https://ria.ru/20220830/dagestan-1812956581.html
Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов
Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов - РИА Новости, 30.08.2022
Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов
Порядка 18 процентов туристов выбрали Дагестан вместо Сочи из-за более низких цен, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА)... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T02:07
2022-08-30T02:07
2022-08-30T02:07
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
каспийское море
республика дагестан
куда можно лететь
отдых на море
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Порядка 18 процентов туристов выбрали Дагестан вместо Сочи из-за более низких цен, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.В апреле 2022 года эксперт прогнозировал отток потенциальных гостей Сочи в Дагестан. Ведь отдых там, по словам Мкртчяна, обходится на 30 процентов дешевле, чем в олимпийской столице."Отток туристов из Сочи в Дагестан в этом сезоне составил до 18 процентов. Людей, в первую очередь, оттолкнули высокие цены", – сказал Мкртчян.Он добавил, что мотивирующими факторами в пользу отдыха в республике также стали доступный аэропорт и теплое Каспийское море.
https://ria.ru/20220822/dagestan-1811270631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, каспийское море, республика дагестан, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Каспийское море, Республика Дагестан, куда можно лететь, Отдых на море
Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов
Эксперт: около 18 процентов туристов выбрали Дагестан вместо Сочи из-за более низких цен
СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Порядка 18 процентов туристов выбрали Дагестан вместо Сочи из-за более низких цен, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
В апреле 2022 года эксперт прогнозировал отток потенциальных гостей Сочи в Дагестан. Ведь отдых там, по словам Мкртчяна, обходится на 30 процентов дешевле, чем в олимпийской столице.
"Отток туристов из Сочи в Дагестан в этом сезоне составил до 18 процентов. Людей, в первую очередь, оттолкнули высокие цены", – сказал Мкртчян.
Он добавил, что мотивирующими факторами в пользу отдыха в республике также стали доступный аэропорт и теплое Каспийское море.