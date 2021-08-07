https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

Достопримечательности Крыма, которые нельзя пропустить. Гид для всей семьи

Достопримечательности Крыма 2021: что посмотреть, описание и фото

Достопримечательности Крыма, которые нельзя пропустить. Гид для всей семьи

Для большинства туристов поездка в Крым — это прежде всего пляжный отдых: много солнца, моря, насыщенного хвоей воздуха, терпкого вина и фруктов. Но в 2021... РИА Новости, 07.08.2021

2021-08-07T08:39

2021-08-07T08:39

2021-08-07T15:48

туризм

достопримечательности

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коктебель

севастополь

евпатория

симферополь

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Для большинства туристов поездка в Крым — это прежде всего пляжный отдых: много солнца, моря, насыщенного хвоей воздуха, терпкого вина и фруктов. Но в 2021 году, когда многие страны закрыты для путешествий, россияне могут посмотреть на этот регион другими глазами и совместить изучение достопримечательностей с морскими развлечениями, сделать фото на память или на заставку в телефоне, чтобы не исчезало желание повторить поездку через год. Лучшие локации, заслуживающие особого внимания гостей полуострова, — в материале РИА Новости.Достопримечательности КрымаПолный список достопримечательностей Крыма составить непросто: он получится слишком длинным. Тут и древнейшие города, и императорские дворцы, и храмы с тысячелетней историей. Природных объектов еще больше: цветные озера, горы на месте вулканов, пещеры, водопады, ущелья.Косвенным доказательством исторической и природной ценности этих мест может служить внимание кинематографистов. Достопримечательности Крыма запечатлены в знаменитых картинах.Так, Ласточкино гнездо можно увидеть в фильмах "Человек-амфибия", "Забытая мелодия для флейты", "Синяя птица", "Мио, мой Мио". Воронцовский дворец — в "Алых парусах", картине "Асса", "Обыкновенное чудо", "Десять негритят", "Небесные ласточки". В "Анне Карениной" и "Собаке на сене" часть эпизодов снимались в Ливадийском дворце.По форме Крымский полуостров напоминает гроздь винограда. С юга и запада его омывает Черное море, с востока — Азовское. Восточное побережье — скалистое, западное знаменито лечебными грязями, а самое развитое и популярное — южное. Там самые известные курортные комплексы и развлекательные центры. А еще императорские дворцы и рукотворные природные объекты: сады и парки с экзотическими растениями, скульптурами и ландшафтным дизайном, характерным скорее для средиземноморских стран.Замки и дворцыЛасточкино гнездо (Гаспра)Расположенный на отвесной 40-метровой скале сказочный замок был построен на Южном берегу Крыма в 1912 году в неоготическом стиле: шпили, башенки, стрельчатые окна. В доме "птичьего" размера располагались кабинет, гостиная и две спальни. Вокруг дома — можжевельники.Эта достопримечательность на Аврориной скале на мысе Ай-Тодор — одна из самых узнаваемых на полуострове.Здание 12-метровой высоты стоит на участке десять на 12 метров. Древние римляне построили на этом месте сигнальную башню, в XVIII веке ее переделали в маяк, а во второй половине XX века тут был ресторан.Сейчас в замке музей. Гости могут посетить выставку "Шедевры классического искусства XIX века": 24 полотна из коллекции Симферопольского художественного музея. В ней Айвазовский, Поленов, Шишкин, запечатлевшие достопримечательности Крыма.Воронцовский дворец (Алупка)Обычно поездку в Воронцовский дворец туристы совмещают с посещением замка Ласточкино гнездо: расстояние между объектами около десяти километров.Но дворец заслуживает особого внимания. Расположенное у подножия горы Ай-Петри здание в неомавританском стиле было возведено в 1848 году как летняя резиденция графа Михаила Воронцова. Он был генерал-губернатором Новороссийского края. Проект постройки разработал британский архитектор Эдвард Блор, соавтор Букингемского дворца в Лондоне.В годы Великой Отечественной войны музей в Воронцовском дворце был разграблен, но многие интерьеры удалось сохранить. Так, парадная столовая и сейчас напоминает убранство рыцарских залов, а стены Ситцевой комнаты обиты этой — тогда дорогостоящей — тканью.