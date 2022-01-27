https://ria.ru/20220127/marshruty-1769608569.html

Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России

Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России - РИА Новости, 27.01.2022

Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России

Эксперты узнали у туристов, какие железнодорожные маршруты в России они считают самыми впечатляющими и по каким хотели бы прокатиться на поезде, сообщает... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T07:20

2022-01-27T07:20

2022-01-27T07:20

туризм

владивосток

москва

кругобайкальская железная дорога

новости - туризм

байкало-амурская магистраль

транссибирская магистраль

туристы

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие железнодорожные маршруты в России они считают самыми впечатляющими и по каким хотели бы прокатиться на поезде, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Большая часть участников опроса (39 процентов) самой красивой считают Байкало-Амурскую магистраль, проходящую по побережью знаменитого озера, и мечтают отправиться в путешествие именно по ней.На втором месте тоже маршрут вдоль побережья — железная дорога из Туапсе до Адлера. Замыкает тройку лидеров Транссибирская магистраль: проехать на поезде почти по всей России от Москвы до Владивостока хотят 15 процентов респондентов.Меньшинство (от двух до 13 процентов опрошенных) считают красивыми маршруты Черниговское — Отдаленный, Кимры — Углич и Кругобайкальскую железную дорогу."Конечно, удобнее и быстрее добраться до курорта на самолете, но путешествие на поезде – это особая атмосфера и захватывающие пейзажи", — уверены в пресс-службе.

https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769479187.html

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