https://ria.ru/20220919/moskva-1817778695.html

Власти Москвы рассказали, сколько туристов посетили столицу летом

Власти Москвы рассказали, сколько туристов посетили столицу летом - РИА Новости, 19.09.2022

Власти Москвы рассказали, сколько туристов посетили столицу летом

Турпоток в Москву за июнь, июль и август 2022 года составил 6,2 миллиона путешественников, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T11:05

2022-09-19T11:05

2022-09-19T11:05

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Турпоток в Москву за июнь, июль и август 2022 года составил 6,2 миллиона путешественников, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.По ее словам, 90 процентов из них — соотечественники. "В общей сложности гости столицы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 миллиарда рублей. В бюджетную систему города благодаря этому поступило 35,5 миллиарда рублей в виде налогов", — рассказала Сергунина.В Мостуризме отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года внутренний турпоток увеличился на 22 процента. Чаще всего в столицу приезжали гости из Центрального и Приволжского федеральных округов, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Кроме того, на 25 процентов выросло число путешественников из ближнего зарубежья — летом Москву посетили около 440 тысяч жителей соседних стран.В столичных отелях стали чаще останавливаться представители старшего поколения, отмечают эксперты. Летом они заезжали в гостиницы в среднем около 30 тысяч раз в месяц, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году. Этому способствовала программа правительства Москвы по поддержке туроператоров, которые организуют поездки для путешественников старше 55 лет.

https://ria.ru/20220919/puteshestviya-1817233308.html

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Мария Селиванова

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