В музее есть несколько постоянных экспозиций: дворцовые интерьеры XIX века, фамильная галерея Воронцовых (там представлены портреты членов семьи, написанные известными художниками), живопись и графика советского авангарда, переданная в дар профессором Никитского ботанического сада Виталием Голубевым, пейзажи Якова Басова, картины цветов, объединенных названием "Вдыхая розы аромат", выставка карт полуострова и живописи украинских художников.При Воронцовском дворце находится парк, памятник садового искусства раскинулся на 40 гектарах. Зеленая зона состоит из двух частей: в верхней — каскады прудов, сад камней — Малый и Большой Хаосы, в нижней — аллеи и фонтаны, на берегу моря — Чайный домик.Еще там стоит посетить Львиную террасу со скульптурами этих хищников из каррарского мрамора, построенную по проекту Джованни Бонанни.Ливадийский дворец (Ливадия)Бывшая южная резиденция российских императоров, расположенная на берегу Черного моря в трех километрах от Ялты, была создана в 1834 году, а затем многократно перестраивалась.В Белом дворце, напоминающем итальянское палаццо, в 1945 году проходила Ялтинская конференция — Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали вопросы послевоенного мироустройства. Белый зал, где заседали лидеры трех стран, а также рабочий кабинет императора Николая II можно посетить с экскурсией.На крыше здания есть Царский солярий, оттуда открывается прекрасный вид на бухту и порт. Кроме того, туристы могут побывать в личных покоях царской семьи и посетить музей восковых фигур представителей династии Романовых.Массандровский дворец (поселок Верхняя Массандра)Это вторая (после Ливадийской) крымская резиденция императорской семьи. Дворец начал строить князь Семен Воронцов, но в 1889 году имение приобретено Удельным ведомством (госучреждение, управляющее имуществом царской семьи) для Александра III. Здание переделали, и из аскетичного дома оно превратилось в подобие французского замка. Вокруг был заложен парк в английском стиле: кедры, можжевельники, кипарисы и фруктовые деревья — фиги, лимоны, апельсины.В советское время здесь был санаторий для больных туберкулезом, институт виноградарства и виноделия, госдача, а сейчас — музей. Среди экспонатов — камин из коричневого мрамора, люстры ручной работы, мебель из красного дерева, предметы быта.Ханский дворец (Бахчисарай)Единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры был возведен в XVI веке в Бахчисарае, который с 1532 по 1783 год был столицей Крымского ханства. Ханский дворец — уменьшенная копия Топкапы в Стамбуле. На территории комплекса, помимо главного корпуса, есть гаремный корпус, ханская кухня, библиотека, Большая и Малая мечети, конюшня, гробницы, бани Сары-Гюзель, набережная у реки Чурук-Су с тремя мостами, вокруг зданий — сады и парк. Считается, что после посещения дворца в 1820 году Александр Пушкин написал поэму "Бахчисарайский фонтан".Сейчас бывшая резиденция крымских ханов — музейный комплекс, часть Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Там можно посетить выставку "Ювелирное искусство крымских татар", увидеть рукописные книги, которым полтысячи лет, рассмотреть холодное и огнестрельное оружие, старинную посуду.ПещерыМраморная (Симферополь)В 17 километрах от Симферополя — горный массив Чатыр-Даг. Там расположена одна из красивейших пещер мира — Мраморная. Ее обнаружили в 1987 году и превратили в туристический объект: на глубине в 63 метра проложили дорожки, сделали подсветку и поручни.Это место стало одним из самых посещаемых достопримечательностей Крыма: вход — на высоте 920 метров над уровнем моря, внутри в трех залах — Перестройки, Тигровом ходу и Галерее сказок — редкие по красоте кристаллы и камни необычных форм.Мамонтова (село Мраморное)Название одной из 150 карстовых пещер горного массива Чатыр-Даг связано с останками мамонтов и других древних животных, найденных здесь. Еще ее называют Эмине-Баир-Хосар, что в переводе с тюркского означает "колодец Эмине на склоне горы". Он и правда есть — глубина 16 метров, причем выходящий на поверхность склона.Температура внутри всего пять градусов, потому для прогулки по пяти залам протяженностью 700 метров куртки обязательны. Останки найденных животных можно рассмотреть здесь же, в палеонтологическом музее.