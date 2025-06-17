Что посмотреть в Крыму: лучшие места и природа

Для большинства туристов поездка в Крым — это прежде всего пляжный отдых: много солнца, море и свежие фрукты. Но и у тех, кто приедет в Крым впервые, и у тех, кто бывает здесь на протяжении несколько лет подряд, есть возможность взглянуть на регион другими глазами. В первую очередь — благодаря многочисленным достопримечательностям: замкам, дворцам, пещерам и озерам. Куда поехать во время путешествия в Крым, что посмотреть и где остановиться — в материале РИА Новости.

Главные достопримечательности Крыма

Составить полный перечень достопримечательностей Крыма окажется непросто. Прежде всего потому, что он получится слишком длинным. Тут и древнейшие города, и императорские дворцы, и храмы с тысячелетней историей. Природных объектов еще больше: озера с удивительной розовой водой, горы, выросшие на месте вулканов, пещеры, водопады, ущелья.

Не случайно достопримечательности Крыма оказались запечатлены во многих знаменитых картинах. Например, Ласточкино гнездо можно увидеть в фильмах "Человек-амфибия" и "Десять негритят", Воронцовский дворец — в фильмах "Алые паруса" и "Небесные ла", а в "Анне Карениной" и "Собаке на сене" появляется Ливадийский дворец.

"На карте наш полуостров похож на неправильный четырехугольник, который своими очертаниями одним напоминает сердце, другим — виноградную гроздь. А чилийский поэт и политический деятель Пабло Неруда после посещения Крыма назвал полуостров орденом на груди планеты Земля, но мне больше нравится высказывание нашего Президента о том, что Крым — это сакральное место, центр формирования нашего духовного единства. В Крыму расположено более 11 500 различных памятников истории, культуры и архитектуры, более 5 000 объектов культурного наследия, 15 республиканских музеев и 47 этнографических объектов. История Крыма неотделима от истории России. Уникальность Крыма состоит также в его оздоровительном потенциале. Крымский полуостров всегда привлекал людей, стремящихся обрести здоровье в этом благодатном крае. Почти два века медицинских изысканий неоспоримо доказали, что целительный крымский климат может творить чудеса. Сегодня Крым — это ведущий курорт Юга России. Его лечебный потенциал не уступает, а во многом и превосходит возможности самых известных зарубежных курортов", — говорит министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Основные факты о Крыме Параметр Значение Полное название Республика Крым Субъект РФ Республика в составе Российской Федерации Статус Субъект РФ, республика Дата образования 18 марта 2014 года Население ~ 1 900 000 человек Площадь региона 26 081 км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (365) Почтовые индексы 295000, 295001 – 295053 Географические координаты Между 33-37° в. д., 44-46° с. ш. Расстояние до Москвы ~1 227 км до Симферополя Климат В зависимости от зоны — умеренно континентальный или субтропический Море Чёрное море, Азовское море

Замки и дворцы Крыма

Роскошная южная природа Крыма полюбилась не только многочисленным туристам. Здесь любили отдыхать представители царской семьи, а также многие дворяне, после которых остались прекрасные замки и дворцы.

Дворцы и замки Крыма Объект Год постройки Адрес Входной билет (примерно) Ласточкино гнездо 1912 пос. Гаспра, Алупкинское ш., 9А От 100 до 300 рублей Воронцовский дворец 1848 г. Алупка, Дворцовое ш., 18 От 300 рублей Ливадийский дворец 1911 пос. Ливадия 350–700 рублей Массандровский дворец 1902 пос. Массандра От 300 рублей Ханский дворец Началось в XVI в. (1532 год) г. Бахчисарай, ул. Речная, 133 От 100 до 600 рублей

Ласточкино гнездо

© РИА Новости / Константин Чалабов Главная достопримечательность санатория "Жемчужина Крыма" — дворец-замок Ласточкино гнездо: архитектурный памятник, построенный в 1912 году © РИА Новости / Константин Чалабов Главная достопримечательность санатория "Жемчужина Крыма" — дворец-замок Ласточкино гнездо: архитектурный памятник, построенный в 1912 году

Расположенный на отвесной 40-метровой скале сказочный замок, который уже давно стал настоящим символом Крыма, был построен на Южном берегу в 1912 году в псевдоготическом стиле: шпили, башенки, стрельчатые окна. В доме "птичьего" размера располагались кабинет, гостиная и две спальни. Вокруг дома — можжевельники.

Эта достопримечательность на Аврориной скале на мысе Ай-Тодор — одна из самых узнаваемых на полуострове.

Здание 12-метровой высоты стоит на участке десять на 12 метров. Древние римляне построили на этом месте сигнальную башню, в XVIII веке ее переделали в маяк, а во второй половине XX века тут был ресторан.

Сейчас в замке музей. Гости могут посетить выставку "Шедевры классического искусства XIX века": 24 полотна из коллекции Симферопольского художественного музея. В ней Айвазовский, Поленов, Шишкин, запечатлевшие достопримечательности Крыма.

Воронцовский дворец

Недалеко от замка Ласточкино гнездо (всего в десяти километрах) располагается еще один заслуживающий внимания объект — Воронцовский дворец. Расположенное у подножия горы Ай-Петри здание в неомавританском стиле было возведено в 1848 году как летняя резиденция графа Михаила Воронцова. Он был генерал-губернатором Новороссийского края. Проект постройки разработал британский архитектор Эдвард Блор, соавтор Букингемского дворца в Лондоне.

В годы Великой Отечественной войны музей в Воронцовском дворце был разграблен, но многие интерьеры удалось сохранить. Так, парадная столовая и сейчас напоминает убранство рыцарских залов, а стены Ситцевой комнаты обиты этой — тогда дорогостоящей — тканью.

В музее есть несколько постоянных экспозиций: дворцовые интерьеры XIX века, фамильная галерея Воронцовых (там представлены портреты членов семьи, написанные известными художниками), живопись и графика советского авангарда, переданная в дар профессором Никитского ботанического сада Виталием Голубевым, пейзажи Якова Басова, картины цветов, объединенных названием "Вдыхая розы аромат", выставка карт полуострова и живописи украинских художников.

При Воронцовском дворце находится парк, площадь которого составляет более 30 гектаров, на которых представлены несколько сотен видов экзотических деревьев и растений. Зеленая зона состоит из двух частей: в верхней — каскады прудов, сад камней — Малый и Большой Хаосы, в нижней — аллеи и фонтаны, на берегу моря — Чайный домик.

Еще там стоит посетить Львиную террасу со скульптурами этих хищников из каррарского мрамора, построенную по проекту Джованни Бонанни.

Ливадийский дворец

Бывшая южная резиденция российских императоров, расположенная на берегу Черного моря в трех километрах от Ялты, была создана в 1834 году, а затем многократно перестраивалась. Нынешняя резиденция была выстроена к 1911 году.

В стенах Белого дворца, напоминающего итальянское палаццо, в 1945 году проходила Ялтинская конференция. Именно здесь Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали вопросы послевоенного мироустройства. Белый зал, где заседали лидеры трех стран, а также рабочий кабинет императора Николая II можно посетить с экскурсией.

На крыше здания есть Царский солярий, оттуда открывается прекрасный вид на бухту и порт. Кроме того, туристы могут побывать в личных покоях царской семьи и посетить музей восковых фигур представителей династии Романовых.

Массандровский дворец

Это вторая (после Ливадийской) крымская резиденция императорской семьи. Дворец начал строить князь Семен Воронцов, но в 1889 году имение приобретено Удельным ведомством (госучреждение, управляющее имуществом царской семьи) для Александра III. Здание переделали, и из аскетичного дома оно превратилось в подобие французского замка. Вокруг был заложен парк в английском стиле: кедры, можжевельники, кипарисы и фруктовые деревья — фиги, лимоны, апельсины.

В прежние годы здесь располагался институт виноградарства и виноделия, госдача, а сейчас — музей. Среди экспонатов — камин из коричневого мрамора, люстры ручной работы, мебель из красного дерева, предметы быта.

Ханский дворец в Бахчисарае

Единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры был возведен в XVI веке в Бахчисарае, который с 1532 по 1783 год был столицей Крымского ханства. Ханский дворец — уменьшенная копия Топкапы в Стамбуле. На территории комплекса, помимо главного корпуса, есть гаремный корпус, ханская кухня, библиотека, Большая и Малая мечети, конюшня, гробницы, бани Сары-Гюзель, набережная у реки Чурук-Су с тремя мостами, вокруг зданий — сады и парк. Считается, что после посещения дворца в 1820 году Александр Пушкин написал поэму "Бахчисарайский фонтан".

Сейчас бывшая резиденция крымских ханов — музейный комплекс, часть Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Там можно посетить выставку "Ювелирное искусство крымских татар", увидеть рукописные книги, которым полтысячи лет, рассмотреть холодное и огнестрельное оружие, старинную посуду.

Пещеры Крыма

Известен Крым и тем, что на его территории располагается внушительное число карстовых пещер, которые словно притягивают туристов своей красотой и необычными объектами.

Мраморная пещера

В 17 километрах от Симферополя располагается горный массив Чатыр-Даг, на территории которого находится одна из самых красивых пещер в мире — Мраморная. В первую очередь она привлекает туристов своими впечатляющими масштабами: максимальная глубина здесь — свыше 60 метров, а общая протяженность ходов и тоннелей — более 2000 метров.

Впервые Мраморную пещеру обнаружили в 1987 году и за короткий промежуток времени превратили в популярный туристический объект: проложили дорожки, сделали подсветку и поручни.

Это место стало одним из самых посещаемых достопримечательностей Крыма: вход — на высоте 920 метров над уровнем моря, внутри в трех залах — Перестройки, Тигровом ходу и Галерее сказок — редкие по красоте кристаллы и камни необычных форм.

Красная пещера (Кизил-Коба)

© Shutterstock/FOTODOM / Lazebnaya Julia Красная пещера в Крыму © Shutterstock/FOTODOM / Lazebnaya Julia Красная пещера в Крыму

Крымские татары называют самую протяженную на полуострове Красную пещеру именем “Кизил-Коба”, а первое название произошло от цвета камней внутри подземного пространства. Рассмотреть их можно за час: именно столько времени нужно, чтобы пройти 500 метров первым экскурсионным маршрутом. При этом в одном из залов можно увидеть святилище, археологи датируют его VII-VI веком до нашей эры. В другом туннеле на глубине двух с половиной метров лежит амфора. Считается, что, если попасть в нее монеткой, желание сбудется.

Второй экскурсионный маршрут привлекает подготовленных экстремалов, готовых путешествовать по подводным тоннелям в гидрокостюме и с кислородным баллоном. В одном из залов туристы могут увидеть самые большие в Крыму — восьмиметровые — сталактиты.

Мамонтовая пещера (Эмине-Баир-Хосар)

Название одной из 150 карстовых пещер горного массива Чатыр-Даг связано с останками мамонтов и других древних животных, которые были обнаружены здесь. Еще ее называют Эмине-Баир-Хосар, что в переводе с тюркского означает "колодец Эмине на склоне горы". Он и правда есть — глубина 16 метров, причем выходящий на поверхность склона.

Температура внутри всего пять градусов, потому для прогулки по пяти залам протяженностью 700 метров куртки обязательны. Останки найденных животных можно рассмотреть здесь же, в палеонтологическом музее.

Трёхглазка на плато Ай-Петри

© Ялтинский горно-лесной природный заповедник Пещера Трехглазка © Ялтинский горно-лесной природный заповедник Пещера Трехглазка

Ледяная пещера внутри плато Ай-Петри с тремя провалами — "глазницами" — своеобразными колодцами, объединенными залом на глубине 30 метров. На дне — лед, в центре пространства — конус из выпавшего зимой снега, который не тает даже летом из-за стабильной температуры (около нуля градусов). Древние охотники хранили добычу в этом природном холодильнике, опуская ее на глубину на веревках. Туристы смогут спуститься в зал по металлической винтовой лестнице.

Парки и сады

Наслаждаться природой можно не только в горах, но и на территории многочисленных парков и садов, расположенных в различных городах.

Никитский ботанический сад

Расположенный на территории Ялты Никитский ботанический сад был основан в начале XIX века. Его территория делится на Верхний и Нижний парки, Монтедор и Приморский. Главный вход — в первом, там же у Зеленого лабиринта можно найти и лучшие смотровые площадки.

