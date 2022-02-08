Составлен рейтинг самых романтичных городов России
Эксперты составили список пяти самых романтичных городов России для отдыха в феврале
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В преддверии 14 февраля эксперты сервиса для автопоездок назвали топ-5 городов страны, где атмосфера максимально настраивает на романтический лад и подходит для отдыха влюбленных, сообщает BlaBlaCar.
Санкт-Петербург
Для многих название этого города давно уже стало синонимом слова "романтика". Трудно не поддаться чувствам, гуляя по изящным мостам, широким каналам и узким улочкам, петляя среди старинных особняков и дворцов.
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Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФонари на одной из набережных в Санкт-Петербурге.
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Фонари на одной из набережных в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДетали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге.
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Детали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге.
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Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге.
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Фонари на одной из набережных в Санкт-Петербурге.
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Детали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге.
Свидание на крыше, ночная прогулка по набережной, ужин в ресторане на Невском – здесь много вариантов отдыха.
Муром, Владимирская область
Именно в Свято-Троицком монастыре Мурома хранятся мощи православных святых Петра и Февронии, которых почитают как хранителей домашнего очага. Влюбленные едут сюда, чтобы обвенчаться, а те, кто еще не встретил свою судьбу, – попросить счастья в семейной жизни.
Размеренность Мурома настраивает на романтичный лад. В День всех влюбленных можно отправиться в пешеходное путешествие по вантовому мосту через Оку, полюбоваться лаконичной и выразительной архитектурой города, прогуляться по Московской улице или устроить романтический ужин в одном из ресторанов у Окского парка.
Екатеринбург, Свердловская область
Обычно 14 февраля пары идут дендропарк: ведь там – настоящая весна, есть теплицы, в которых цветы распускаются круглый год.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТеатр оперы и балета и памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге.
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Театр оперы и балета и памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
Памятник легендарной группе "Битлз" открылся в центре Екатеринбурга.
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Памятник легендарной группе "Битлз" открылся в центре Екатеринбурга.
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Театр оперы и балета и памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге.
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Памятник легендарной группе "Битлз" открылся в центре Екатеринбурга.
Также популярны каток в парке Маяковского, необычный Литературный квартал и открытая смотровая площадка на 52-м этаже бизнес-центра "Высоцкий". Большой популярностью пользуется памятник влюбленным студентам "Любви, мира и согласия" – милая и трогательная композиция из двух голубей.
31 января, 13:13ТуризмНазваны самые романтичные города России и СНГ
Сочи, Краснодарский край
Закат на море, прогулки по набережной, ужин на яхте и великолепный вид на заснеженные вершины гор, – все это Сочи.
© Фото : Capella Hotel Group LLCВид на горы и фуникулер на курорте "Красная поляна"
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Вид на горы и фуникулер на курорте "Красная поляна"
© Фото : Capella Hotel Group LLC
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Горки Город" в Красной Поляне.
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Горки Город" в Красной Поляне.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкУчастники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2021 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
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Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2021 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
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Вид на горы и фуникулер на курорте "Красная поляна"
© Фото : Capella Hotel Group LLC
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Горки Город" в Красной Поляне.
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Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2021 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
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Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Встречая День всех влюбленных в Сочи, стоит заглянуть в зеленый Поцелуевский сквер, подняться на видовую башню на горе Ахун, с которой открывается вид на море, съездить на каскад "33 водопада" на ручье Джегош.
Пермь, Пермский край
Атмосфера этого города тоже располагает к романтике. В День всех влюбленных можно прогуляться по набережной, полюбоваться городом с колеса обозрения или посетить планетарий.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАрт-объект "Счастье не за горами" на набережной реки Кама в Перми.
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Арт-объект "Счастье не за горами" на набережной реки Кама в Перми.
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Арт-объект "Счастье не за горами" на набережной реки Кама в Перми.
Кроме того, гостям Перми стоит увидеть сквер "Сад камней" и Черняевский лес – парк, где можно встретить белок и уток, а также послушать пение птиц.