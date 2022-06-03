https://ria.ru/20220603/ekoturizm-1792649194.html

В Минприроды назвали самые посещаемые нацпарки России

В Минприроды назвали самые посещаемые нацпарки России - РИА Новости, 03.06.2022

В Минприроды назвали самые посещаемые нацпарки России

В Минприроды прогнозируют рост популярности экотуризма в России в 2022 году на 20 процентов, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:51

2022-06-03T10:51

2022-06-03T10:51

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Минприроды прогнозируют рост популярности экотуризма в России в 2022 году на 20 процентов, сообщили в пресс-службе ведомства."В целом с 2020 по 2021 годы посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения выросла на 32 процента и составила 10,6 миллиона человек. По прогнозу, в 2022 году показатель превысит 12 миллионов", — уточнили в пресс-службе.Отмечается, что в настоящее время в заповедную систему России входят 107 заповедников, 66 национальных парков и 63 заказника. Лидерами по посещаемости прошлого года стали нацпарк "Кисловодский" в Ставропольском крае, Кавказский заповедник и нацпарк Сочинский на Кубани, "Красноярские Столбы" в Красноярском крае, "Куршская коса" в Калининградской области.В десятку лидеров по посещаемости также вошли "Таганай", "Плещеево озеро", "Приэльбрусье" и "Кивач"."Сегодня на особо охраняемых природных территориях расположены 531 экологическая тропа, 733 маршрута, 319 смотровых площадок, 1570 туристических стоянок, 778 мест для отдыха, оборудовано 115 мест для скрытого наблюдения за дикими животными, — добавили в Минприроды. — Общая протяженность экотроп в 2021 году составила больше 58 тысяч километров".

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Ольга Кабанова

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