В саду очень красиво, можно увидеть необычные растения, например пробковый португальский дуб, японский банан или гигантскую сосну. Всю территорию обойти за один раз достаточно сложно, ведь здесь много разных зон и оранжерей. Так, в Райском саду, или Парадизе, в зависимости от времени года можно любоваться тюльпанами, розами и хризантемами, а на территории Арборетума (дендрария) собраны тысячи образцов разнообразных деревьев и кустарников. А еще это крупнейшее хранилище рассады разных сортов фруктов юга Российской Федерации, всего их около 11 000.

Парк Айвазовское

Есть у этого парка, расположенного рядом с одноименным санаторием в поселке Партенит, второе название — парк "Парадиз". На 18 гектарах на склонах небольшой бухты высажены около десяти тысяч растений. Зону отдыха украшают цветочные посадки, пруды, скульптуры, амфоры, беседки, есть сосновые и кипарисовые рощи и даже небольшой Японский сад с чайным домиком, созданный потомственным архитектором из Страны Восходящего солнца. С многочисленных террас открывается панорамный вид на сам Партенит и его окрестности.

Мисхорский парк

© Shutterstock/FOTODOM / Searuss Мисхорский парк в Крыму © Shutterstock/FOTODOM / Searuss Мисхорский парк в Крыму

Еще один прекрасный парк Ялты и один из старейших парков Крыма — Мисхорский парк, который был основан в конце XIX века. В то время он был частью приусадебного хозяйства будущего министра финансов Сергея Витте. На территории в более чем 20 гектаров посажены кипарисы, пальмы, олеандры, дубы.

Сегодня там произрастают около 300 видов деревьев и кустарников. Есть огромные розарии и 120-метровая пальмовая аллея, которой почти 200 лет. Есть две смотровые площадки, фонтаны, лавочки. По аллеям парка любили гулять писатели Лев Толстой и Антон Чехов, композитор Сергей Рахманинов и певец Федор Шаляпин. А еще отсюда можно по канатной дороге попасть на вершину Ай-Петри.

Крым в миниатюре

Необычная локация есть на территории города Бахчисарай. Это местный парк “Крым в миниатюре”, в котором представлены все главные достопримечательности Крыма, выполненные в масштабе 1:25 — дворцы, скульптуры, храмы. В общей сложности здесь насчитывается 86 объектов, среди которых — миниатюрные Массандровский дворец, Ласточкино Гнездо, дворец “Дюльбер” и другие объекты. Неподалеку расположен и зоопарк, в котором представлены две с половиной видов птиц и животных.

Горы и скалы

Среди главных достопримечательностей Крыма —немало выдающихся природных объектов, каждый из которых способен произвести неизгладимое впечатление.

Природные объекты Крыма (горы, озера, водопады) Объект Расположение Высота / площадь / глубина Чем знаменит Гора Ай-Петри пос. Мисхор 1234 м над у.м. Канатная дорога, множество пещер, сформировавшиеся из известняка зубцы Аю-Даг (Медведь-гора) Между Ялтой и Алуштой 571 метр Необычная форма, несостоявшийся вулкан, у подножия — лагерь “Артек” Большой каньон Крыма Между Ялтой и Бахчисараем, село Соколиное Длина примерно 3,5 км, глубина — в среднем 320 м, высота стен — 600 метров над у.м. Ванна молодости; родники; водопады Сасык-Сиваш Между городами Евпатория и Саки Площадь — свыше 70 кв. км, длина — 14 км., средняя глубина — 0,5 м Розовый цвет воды (июль–август); лечебные грязи Кояшское озеро Керченский полуостров Площадь 5 кв. км, максимальная глубина ~1 метр Ярко-розовый цвет воды, разнообразная флора Водопад Джур-Джур с. Генеральское, рядом с городом Алушта Высота — 15 метров Самый полноводный водопад Крыма, на нем расположено несколько наполненных водой “ванн”.

Гора Ай-Петри

Один из символов Крыма, гора Ай-Петри, находится на южном берегу полуострова и входит в состав практически одноименного массива Ай-Петринской яйлы. До XV века на горе с живописными вершинами, похожими на зубы дракона, находился византийский храм Святого Петра. В честь чего и было названо это место, самое ветреное в Крыму.

Знаменитые зубцы Ай-Петр образовались в результате многолетнего выветривания породы, состоящей из известняка. Еще одна местная достопримечательность — многочисленные пещеры, многие из которых открыты для посещения.

До Ай-Петри, высота которой составляет чуть более 1234 метров над уровнем моря, можно добраться по канатной дороге от поселка Мисхор. Трехкилометровая канатка — тоже достопримечательность: между станциями "Сосновый Бор" и "Ай-Петри" — 1670 метров, это один из самых длинных безопорных пролетов в Европе.

Большой каньон Крыма

© Shutterstock/FOTODOM / Maxim Prikhodko Большой каньон Крыма © Shutterstock/FOTODOM / Maxim Prikhodko Большой каньон Крыма

Большой каньон, раскинувшийся между Ялтой и Бахчисараем, образовался в результате геологических процессов. Несмотря на то, что он не отличается внушительной длиной (она составляет всего 3,5 километра), каньон является одной из самых популярных и посещаемых достопримечательностей полуострова.

Туристы, желающие полюбоваться четырехсотметровыми скалами, могут преодолеть все расстояние по дну ущелья за три часа, попутно любуясь открывающимися их глазам прекрасными видами. Вокруг находятся родники, водопады и глубокие ванны — углубления в русле горных рек. Самая известная из последних — это Ванна молодости (считается, что купание в ее водах помогает человеку почувствовать себя моложе и ощутить прилив сил).

Аю-Даг (Медведь-гора)

Между поселками Гурзуф и Партенит находится Аю-Даг, то есть "Медведь-гора". По форме она действительно напоминает спящего хищника, но на самом деле это вулкан, магма которого так и не смогла выйти на поверхность. С этой горой связана красивая легенда о гигантском медведе, пытавшемся выпить море.

Достопримечательность отделяет Большую Ялту от Большой Алушты, с ее вершины открываются великолепные панорамные виды на Партенит и Ялту, а у подножия расположен знаменитый лагерь "Артек".

Долина привидений на горе Демерджи

Поклонникам впечатляющих горных пейзажей обязательно стоит побывать в так называемой Долине привидений, которая находится на территории массива Демерджи рядом с городом Алушта. Скопление скал причудливой формы высотой до 20 метров создает очень необычный ландшафт. Из-за выветривания, солнца, осадков, землетрясений каменные изваяния напоминают фигуры людей, животных, предметы. Их там более сотни. Один из столбов местные жители прозвали портретом Екатерины II, другой — великаном. Игра света и тени в течение дня меняет очертания столбов, добавляя мистичности этому месту.

Белая скала Ак-Кая

В переводе с татарского название “Ак-Кая” означает "белая скала", ведь в результате эрозии и выветривания и благодаря составляющему ее известняку эта впечатляющая вершина приобрела светлый оттенок. Когда-то она скала Ак-Кая была вершиной на дне моря Тетрис, а потом оказалась на 325 метрах над поверхностью воды.

У подножия Ак-Кая были найдены стоянки древнего человека, предметы быта скифов и знаки на камнях, которые оставляли сарматы. С вершины открывается панорамный вид на Белогорск, а в хорошую погоду — и часть Симферополя.

Озёра и водопады Крыма

За красивыми фотографиями и незабываемыми впечатлениями стоит отправиться и к местным водоемам.

Розовое озеро Сасык-Сиваш

На одном из крупнейших крымских озер Сасык-Сиваш, расположенном между Евпаторией и Саками и отделенном от Черного моря полуторакилометровым перешейком, с античных времен добывают соль и лечатся грязями.

Площадь водоема — 75 квадратных километров, зато глубина совсем небольшая — от полуметра до 1,2 метра. Известен он еще ярко-красным окрасом воды. Наиболее насыщенные цвета появляются во второй половине лета — в июле и августе. На цвет воды влияет солнце, самые яркие фото получаются в полдень.

Насыщенный розовый и красный окрас обеспечивают водоросли дуналиеллы солоноводной (Dunaliella salina): они вырабатывают много бета-каротина, а также одноклеточные микроорганизмы — археи.

Притягивает озеро туристов не только живописными пейзажами, но и лечебными свойствами местной грязи.

Кояшское озеро

Между Керчью и Феодосией расположено еще одно розовое соленое озеро — Кояшское (в переводе его название означает “солнце”). Площадь водоема, образовавшееся на месте грязевого вулкана — всего пять квадратных километров, максимальная глубина — один метр. Черное море — в десяти метрах, их разделяет узкий перешеек.

Красноватый цвет воде, который усиливается летом, придают не только водоросль дуналиелла солоноводная, но и рачки артемия (Artemia salina). Именно они формируют лечебную грязь торфообразной консистенции с запахом сероводорода.

Водопад Джур-Джур

Самый полноводный водопад Крыма находится в ущелье Хапхал в окрестностях села Генеральское, что недалеко от Алушты. Потоки воды реки Восточный Улу-Узень срываются с впечатляющей высоты в 15 метров. Чтобы увидеть порог в три каскада, надо преодолеть два километра пешком по тропе из досок.

У водопада образованы несколько ванн, каждая из которых, как считается, обладает своим “целебным” свойством. Так, купание в ванне Молодости помогает почувствовать себя моложе, а ванна Здоровья способна избавить от негативной энергии, которая вызывает болезни. Каждый может выбрать, в какой искупаться, но температура воды там не поднимается выше десяти градусов.

Бухты и мысы

Еще одна природная достопримечательность Крыма — это его прекрасные живописные бухты.

Балаклавская бухта

Практически на территории Севастополя и рядом с древним городом Балаклавой располагается одноименная бухта, которую, по одной из версий, упоминал в своей знаменитой “Одиссее” еще древнегреческий поэт Гомер (правда, под другим названием). Форма этой бухты внешне напоминает букву S, а длина составляет примерно 1500 метров. Вход в бухту охраняют два мыса: первый называется мыс Георгия, второй — мыс Курона.

Мыс Фиолент

Мыс представляет собой остатки действующего вулкана, который активно извергал лаву сотни миллионов лет назад. Она сохранилась у подножия, как и пласты туфов. По преданию, именно на мысе Фиолент ступил на крымскую землю апостол Андрей Первозванный, прибывший сюда для проповеди Евангелия. Побережье рядом с мысом — многочисленные каменистые бухты.

Самый популярный пляж на Фиоленте — Яшмовый: у отдыхающих порой появляется возможность забрать с собой на память кусочки этого полудрагоценного камня. Попасть на него можно от Свято-Георгиевского монастыря по лестнице, прозванной Дорожкой здоровья. Говорят, что она состоит из тысячи ступеней и подъем по ней может занять полчаса.

Мыс Казантип

В переводе с тюркского языка Казантип — "дно котла", и форма мыса полностью ему соответствует. Мыс возвышается над водами Азовского моря примерно на 107 метров. Вокруг — бухты, защищающие отдыхающих от волн, пляжи песчаные, море мелкое и прогревается быстро — уже в мае — до 18 градусов. Это место для непритязательных поклонников спокойного отдыха: инфраструктура отсутствует.

Тихая бухта в Коктебеле

В трех километрах от Коктебеля, за мысом Хамелеон расположен полуторакилометровый песчаный пляж — Тихая бухта. Название отражает ее характер: даже в штормовую погоду воды, защищенные скалами, остаются спокойными и “невозмутимыми”. Сюда часто приезжают отдыхать поклонники кемпингов, ведь глубина здесь относительно небольшая, и вода прогревается достаточно быстро.

Храмы и монастыри Крыма

На территории Крыма можно увидеть различные храмы и монастыри

Херсонес Таврический и Новый Херсонес

Построенный древними греками в 421 году до нашей эры город — та самая упоминаемая в летописях Древней Руси Корсунь, где принял крещение киевский князь Владимир Красное Солнышко. Это событие изменило судьбу всех восточных славян.

На протяжении двух тысяч лет Херсонес Таврический был крупнейшим городом Северного Причерноморья. Сейчас это историко-археологический заповедник, находящийся под защитой ЮНЕСКО. Туристы могут посетить древнее городище с руинами, увидеть термы, амфитеатр, базилики, средневековые крепости.

