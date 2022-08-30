https://ria.ru/20220830/dagestan-1812956581.html

Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов

Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов - РИА Новости, 30.08.2022

Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов

Порядка 18 процентов туристов выбрали Дагестан вместо Сочи из-за более низких цен, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА)... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-30T02:07

2022-08-30T02:07

2022-08-30T02:07

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

каспийское море

республика дагестан

куда можно лететь

отдых на море

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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Порядка 18 процентов туристов выбрали Дагестан вместо Сочи из-за более низких цен, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.В апреле 2022 года эксперт прогнозировал отток потенциальных гостей Сочи в Дагестан. Ведь отдых там, по словам Мкртчяна, обходится на 30 процентов дешевле, чем в олимпийской столице."Отток туристов из Сочи в Дагестан в этом сезоне составил до 18 процентов. Людей, в первую очередь, оттолкнули высокие цены", – сказал Мкртчян.Он добавил, что мотивирующими факторами в пользу отдыха в республике также стали доступный аэропорт и теплое Каспийское море.

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сочи

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, сочи, каспийское море, республика дагестан, куда можно лететь, отдых на море