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Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов - РИА Новости, 30.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220830/dagestan-1812956581.html
Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов
Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов - РИА Новости, 30.08.2022
Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов
Порядка 18 процентов туристов выбрали Дагестан вместо Сочи из-за более низких цен, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА)... РИА Новости, 30.08.2022
2022-08-30T02:07
2022-08-30T02:07
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
каспийское море
республика дагестан
куда можно лететь
отдых на море
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Порядка 18 процентов туристов выбрали Дагестан вместо Сочи из-за более низких цен, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.В апреле 2022 года эксперт прогнозировал отток потенциальных гостей Сочи в Дагестан. Ведь отдых там, по словам Мкртчяна, обходится на 30 процентов дешевле, чем в олимпийской столице."Отток туристов из Сочи в Дагестан в этом сезоне составил до 18 процентов. Людей, в первую очередь, оттолкнули высокие цены", – сказал Мкртчян.Он добавил, что мотивирующими факторами в пользу отдыха в республике также стали доступный аэропорт и теплое Каспийское море.
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туризм, новости - туризм, сочи, каспийское море, республика дагестан, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Каспийское море, Республика Дагестан, куда можно лететь, Отдых на море
02:07 30.08.2022
 
Дагестан этим летом переманил часть сочинских туристов

Эксперт: около 18 процентов туристов выбрали Дагестан вместо Сочи из-за более низких цен

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Порядка 18 процентов туристов выбрали Дагестан вместо Сочи из-за более низких цен, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
В апреле 2022 года эксперт прогнозировал отток потенциальных гостей Сочи в Дагестан. Ведь отдых там, по словам Мкртчяна, обходится на 30 процентов дешевле, чем в олимпийской столице.
"Отток туристов из Сочи в Дагестан в этом сезоне составил до 18 процентов. Людей, в первую очередь, оттолкнули высокие цены", – сказал Мкртчян.
Он добавил, что мотивирующими факторами в пользу отдыха в республике также стали доступный аэропорт и теплое Каспийское море.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиКаспийское мореРеспублика Дагестанкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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