открылся новый археологический парк — “Новый Херсонес”. Всего за пару лет тут возвели три десятка различных объектов, образующих музейно-храмовый комплекс. Его территорию можно разделить три пространства, которые посвящены христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии. В 2024 году рядом с музеем “Херсонес Таврический”новый археологический парк — “Новый Херсонес”. Всего за пару лет тут возвели три десятка различных объектов, образующих музейно-храмовый комплекс. Его территорию можно разделить три пространства, которые посвящены христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии.

Свято-Успенский пещерный монастырь

Действующий мужской монастырь, носящий имя Свято-Успенского, расположен в окружении высоких гор рядом с Бахчисараем, а его возраст (по некоторым источникам) составляет уже более тысячи лет. За это время монастырь сумел пережить несколько войн и других суровых испытаний, в нем успели лично побывать многие российские правители.

В монастыре расположены несколько храмов (например, разместившаяся на крае скалы Успенская церковь), звонница и монашеские кельи, а также хозпостройки.

Храм-маяк Николая Чудотворца

Самый высокий храм в Крыму (65 метров) был возведен полтора десятка лет назад. Он входит в состав Мемориала всем погибшим на водах. Эта церковь вполне способна при необходимости выполнять функции маяка: под ее главным крестом внутри позолоченного шара установлен маячный фонарь (правда, в актуальные черноморские лоции он не внесен).

В цокольной части открыт музей катастроф на водах. Он состоит из 17 залов, декорированных в виде затонувшего корабля. Стенды и видеоматериалы в каждом рассказывают о самых масштабных трагедиях на воде.

Форосская церковь

На горе располагается и Форосская церковь (Церковь Воскресения Христова в Форосе). Верхняя точка тут находится в более чем 400 метрах над уровнем моря.

История создания Форосской церкви связана с крушением поезда, в котором находилась семья императора Александра III. Никто из представителей царской фамилии в результате данного происшествия не пострадал, однако в стране после столь чудесного спасения стали возводить храмы. Одним из них и стала Форосская церковь. Туристы стремятся осмотреть не только саму церковь, но и побывать на местной смотровой площадке, с которой открывается прекрасный вид.

Древние города и крепости

Крым — это полуостров с богатой и насыщенной историей, и на его территории до наших дней сохранились несколько древних городов и старинных крепостей.

Генуэзская крепость в Судаке

Была построена в 14-15 веках на вершине горы, которая когда-то была коралловым рифом (ее высота — более полутора сотен метров). Состоит крепость из двух линий: внешней оборонительной стены и башен (стена очень долгое время была неприступной для врагов) и внутренней — цитадели. Между этими уровнями некогда располагался город.

Здесь хорошо сохранились консульский замок, ворота, церковь и другие уникальные сооружения, а сама крепость превратилась в музейный комплекс.

Пещерный город Чуфут-Кале

Местные называли дали этому месту название Иудейская крепость. Город был основан в 5 веке н.э., а последние горожане покинули его в 19 веке, и именно по этой причине уникальный Чуфут-Кале сохранился лучше других пещерных городов Крыма. Его история насыщена разнообразными событиями и тесно связана с караимами: тюркским народом, исповедующим религию, родственную иудаизму.

Попасть в расположенный на скалистом плато к востоку от Бахчисарая Чуфут-Кале можно только по единственной дороге со стороны Свято-Успенского монастыря. С трех сторон достопримечательность окружена 30-метровыми обрывами.

Сегодня туристы поднимаются на вершину и рассматривают руины древнего города. Рядом в скалах вырублены пещеры, используемые караимами для хозяйственных нужд.

Мангуп-Кале

Расположенный в двух десятках километров от Бахчисарая еще один “пещерный город” под названием Мангуп-Кале. Он находится среди горного массива на высоте практически в 600 метров над уровнем моря.

Первые поселенцы появились тут появились в 3 веке н.э., и в разное время жителями древнего города были то готы, то византийцы, то турки-османы и другие. “Здесь можно увидеть остатки многочисленных пещерных и наземных культурных, хозяйственных и военных сооружений”, — рассказал Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании "Мой Автопрокат" (сети автопрокатов в России и за рубежом).

Неаполь Скифский в Симферополе

Крупнейшее в Крыму скифское городище, которое на рубеже тысячелетий представляло собой столицу позднескифского царства. Значительная часть города была разрушена при строительстве Симферополя в XVIII веке.

