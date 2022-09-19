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Власти Москвы рассказали, сколько туристов посетили столицу летом - РИА Новости, 19.09.2022
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Туризм
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Власти Москвы рассказали, сколько туристов посетили столицу летом
Власти Москвы рассказали, сколько туристов посетили столицу летом - РИА Новости, 19.09.2022
Власти Москвы рассказали, сколько туристов посетили столицу летом
Турпоток в Москву за июнь, июль и август 2022 года составил 6,2 миллиона путешественников, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T11:05
2022-09-19T11:05
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
москва
краснодарский край
наталья сергунина
туристы
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Турпоток в Москву за июнь, июль и август 2022 года составил 6,2 миллиона путешественников, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.По ее словам, 90 процентов из них — соотечественники. "В общей сложности гости столицы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 миллиарда рублей. В бюджетную систему города благодаря этому поступило 35,5 миллиарда рублей в виде налогов", — рассказала Сергунина.В Мостуризме отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года внутренний турпоток увеличился на 22 процента. Чаще всего в столицу приезжали гости из Центрального и Приволжского федеральных округов, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Кроме того, на 25 процентов выросло число путешественников из ближнего зарубежья — летом Москву посетили около 440 тысяч жителей соседних стран.В столичных отелях стали чаще останавливаться представители старшего поколения, отмечают эксперты. Летом они заезжали в гостиницы в среднем около 30 тысяч раз в месяц, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Этому способствовала программа правительства Москвы по поддержке туроператоров, которые организуют поездки для путешественников старше 55 лет.
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, москва, краснодарский край, наталья сергунина, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Наталья Сергунина, туристы
11:05 19.09.2022
 
Власти Москвы рассказали, сколько туристов посетили столицу летом

Заммэра Москвы: летом Москву посетили 6,2 миллиона туристов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛюди гуляют по Красной площади в Москве
Люди гуляют по Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Турпоток в Москву за июнь, июль и август 2022 года составил 6,2 миллиона путешественников, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, 90 процентов из них — соотечественники. "В общей сложности гости столицы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 миллиарда рублей. В бюджетную систему города благодаря этому поступило 35,5 миллиарда рублей в виде налогов", — рассказала Сергунина.
В Мостуризме отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года внутренний турпоток увеличился на 22 процента. Чаще всего в столицу приезжали гости из Центрального и Приволжского федеральных округов, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Кроме того, на 25 процентов выросло число путешественников из ближнего зарубежья — летом Москву посетили около 440 тысяч жителей соседних стран.
В столичных отелях стали чаще останавливаться представители старшего поколения, отмечают эксперты. Летом они заезжали в гостиницы в среднем около 30 тысяч раз в месяц, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Этому способствовала программа правительства Москвы по поддержке туроператоров, которые организуют поездки для путешественников старше 55 лет.
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