Красная (село Перевальное)Крымские татары называют Красную пещеру — самую протяженную на полуострове — Кизил-Коба. Название пошло от цвета камней внутри подземного пространства. Рассмотреть их можно за час: именно столько времени нужно, чтобы пройти 500 метров первым экскурсионным маршрутом. При этом в одном из залов можно увидеть святилище, археологи датируют его VII-VI веком до нашей эры. В другом туннеле на глубине двух с половиной метров лежит амфора. Считается, что, если попасть в нее монеткой, желание сбудется.Второй экскурсионный маршрут привлекает подготовленных экстремалов, готовых путешествовать по подводным тоннелям в гидрокостюме и с кислородным баллоном. В одном из залов туристы могут увидеть самые большие в Крыму — восьмиметровые — сталактиты.Трехглазка (Гаспра)Ледяная пещера внутри плато Ай-Петри с тремя провалами — "глазницами" — своеобразными колодцами, объединенными залом на глубине 30 метров. На дне — лед, в центре пространства — конус из выпавшего зимой снега, который не тает даже летом из-за стабильной температуры (около нуля градусов). Древние охотники хранили добычу в этом природном холодильнике, опуская ее на глубину на веревках. Туристы смогут спуститься в зал по металлической винтовой лестнице.Скельская (село Родниковое)Пещера протяженностью 670 метров образована вследствие тектонического разлома. Туристы посещают пять залов с причудливыми сталагмитами: в Каминном зале натечные образования имеют форму камина, в Рыцарском — головы дракона и птицы Феникс, в других — силуэт дельфина или замок Ласточкино гнездо. А еще в полостях этой пещеры живут пауки, ракообразные и уникальный планктон.Парки и садыНикитский ботанический сад (Ялта)Основанный в 1812 году, сад делится на Верхний, Нижний, Монтедор и Приморский. Главный вход — в первом, там же у Зеленого лабиринта — лучшие смотровые площадки. В саду очень красиво, можно увидеть необычные растения, например пробковый португальский дуб, японский банан или гигантскую сосну. Всю территорию обойти за раз сложно, здесь много разных зон и оранжерей. Так, в Райском саду, или Парадизе, в зависимости от времени года можно любоваться тюльпанами, розами и хризантемами. А еще это крупнейшее хранилище рассады разных сортов фруктов юга Российской Федерации, всего их около 11 тысяч.Парк "Айвазовское" (Партенит)Второе название этого места — парк "Парадиз". На 25 гектарах на склонах небольшой бухты высажены около десяти тысяч растений. Зону отдыха украшают цветочные посадки, пруды, скульптуры, амфоры, беседки, есть сосновые и кипарисовые рощи и даже небольшой Японский сад с чайным домиком. С многочисленных террас открывается панорамный вид на Партенит и окрестности.Мисхорский парк (Ялта)Один из старейших парков в Крыму был основан в конце XIX века, тогда он был частью приусадебного хозяйства будущего министра финансов Сергея Витте. На территории в 20 гектаров посадили кипарисы, пальмы, олеандры, дубы. Сегодня там произрастают около 300 видов деревьев и кустарников. Есть огромные розарии и 120-метровая пальмовая аллея, которой почти 200 лет. Есть две смотровые площадки, фонтаны, лавочки. По аллеям парка любили гулять писатели Лев Толстой и Антон Чехов, композитор Сергей Рахманинов и певец Федор Шаляпин. А еще отсюда можно по канатной дороге попасть на вершину Ай-Петри.Парк миниатюр (Бахчисарай)Здесь на небольшой территории собраны главные достопримечательности Крыма в миниатюре в масштабе 1:25 — дворцы, скульптуры, храмы. Все 57 работ сделаны очень скрупулезно.Горы и скалыАй-Петри (Гаспра)До XV века на горе с живописными вершинами, похожими на зубы дракона, находился византийский храм Святого Петра. В честь чего и было названо это место, самое ветреное в Крыму.До Ай-Петри, высота которой 1234,2 метра над уровнем моря, можно добраться по канатной дороге от поселка Мисхор. Трехкилометровая канатка — тоже достопримечательность: между станциями "Сосновый Бор" и "Ай-Петри" — 1670 метров, это один из самых длинных безопорных пролетов в Европе.Большой каньон Крыма (поселок Соколиное)Большой каньон, раскинувшийся между Ялтой и Бахчисараем, длиной всего 3,5 километра. Туристы, любующиеся четырехсотметровыми скалами, преодолевают это расстояние по дну ущелья за три часа. Вокруг родники, водопады и глубокие ванны. По форме достопримечательность напоминает разрубленное полено — это место разделяет горный массив Ай-Петри и Бойку.