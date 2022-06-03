Рейтинг@Mail.ru
В Минприроды назвали самые посещаемые нацпарки России - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220603/ekoturizm-1792649194.html
В Минприроды назвали самые посещаемые нацпарки России
В Минприроды назвали самые посещаемые нацпарки России - РИА Новости, 03.06.2022
В Минприроды назвали самые посещаемые нацпарки России
В Минприроды прогнозируют рост популярности экотуризма в России в 2022 году на 20 процентов, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:51
2022-06-03T10:51
туризм
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
краснодарский край
ставропольский край
маршруты
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791684339_0:86:3145:1855_1920x0_80_0_0_043b025970b2a8f2272eef869f2f3b84.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Минприроды прогнозируют рост популярности экотуризма в России в 2022 году на 20 процентов, сообщили в пресс-службе ведомства."В целом с 2020 по 2021 годы посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения выросла на 32 процента и составила 10,6 миллиона человек. По прогнозу, в 2022 году показатель превысит 12 миллионов", — уточнили в пресс-службе.Отмечается, что в настоящее время в заповедную систему России входят 107 заповедников, 66 национальных парков и 63 заказника. Лидерами по посещаемости прошлого года стали нацпарк "Кисловодский" в Ставропольском крае, Кавказский заповедник и нацпарк Сочинский на Кубани, "Красноярские Столбы" в Красноярском крае, "Куршская коса" в Калининградской области.В десятку лидеров по посещаемости также вошли "Таганай", "Плещеево озеро", "Приэльбрусье" и "Кивач"."Сегодня на особо охраняемых природных территориях расположены 531 экологическая тропа, 733 маршрута, 319 смотровых площадок, 1570 туристических стоянок, 778 мест для отдыха, оборудовано 115 мест для скрытого наблюдения за дикими животными, — добавили в Минприроды. — Общая протяженность экотроп в 2021 году составила больше 58 тысяч километров".
https://ria.ru/20220602/regiony-1792637342.html
россия
краснодарский край
ставропольский край
красноярский край
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791684339_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_521c04e38665ce162289bab43d3e04a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), краснодарский край, ставропольский край, маршруты, туризм, новости - туризм, туристы, природа, красноярский край, калининградская область
10:51 03.06.2022
 
В Минприроды назвали самые посещаемые нацпарки России

Минприроды: экотуризм в России в 2022 году вырастет на 20 процентов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы смотрят на дюны с высоты Эфа в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области
Туристы смотрят на дюны с высоты Эфа в национальном парке Куршская коса в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Минприроды прогнозируют рост популярности экотуризма в России в 2022 году на 20 процентов, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В целом с 2020 по 2021 годы посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения выросла на 32 процента и составила 10,6 миллиона человек. По прогнозу, в 2022 году показатель превысит 12 миллионов", — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время в заповедную систему России входят 107 заповедников, 66 национальных парков и 63 заказника. Лидерами по посещаемости прошлого года стали нацпарк "Кисловодский" в Ставропольском крае, Кавказский заповедник и нацпарк Сочинский на Кубани, "Красноярские Столбы" в Красноярском крае, "Куршская коса" в Калининградской области.
В десятку лидеров по посещаемости также вошли "Таганай", "Плещеево озеро", "Приэльбрусье" и "Кивач".
"Сегодня на особо охраняемых природных территориях расположены 531 экологическая тропа, 733 маршрута, 319 смотровых площадок, 1570 туристических стоянок, 778 мест для отдыха, оборудовано 115 мест для скрытого наблюдения за дикими животными, — добавили в Минприроды. — Общая протяженность экотроп в 2021 году составила больше 58 тысяч километров".
Девушка на отдыхе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 14:42Туризм
Правительство выделит субсидии регионам на развитие туристических кластеров
 
ТуризмРоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Краснодарский крайСтавропольский краймаршрутыТуризмНовости - ТуризмтуристыприродаКрасноярский крайКалининградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала