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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220208/romantika-1771487626.html
Составлен рейтинг самых романтичных городов России
Составлен рейтинг самых романтичных городов России - РИА Новости, 08.02.2022
Составлен рейтинг самых романтичных городов России
В преддверии 14 февраля эксперты сервиса для автопоездок назвали топ-5 городов страны, где атмосфера максимально настраивает на романтический лад и подходит для РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T05:30
2022-02-08T05:30
туризм
туризм
муром
владимирская область
новости - туризм
туристы
санкт-петербург
екатеринбург
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В преддверии 14 февраля эксперты сервиса для автопоездок назвали топ-5 городов страны, где атмосфера максимально настраивает на романтический лад и подходит для отдыха влюбленных, сообщает BlaBlaCar.Санкт-ПетербургДля многих название этого города давно уже стало синонимом слова "романтика". Трудно не поддаться чувствам, гуляя по изящным мостам, широким каналам и узким улочкам, петляя среди старинных особняков и дворцов.Свидание на крыше, ночная прогулка по набережной, ужин в ресторане на Невском – здесь много вариантов отдыха.Муром, Владимирская областьИменно в Свято-Троицком монастыре Мурома хранятся мощи православных святых Петра и Февронии, которых почитают как хранителей домашнего очага. Влюбленные едут сюда, чтобы обвенчаться, а те, кто еще не встретил свою судьбу, – попросить счастья в семейной жизни.Размеренность Мурома настраивает на романтичный лад. В День всех влюбленных можно отправиться в пешеходное путешествие по вантовому мосту через Оку, полюбоваться лаконичной и выразительной архитектурой города, прогуляться по Московской улице или устроить романтический ужин в одном из ресторанов у Окского парка.Екатеринбург, Свердловская областьОбычно 14 февраля пары идут дендропарк: ведь там – настоящая весна, есть теплицы, в которых цветы распускаются круглый год.Также популярны каток в парке Маяковского, необычный Литературный квартал и открытая смотровая площадка на 52-м этаже бизнес-центра "Высоцкий". Большой популярностью пользуется памятник влюбленным студентам "Любви, мира и согласия" – милая и трогательная композиция из двух голубей.Сочи, Краснодарский крайЗакат на море, прогулки по набережной, ужин на яхте и великолепный вид на заснеженные вершины гор, – все это Сочи. Встречая День всех влюбленных в Сочи, стоит заглянуть в зеленый Поцелуевский сквер, подняться на видовую башню на горе Ахун, с которой открывается вид на море, съездить на каскад "33 водопада" на ручье Джегош. Пермь, Пермский крайАтмосфера этого города тоже располагает к романтике. В День всех влюбленных можно прогуляться по набережной, полюбоваться городом с колеса обозрения или посетить планетарий.Кроме того, гостям Перми стоит увидеть сквер "Сад камней" и Черняевский лес – парк, где можно встретить белок и уток, а также послушать пение птиц.
https://ria.ru/20220204/puteshestviya-1770884788.html
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туризм, муром, владимирская область, новости - туризм, туристы, санкт-петербург, екатеринбург, свердловская область, сочи, краснодарский край, пермь, пермский край, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, впечатления - туризм, фото - туризм
05:30 08.02.2022
 
Составлен рейтинг самых романтичных городов России

Эксперты составили список пяти самых романтичных городов России для отдыха в феврале

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПара встречает закат в Санкт-Петербурге
Пара встречает закат в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В преддверии 14 февраля эксперты сервиса для автопоездок назвали топ-5 городов страны, где атмосфера максимально настраивает на романтический лад и подходит для отдыха влюбленных, сообщает BlaBlaCar.

Санкт-Петербург

Для многих название этого города давно уже стало синонимом слова "романтика". Трудно не поддаться чувствам, гуляя по изящным мостам, широким каналам и узким улочкам, петляя среди старинных особняков и дворцов.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге.
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге
1 из 4
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФонари на одной из набережных в Санкт-Петербурге.
Солнечный день в Санкт-Петербурге
2 из 4
Фонари на одной из набережных в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДетали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге.
Детали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге
3 из 4
Детали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Вид на Исаакиевский собор

Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
4 из 4

Вид на Исаакиевский собор

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 4
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
2 из 4
Фонари на одной из набережных в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
3 из 4
Детали ансамбля Смольного собора на закате в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 4

Вид на Исаакиевский собор

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Свидание на крыше, ночная прогулка по набережной, ужин в ресторане на Невском – здесь много вариантов отдыха.
Туристы в номере отеля - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 06:05Туризм
Названы недорогие направления для поездок на День всех влюбленных

Муром, Владимирская область

Именно в Свято-Троицком монастыре Мурома хранятся мощи православных святых Петра и Февронии, которых почитают как хранителей домашнего очага. Влюбленные едут сюда, чтобы обвенчаться, а те, кто еще не встретил свою судьбу, – попросить счастья в семейной жизни.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСвято-Троицкий женский монастырь в Муроме.
Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме
1 из 2
Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Jim_FilimСпасо-Преображенский монастырь в Муроме
Спасо-Преображенский монастырь в Муроме
2 из 2
Спасо-Преображенский монастырь в Муроме
© Depositphotos / Jim_Filim
1 из 2
Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2
Спасо-Преображенский монастырь в Муроме
© Depositphotos / Jim_Filim
Размеренность Мурома настраивает на романтичный лад. В День всех влюбленных можно отправиться в пешеходное путешествие по вантовому мосту через Оку, полюбоваться лаконичной и выразительной архитектурой города, прогуляться по Московской улице или устроить романтический ужин в одном из ресторанов у Окского парка.
Памятник Илье Муромцу. От него можно спуститься к городскому пляжу - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля 2021, 08:00Туризм
Калачи, богатыри и родина телевидения: что посмотреть в древнем Муроме

Екатеринбург, Свердловская область

Обычно 14 февраля пары идут дендропарк: ведь там – настоящая весна, есть теплицы, в которых цветы распускаются круглый год.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕкатеринбург
Екатеринбург
1 из 3
Екатеринбург
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТеатр оперы и балета и памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге.
Памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге
2 из 3
Театр оперы и балета и памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Памятник легендарной группе "Битлз" открылся в центре Екатеринбурга.

Открытие первого в России памятника легендарной группе Битлз в Екатеринбурге
3 из 3

Памятник легендарной группе "Битлз" открылся в центре Екатеринбурга.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 3
Екатеринбург
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 3
Театр оперы и балета и памятник Якову Свердлову в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 3

Памятник легендарной группе "Битлз" открылся в центре Екатеринбурга.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Также популярны каток в парке Маяковского, необычный Литературный квартал и открытая смотровая площадка на 52-м этаже бизнес-центра "Высоцкий". Большой популярностью пользуется памятник влюбленным студентам "Любви, мира и согласия" – милая и трогательная композиция из двух голубей.
Молодые люди на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 13:13Туризм
Названы самые романтичные города России и СНГ

Сочи, Краснодарский край

Закат на море, прогулки по набережной, ужин на яхте и великолепный вид на заснеженные вершины гор, – все это Сочи.
© Фото : Capella Hotel Group LLCВид на горы и фуникулер на курорте "Красная поляна"
Вид на горы и фуникулер на курорте Красная поляна
1 из 5
Вид на горы и фуникулер на курорте "Красная поляна"
© Фото : Capella Hotel Group LLC
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Горки Город" в Красной Поляне.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Горки Город в Красной Поляне
2 из 5
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Горки Город" в Красной Поляне.
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкУчастники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2021 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2021 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
3 из 5
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2021 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
Начало горнолыжного сезона в Сочи
4 из 5
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкСочи
Сочи
5 из 5
Сочи
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 5
Вид на горы и фуникулер на курорте "Красная поляна"
© Фото : Capella Hotel Group LLC
2 из 5
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Горки Город" в Красной Поляне.
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
3 из 5
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2021 во время массового спуска с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
4 из 5
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
5 из 5
Сочи
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Встречая День всех влюбленных в Сочи, стоит заглянуть в зеленый Поцелуевский сквер, подняться на видовую башню на горе Ахун, с которой открывается вид на море, съездить на каскад "33 водопада" на ручье Джегош.
Заброшенный санаторий имени Орджоникидзе в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:24Туризм
В Сочи впервые сделают организованные экскурсии по паркам санаториев

Пермь, Пермский край

Атмосфера этого города тоже располагает к романтике. В День всех влюбленных можно прогуляться по набережной, полюбоваться городом с колеса обозрения или посетить планетарий.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАрт-объект "Счастье не за горами" на набережной реки Кама в Перми.
Арт-объект Счастье не за горами на набережной реки Кама в Перми
1 из 3
Арт-объект "Счастье не за горами" на набережной реки Кама в Перми.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрохожие на набережной реки Кама в Перми.
Прохожие на набережной реки Кама в Перми
2 из 3
Прохожие на набережной реки Кама в Перми.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / Haritonoff Вид на Пермь.
Вид на Пермь
3 из 3
Вид на Пермь.
© Depositphotos / Haritonoff
1 из 3
Арт-объект "Счастье не за горами" на набережной реки Кама в Перми.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 3
Прохожие на набережной реки Кама в Перми.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
3 из 3
Вид на Пермь.
© Depositphotos / Haritonoff
Кроме того, гостям Перми стоит увидеть сквер "Сад камней" и Черняевский лес – парк, где можно встретить белок и уток, а также послушать пение птиц.
Арт-объект Счастье в горах на северном склоне горы Крестовой горнолыжного курорта Губаха в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
7 января, 08:00Открывая Россию
Снежный нежный край: где искать счастье в Перми
 
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