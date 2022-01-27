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Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России
Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России - РИА Новости, 27.01.2022
Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России
Эксперты узнали у туристов, какие железнодорожные маршруты в России они считают самыми впечатляющими и по каким хотели бы прокатиться на поезде, сообщает... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T07:20
2022-01-27T07:20
2022-01-27T07:20
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кругобайкальская железная дорога
новости - туризм
байкало-амурская магистраль
транссибирская магистраль
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие железнодорожные маршруты в России они считают самыми впечатляющими и по каким хотели бы прокатиться на поезде, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Большая часть участников опроса (39 процентов) самой красивой считают Байкало-Амурскую магистраль, проходящую по побережью знаменитого озера, и мечтают отправиться в путешествие именно по ней.На втором месте тоже маршрут вдоль побережья — железная дорога из Туапсе до Адлера. Замыкает тройку лидеров Транссибирская магистраль: проехать на поезде почти по всей России от Москвы до Владивостока хотят 15 процентов респондентов.Меньшинство (от двух до 13 процентов опрошенных) считают красивыми маршруты Черниговское — Отдаленный, Кимры — Углич и Кругобайкальскую железную дорогу."Конечно, удобнее и быстрее добраться до курорта на самолете, но путешествие на поезде – это особая атмосфера и захватывающие пейзажи", — уверены в пресс-службе.
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владивосток, москва, кругобайкальская железная дорога, новости - туризм, байкало-амурская магистраль, транссибирская магистраль, туристы, туризм, железная дорога, россия
Определены самые красивые железнодорожные маршруты в России
Опрос Tvil.ru: самой красивой железной дорогой туристы считают Байкало-Амурскую магистраль
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Эксперты узнали у туристов, какие железнодорожные маршруты в России они считают самыми впечатляющими и по каким хотели бы прокатиться на поезде, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Большая часть участников опроса (39 процентов) самой красивой считают Байкало-Амурскую магистраль, проходящую по побережью знаменитого озера, и мечтают отправиться в путешествие именно по ней.
На втором месте тоже маршрут вдоль побережья — железная дорога из Туапсе до Адлера.
Замыкает тройку лидеров Транссибирская магистраль: проехать на поезде почти по всей России от Москвы до Владивостока хотят 15 процентов респондентов.
Меньшинство (от двух до 13 процентов опрошенных) считают красивыми маршруты Черниговское — Отдаленный, Кимры — Углич и Кругобайкальскую железную дорогу.
"Конечно, удобнее и быстрее добраться до курорта на самолете, но путешествие на поезде – это особая атмосфера и захватывающие пейзажи", — уверены в пресс-службе.