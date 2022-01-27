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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220127/marshruty-1769608569.html
Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России
Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России - РИА Новости, 27.01.2022
Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России
Эксперты узнали у туристов, какие железнодорожные маршруты в России они считают самыми впечатляющими и по каким хотели бы прокатиться на поезде, сообщает... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T07:20
2022-01-27T07:20
туризм
владивосток
москва
кругобайкальская железная дорога
новости - туризм
байкало-амурская магистраль
транссибирская магистраль
туристы
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие железнодорожные маршруты в России они считают самыми впечатляющими и по каким хотели бы прокатиться на поезде, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Большая часть участников опроса (39 процентов) самой красивой считают Байкало-Амурскую магистраль, проходящую по побережью знаменитого озера, и мечтают отправиться в путешествие именно по ней.На втором месте тоже маршрут вдоль побережья — железная дорога из Туапсе до Адлера. Замыкает тройку лидеров Транссибирская магистраль: проехать на поезде почти по всей России от Москвы до Владивостока хотят 15 процентов респондентов.Меньшинство (от двух до 13 процентов опрошенных) считают красивыми маршруты Черниговское — Отдаленный, Кимры — Углич и Кругобайкальскую железную дорогу."Конечно, удобнее и быстрее добраться до курорта на самолете, но путешествие на поезде – это особая атмосфера и захватывающие пейзажи", — уверены в пресс-службе.
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владивосток, москва, кругобайкальская железная дорога, новости - туризм, байкало-амурская магистраль, транссибирская магистраль, туристы, туризм, железная дорога, россия
07:20 27.01.2022
 
Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России

Опрос Tvil.ru: самой красивой железной дорогой туристы считают Байкало-Амурскую магистраль

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкКругобайкальская железная дорога - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Кругобайкальская железная дорога - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие железнодорожные маршруты в России они считают самыми впечатляющими и по каким хотели бы прокатиться на поезде, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Большая часть участников опроса (39 процентов) самой красивой считают Байкало-Амурскую магистраль, проходящую по побережью знаменитого озера, и мечтают отправиться в путешествие именно по ней.
На втором месте тоже маршрут вдоль побережья — железная дорога из Туапсе до Адлера.
Замыкает тройку лидеров Транссибирская магистраль: проехать на поезде почти по всей России от Москвы до Владивостока хотят 15 процентов респондентов.

Меньшинство (от двух до 13 процентов опрошенных) считают красивыми маршруты Черниговское — Отдаленный, Кимры — Углич и Кругобайкальскую железную дорогу.
"Конечно, удобнее и быстрее добраться до курорта на самолете, но путешествие на поезде – это особая атмосфера и захватывающие пейзажи", — уверены в пресс-службе.
Верблюды в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 06:36Туризм
Назван город, который станет самым популярным у туристов в 2022 году
 
ТуризмВладивостокМоскваКругобайкальская железная дорогаНовости - ТуризмБайкало-Амурская магистральТранссибирская магистральтуристыТуризмЖелезная дорогаРоссия
 
 
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