Гора Ак-Кая (село Белая Скала)В переводе с татарского это место называется "белая скала". Похожая на рукотворное строение из известняка и песчаника, когда-то она была вершиной на дне моря Тетрис, а потом оказалась на 325 метрах над поверхностью воды.У подножия Ак-Кая были найдены стоянки древнего человека, предметы быта скифов и знаки на камнях, которые оставляли сарматы. С вершины открывается панорамный вид на Белогорск, а в хорошую погоду — и часть Симферополя.Гора Кошка (Симеиз)Гора Кошка, возвышающаяся над равниной на 254 метра, — визитная карточка Симеиза. Татары называли ее Кош-Кая, то есть "двойная скала": в ее очертаниях они видели кошку, присевшую, чтобы пить воду из моря. На вершине — смотровая площадка, по дороге к ней — дольмен, возраст которого превышает три тысячи лет, а у подножия скалы — галечный пляж, где чаще всего загорают нудисты.Плачущая скала (поселок Пожарское)Недалеко от Симферополя в долине реки Западный Булганак находится ландшафтный памятник, который называют и скалой, и водопадом — за струящуюся с восьмиметровой высоты по камням воду. Капли скатываются по камням, как слезы по лицу. Они собираются в маленькие ручейки и стекают в пруд.Гора Аю-Даг (Партенит)Между поселками Гурзуф и Партенит находится Аю-Даг, то есть "Медведь-гора". По форме она напоминает спящего хищника, но на самом деле это вулкан, магма которого не смогла выйти на поверхность. Достопримечательность отделяет Большую Ялту от Большой Алушты, с ее вершины — панорамные виды на Партенит и Ялту, а у подножия расположен знаменитый лагерь "Артек".Долина привидений (Алушта)Скопление скал причудливой формы высотой до 20 метров на западном склоне южной гряды массива Демерджи у села Лучистое создает очень необычный ландшафт. Из-за выветривания, солнца, осадков, землетрясений каменные изваяния напоминают фигуры людей, животных, предметы. Их там более сотни. Один из столбов местные жители прозвали портретом Екатерины II, другой — великаном. Игра света и тени в течение дня меняет очертания столбов, добавляя мистичности этому месту.Золотые Ворота (Коктебель)Скала арочной формы в прибрежной зоне между Коктебелем и поселком Курортное возвышается над водой на восемь метров. Она покрыта лишайниками желтовато-красных тонов — отсюда и название. Эту достопримечательность многие туристы смотрят с воды. Считается, что загаданное под сводами арки желание обязательно исполнится.Озера и водопадыСасык-Сиваш (Евпатория)На озере Сасык-Сиваш, расположенном между Евпаторией и Саками и отделенном от Черного моря полуторакилометровым перешейком, с античных времен добывают соль и лечатся грязями. Считается, что купание здесь — отличная профилактика инфекционных и вирусных заболеваний.Площадь водоема — 75 квадратных километров, зато глубина совсем небольшая — от полуметра до 1,2 метра. Известен он еще ярко-красным окрасом воды. Наиболее насыщенные цвета — в июле и августе. На цвет воды влияет солнце, самые яркие фото получаются в полдень.Насыщенный розовый и красный окрас обеспечивают водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina): они вырабатывают много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи.Кояшское озеро (село Борисовка)Между Керчью и Феодосией расположено еще одно розовое соленое озеро — Кояшское. Площадь — всего пять квадратных километров, глубина — один метр. Черное море — в десяти метрах, их разделяет узкий перешеек.Красноватый цвет воде, который усиливается летом, придают не только водоросль дуналиелла солоноводная, но и рачки артемия (Artemia salina). Именно они формируют лечебную грязь торфообразной консистенции с запахом сероводорода.Водопад Джур-ДжурСамый полноводный водопад Крыма находится в ущелье Хапхал в окрестностях села Генеральское, что недалеко от Алушты. Потоки воды реки Улу-Узень Восточный (она же Мегапотамо) летят с высоты в 15 метров. Чтобы увидеть порог в три каскада, надо преодолеть два километра пешком по тропе из досок. За водными потоками есть три купели, вода из которых и наполняет Джур-Джур, название которого переводится как "журчащий". По легенде, это купели молодости, грехов и верности. Каждый может выбрать, в какой искупаться, но температура воды там не поднимается выше десяти градусов.