемая местными фермерами, продается в рыбных лавках.Когда лучше ехать в столицу Республики КарелииВ общей сложности на территории республики находится более 73 000 водоемов, поэтому в Карелии часто идут дожди и пасмурно. Кроме того, Петрозаводск приравнен к районам Крайнего Севера, так как здесь зима длительная и холодная. Теплеет уже в апреле, но холод может вернуться и в мае. Если ехать в путешествие на майские праздники, необходимо брать с собой теплую одежду.Самый жаркий месяц в году — это июль, но средняя температура составляет всего +17 градусов. В июне и августе еще прохладнее. Считается, что лучше всего ехать в Петрозаводск в конце июля, когда тепло и солнечно. В первой половине осени можно отправляться в путешествие, чтобы полюбоваться осенним городом, а зимой — для катания на лыжах или коньках.Карелия славится и белыми ночами. В Петрозаводске они обычно длятся с 26 мая по 17 июля.Советы туристамВ Карелии выпадает много осадков, поэтому с собой нужно брать зонт, но удобнее всего носить дождевик. Также в теплый сезон следует взять с собой спрей от насекомых. Здесь много комаров, особенно ближе к вечеру. Кроме того, к началу теплых дней появляются клещи, из-за этого в местах, где есть трава, лучше всего передвигаться в резиновых сапогах. На территории республики работают все основные телефонные операторы, также везде принимают банковские карты, однако при поездке в отдаленные районы лучше иметь при себе наличные.

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https://ria.ru/20231005/peterburg-1900641868.html

https://ria.ru/20231017/kronshtadt-1903384694.html

https://ria.ru/20231012/sochi-1902223974.html

https://ria.ru/20231017/dagestan-1903113124.html

петрозаводск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

маршруты - туризм, петрозаводск, достопримечательности, отдых в россии, рестораны, парки, музеи