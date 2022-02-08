https://ria.ru/20220208/romantika-1771487626.html

Составлен рейтинг самых романтичных городов России

Составлен рейтинг самых романтичных городов России - РИА Новости, 08.02.2022

Составлен рейтинг самых романтичных городов России

В преддверии 14 февраля эксперты сервиса для автопоездок назвали топ-5 городов страны, где атмосфера максимально настраивает на романтический лад и подходит для РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T05:30

2022-02-08T05:30

2022-02-08T05:30

туризм

туризм

муром

владимирская область

новости - туризм

туристы

санкт-петербург

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156047/61/1560476135_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_6d34decae4787c451d0842f181a68e9b.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В преддверии 14 февраля эксперты сервиса для автопоездок назвали топ-5 городов страны, где атмосфера максимально настраивает на романтический лад и подходит для отдыха влюбленных, сообщает BlaBlaCar.Санкт-ПетербургДля многих название этого города давно уже стало синонимом слова "романтика". Трудно не поддаться чувствам, гуляя по изящным мостам, широким каналам и узким улочкам, петляя среди старинных особняков и дворцов.Свидание на крыше, ночная прогулка по набережной, ужин в ресторане на Невском – здесь много вариантов отдыха.Муром, Владимирская областьИменно в Свято-Троицком монастыре Мурома хранятся мощи православных святых Петра и Февронии, которых почитают как хранителей домашнего очага. Влюбленные едут сюда, чтобы обвенчаться, а те, кто еще не встретил свою судьбу, – попросить счастья в семейной жизни.Размеренность Мурома настраивает на романтичный лад. В День всех влюбленных можно отправиться в пешеходное путешествие по вантовому мосту через Оку, полюбоваться лаконичной и выразительной архитектурой города, прогуляться по Московской улице или устроить романтический ужин в одном из ресторанов у Окского парка.Екатеринбург, Свердловская областьОбычно 14 февраля пары идут дендропарк: ведь там – настоящая весна, есть теплицы, в которых цветы распускаются круглый год.Также популярны каток в парке Маяковского, необычный Литературный квартал и открытая смотровая площадка на 52-м этаже бизнес-центра "Высоцкий". Большой популярностью пользуется памятник влюбленным студентам "Любви, мира и согласия" – милая и трогательная композиция из двух голубей.Сочи, Краснодарский крайЗакат на море, прогулки по набережной, ужин на яхте и великолепный вид на заснеженные вершины гор, – все это Сочи. Встречая День всех влюбленных в Сочи, стоит заглянуть в зеленый Поцелуевский сквер, подняться на видовую башню на горе Ахун, с которой открывается вид на море, съездить на каскад "33 водопада" на ручье Джегош. Пермь, Пермский крайАтмосфера этого города тоже располагает к романтике. В День всех влюбленных можно прогуляться по набережной, полюбоваться городом с колеса обозрения или посетить планетарий.Кроме того, гостям Перми стоит увидеть сквер "Сад камней" и Черняевский лес – парк, где можно встретить белок и уток, а также послушать пение птиц.

https://ria.ru/20220204/puteshestviya-1770884788.html

https://ria.ru/20210708/murom-1739605608.html

https://ria.ru/20220131/puteshestviya-1770279605.html

https://ria.ru/20220204/sochi-1771010377.html

https://ria.ru/20220107/perm-1765990497.html

муром

владимирская область

санкт-петербург

екатеринбург

свердловская область

сочи

краснодарский край

пермь

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, муром, владимирская область, новости - туризм, туристы, санкт-петербург, екатеринбург, свердловская область, сочи, краснодарский край, пермь, пермский край, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, впечатления - туризм, фото - туризм