Озеро Мойнакское (Евпатория)Грязи этого озера принесли Евпатории славу бальнеологического курорта, 70 процентов гостей города хотят побывать именно там. Вода насыщена солями, она желтая и имеет запах сероводорода. Глубина — не более метра. На дне — лечебная иловая грязь глубиной до 80 сантиметров. Говорят, что оздоровительные процедуры здесь не менее эффективны, чем на Мертвом море.Озеро Донузлав (Мирный)Расположенное на полуострове Тарханкут озеро — самое глубокое в Крыму. От поверхности воды до дна расстояние до 27 метров. Слой ила — еще десять метров. Часть береговой линии обрывиста, переходит в пологие песчаные пляжи в многочисленных бухтах. Вода и добываемая здесь голубая глина считаются лечебными.В советские времена эта территория была закрытой, тут располагалась база Военно-морского флота. В 1961 году был построен 200-метровый канал, соединивший Донузлав с Черным морем и превративший его в залив. Морские и озерные воды смешались.Марсианское озеро (поселок Скалистое)Прямоугольное озеро с водой лазурного цвета появилось на карте три десятка лет назад. Вокруг почти марсианский пейзаж: растительности мало, берега каменистые. Раньше на месте водоема был карьер, в котором добывали белоснежный инкерманский известняк. При бурении рабочие наткнулись на мощный подземный поток, который за несколько дней превратил это место в озеро — туристическую достопримечательность и место отдыха.Бухты и мысыМыс Тарханкут (Оленевка)Самые красивые пляжи — почти мальдивские — находятся не на популярном Южном берегу Крыма и не в курортных Саках и Евпатории, а на западе полуострова, в восьми километрах от села Оленевка, возле мыса Тарханкут. Море здесь чистое и прозрачное, лазурного цвета, в него не впадает ни одна река. Пляжи широкие, песок белый.Еще это место подходит для тех, кто любит купаться в очень теплой воде: из-за горячего степного воздуха летом она прогревается до 28 градусов.Рядом с мысом есть природный бассейн в скале — "Чаша любви". Он отделен от моря белыми скалами и является обязательным местом для селфи туристов.Тихая бухта (Коктебель)В трех километрах от Коктебеля, за мысом Хамелеон расположен полуторакилометровый песчаный пляж — Тихая бухта. Название отражает ее характер: даже в штормовую погоду воды, защищенные скалами, спокойны. Сюда часто приезжают отдыхать поклонники кемпингов.Мыс Меганом (Судак)Образованный вулканическими породами и известняковыми глыбами между Судаком и Коктебелем, Меганом оказался самым большим в этой части полуострова. Площадь выступающего в море участка суши превышает 20 квадратных километров, а береговая линия — 15 километров. Там песчаные пляжи, которые предпочитают любители снорклинга и подводной охоты. Плавая в маске, можно обнаружить не только крупных рыб, но и кладбище якорей.Более ста лет назад на мысе построили маяк, он до сих пор освещает путь кораблям. А еще с этим местом связано множество легенд: например, считается, что именно здесь Одиссей дрался с циклопом Полифемом.Мыс Фиолент (Балаклава)Мыс — остатки действующего вулкана, извергавшего лаву сотни миллионов лет назад. Она сохранилась у подножия, как и пласты туфов. По преданию, именно на мысе Фиолент ступил на крымскую землю апостол Андрей Первозванный, прибывший сюда для проповеди Евангелия. Побережье рядом с мысом — многочисленные каменистые бухты.Самый популярный пляж там — Яшмовый: кусочки полудрагоценного камня иногда попадаются отдыхающим. Попасть на него можно от Свято-Георгиевского монастыря по лестнице, прозванной Дорожкой здоровья. Говорят, что она состоит из тысячи ступеней и подъем по ней может занять полчаса.Мыс Казантип (Щелкино)В переводе с тюркского языка Казантип — "дно котла", и форма мыса полностью ему соответствует. Мыс возвышается над водами Азовского моря примерно на 107 метров. Вокруг — бухты, защищающие отдыхающих от волн, пляжи песчаные, море мелкое и прогревается быстро — уже в мае — до 18 градусов. Это место для непритязательных поклонников спокойного отдыха: инфраструктура отсутствует.Храмы и монастыриХрам Святого Иоанна Предтечи (Керчь)У подножия горы Митридат между VIII и XI веками на месте более древнего сооружения был возведен храм — образец византийской архитектуры. Он выделяется своим обликом: зодчие чередовали белый камень с красным кирпичом. Сейчас это старейшая действующая православная церковь Крыма.Мечеть Джума-Джами (Евпатория)Самая большая мечеть Крыма была возведена в 1552 году. Строение по форме напоминает храм Святой Софии в Константинополе. Узнать ее можно по двум 35-метровым минаретам. Посетить достопримечательность с экскурсией могут туристы любого вероисповедания.Свято-Климентовский монастырь (Инкерман)Этот пещерный мужской монастырь — один из старейших в Крыму. Основные помещения высечены в западном обрыве Монастырской скалы, на вершине которой — руины крепости Каламита. Считается, что в этих пещерных храмах проводились первые христианские обряды на полуострове.Свято-Георгиевский монастырь (Балаклава)Считается, что обитель, расположенная на мысе Фиолент, была построена в 891 году греками-мореплавателями, чей корабль настигла буря. О спасении они молили Георгия Победоносца, а потом на берегу нашли икону с его ликом. В благодарность за спасение они возвели пещерную церковь, а потом храм на горе. К нему непросто добраться, и из-за удаленности он не закрывался даже в самые тяжелые для церкви времена. Из монастыря открывается живописный вид на окрестности. Место посещали Пушкин, Чехов, Бунин, Айвазовский и члены царской фамилии.Храм-маяк Святителя Николая Чудотворца (Малореченское)Самый высокий храм в Крыму (65 метров) был возведен полтора десятка лет назад. Он входит в состав Мемориала всем погибшим на водах. Эта церковь может быть маяком: под главным крестом внутри позолоченного шара установлен маячный фонарь, который, правда, не внесен в черноморские лоции. В цокольной части открыт музей катастроф на водах. Там 17 залов, декорированных в виде затонувшего корабля. Стенды и видеоматериалы в каждом рассказывают о самых масштабных трагедиях на воде.Исторические места: древние города и крепостиХерсонес Таврический (Севастополь)Построенный древними греками в 421 году до нашей эры город — это та самая упоминаемая в летописях Древней Руси Корсунь, где принял крещение киевский князь Владимир Красное Солнышко. Это событие изменило судьбу всех восточных славян.На протяжении двух тысяч лет Херсонес Таврический был крупнейшим городом Северного Причерноморья. Сейчас это историко-археологический заповедник, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Туристы могут посетить древнее городище с руинами, увидеть термы, амфитеатр, базилики, средневековые крепости.Древний город Неаполь Скифский (Симферополь)Крупнейшее в Крыму скифское городище. На рубеже тысячелетий он был столицей позднескифского царства. Значительная часть города разрушена при строительстве Симферополя в XVIII веке.Сейчас там идут раскопки, но часть объектов открыта для посещения: оборонительная башня с мавзолеем царя Скилура, остатки крепостных стен, фундамент дома с подвалом. Среди найденных здесь экспонатов того периода — бусы-амулеты IV века, статуэтки с человеческими лицами, пряжка из меди, глиняная амфора, скульптуры и плиты с надписями.Пещерный город-крепость Чуфут-Кале (Бахчисарай)Местные называли это место Иудейской крепостью. Попасть в расположенный на скалистом плато к востоку от Бахчисарая Чуфут-Кале можно только по единственной дороге со стороны Свято-Успенского монастыря. С трех сторон достопримечательность окружена 30-метровыми обрывами.История города связана с караимами: тюркским народом, исповедующим религию, родственную иудаизму.Сегодня туристы поднимаются на вершину и рассматривают руины древнего города. Рядом в скалах вырублены пещеры, используемые караимами для хозяйственных нужд.Крепость Каламита (Инкерман)Эта крепость была возведена византийцами в VI веке для защиты Херсонеса. Сейчас среди ее развалин на Монастырской скале лучше всего сохранилась четвертая башня, остальные объекты фортификационного сооружения представлены руинами. Обычно туристы осматривают их и отправляются в Свято-Климентовский монастырь, расположенный у подножия горы.Необычные музеиПодводный музей "Аллея вождей" (Оленевка)В пяти километрах от села Оленевка, у мыса Тарханкут, в ста метрах от берега расположен подводный музей "Аллея вождей": на глубине от 12 до 19 метров на морском дне установлены более 60 статуй и памятников. Экспозицию в 1992 году открыл подводник Владимир Боруменский.Считается, что музей имеет два "зала", разделенных подводной аркой.Первый — "политический", там Владимир Ленин, Карл Маркс, Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский. Во втором "зале" — представители искусства и литературы, бюсты Горького, Маяковского, Островского, Высоцкого, Есенина, Чайковского. Дополняют "экспозицию" памятники выдающимся личностям (например, первому космонавту Юрию Гагарину) и достопримечательности — Эйфелева башня, Лондонский мост.Погружаются на глубину с берега или катера, оборудование можно арендовать.Бывшая база подводных лодок (Балаклава)Это место называют самой грандиозной неприродной достопримечательностью полуострова. В искусственном гроте, где в советские времена на глубине в 126 метров располагался секретный подземный завод по ремонту субмарин, сейчас музей. Он расположен внутри 120-метровой горы Таврос, которая должна была защитить объект № 825 ГТС в случае ядерного удара противника. Там можно увидеть цеха, мастерские, док длиной 505 метров, склады для хранения боеприпасов, помещения для подготовки торпед к бою, а также экспонаты выставки "Подводные силы России".Что посмотреть с детьмиАквариум (Алушта)Открывшийся в 2007 году аквариум (тогда — одна комната) сейчас превратился в место, где в четырех залах посетители могут увидеть обитателей Индийского, Тихого и Атлантического океанов, Красного и Средиземного моря. Там 250 видов рыб — столькими обитателями могут похвастаться только крупные океанариумы.В аквариумах есть собаки, коньки, коровы, коты и драконы, причем все — морские. Пираньи и мурены тоже есть, как и маленькие акулы. А еще — крокодилы, черепахи, крабы и кораллы с морскими раковинами.На втором этаже, над аквариумом — уголок дикой природы "Зов джунглей", где обитают змеи, обезьяны, вараны, попугаи и ящерицы.Музей "Поляна сказок" (Ялта)В паре километров от Ялты в лесном ущелье прямо под открытым небом можно найти сотни сказочных героев — скульптур из природных материалов, например Черномора, Буратино, Великана. В парке — интерактивные программы: гиды проводят викторины, в избушке Бабы-Яги туристов встречает сама хозяйка, награждая победителей. В теплое время года ежечасно проводятся детские спектакли. В Королевстве кривых зеркал эти предметы искажают облик всех, кто в них заглянет. Всем весело!Парк антилоп "Сафари Ранч" (село Изюмовка)Живописная природа и общение с экзотическими животными — вот зачем туристы отправляются в Козью Балку, на плато горы Карлуба. Внутри нет клеток и вольеров. Индийские буйволы, латиноамериканские ламы, монгольские яки, винторогие козлы, африканские страусы уживаются на одной территории. Гости могут покататься на лошадях, пони и осликах, перекусить на природе или покачаться в гамаке в одной из зон отдыха. На пастбища, где находятся животные, путешественников доставляют на автобусах без стекол. Оттуда можно покормить и погладить млекопитающих.Крокодиляриум (Ялта)Эта достопримечательность появилась на карте Крыма в 2010 году, когда в Алуштинском аквариуме родилось сразу 77 нильских крокодилов. Они быстро набирали вес и нуждались в собственном доме. Сейчас здесь самая большая коллекция рептилий в Восточной Европе: среди девяти видов есть редкие, например самый маленький в мире тупорылый крокодил.Аквапарк "Голубой залив" (Симеиз)Единственный аквапарк с морской водой в Крыму. Там 19 аттракционов, семь бассейнов с морской водой, в одном из них — танцпол. В детском комплексе — большая купальня с уменьшенными копиями взрослых горок.Театр морских животных "Акватория" (Ялта)Сами владельцы называют это место территорией хорошего настроения. Дарят его дельфины, морские львы и котики, моржи и белые киты. После представления там можно поплавать с дельфинами, отправиться на черепашью ферму, где обитают 20 видов этих животных, а также аллигаторы и крокодилы. Там же — музей НЛО, где представлены экспонаты, как утверждают организаторы, связанные с контактами человека и инопланетян. А еще можно увидеть фигуры гуманоидов и героев фантастических фильмов в натуральную величину.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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