Туристам доступны несколько объектов для посещения: оборонительная башня с мавзолеем царя Скилура, остатки крепостных стен, фундамент дома с подвалом. Среди найденных здесь экспонатов того периода — бусы-амулеты IV века, статуэтки с человеческими лицами, пряжка из меди, глиняная амфора, скульптуры и плиты с надписями.

Необычные музеи Крыма

Есть на территории Крыма и очень необычные музеи, которые также пользуются большой популярностью у туристов.

Балаклавский подземный музейный комплекс

Современный музей расположен в подземном комплексе, который прежде предназначался для подводных лодок (здесь они могли скрыться от ядерного удара или остановиться на ремонт). Территория Балаклавского подземного музейного комплекса представляет собой сеть некогда секретных объектов, в которых туристам сегодня доступны различные интерактивные площадки и мультимедийные зоны, а также хранилище снаряженных торпед, выставка судов, которые использовались как носители ядерного вооружения, а также настоящая подводная лодка.

Музей-панорама "Оборона Севастополя"

Еще один популярный туристический объект — панорама “Оборона Севастополя 1854-1855 годы” — является частью Севастопольского военно-исторического музея-заповедника. Основой для ее создания стали события Крымской войны 1853-1856 годов и проявленные во время обороны города мужество и стойкость его защитников.

Самая первая панорама была создана в начале XX века, но в период Великой Отечественной войны была утрачена. После войны объект было решено восстановить, и обновленная панорама открылась в 1954 году, к столетнему юбилею данного события.

Основа экспозиции — масштабное полотно высотой 14 метров и шириной более 110 метров. В настоящее время закрыт на реставрацию.

Дом шампанских вин "Новый Свет"

Одно из старейших винодельческих предприятий Крыма было основано в 1878 году князем Львом Голицыным. Он решил приобрести имение в этих местах для того, чтобы создать экспериментальное хозяйство. Именно здесь впервые в нашей стране стали выпускать шампанское по классической технологии (когда выдержка осуществляется на осадке в бутылке), причем делать это в промышленных масштабах и на местном материале.

Первую партию игристого тут получили в 1882 году, а в 1900 году на Всемирной выставке в Париже крымское вино стало обладателем Гран-при на тематическом дегустационном конкурсе (впервые обойдя продукцию из Шампани).

Для туристов по старинной винодельне проводят тематические туры, обязательной частью которых является дегустация местной продукции.

Маршруты по Крыму

Разнообразие местных достопримечательностей и заслуживающих внимания объектов на территории крыма позволяет подобрать для каждого туриста маршрут или программу путешествия по полуострову в полном соответствии с его вкусами. Главное — заранее определиться, в какой части полуострова хотелось бы побывать.

Что посмотреть за один день самостоятельно

Выбор однодневного маршрута по Крыму полностью зависит от предпочтений путешествующих. Если время ограничено, то поклонники активного отдыха могут посетить удивительный крымский Большой каньон, побывать в одном из древних “пещерных городов” на территории полуострова, полюбоваться прекрасными водопадами, а поклонники истории — осмотреть один из старинных замков (например, знаменитое Ласточкино гнездо, рядом с которым также проходит Царская (или же Солнечная) тропа).

Маршрут на 3 дня

За несколько дней (особенно если передвигаться на машине или водных видах транспорта) можно успеть посетить несколько крымских городов. Начать можно с осмотра достопримечательностей Севастополя и рядом расположенной Балаклавы (побывать в подземном музейном комплексе, подняться на Малахов курган, посетить мыс Фиолент и так далее).

На следующий день можно отправиться в Ялту, где расположены уже упомянутое выше Ласточкино гнездо и ряд других дворцов, гора Ай-Петри (любители острых ощущений могут пройти по местному подвесному мосту над внушительных размеров пропастью), заглянуть в местный парк аттракционов или прогуляться в одном из прекрасных парков или в ботаническом саду.

Следующим пунктом в этом путешествии может стать Судак — город, на территории которого снимались многие любимые советские кинокартины. Здесь же находится Генуэзская крепость, гора Сокол и грот Шаляпина (в последнем в старину располагалась церковь) и другие достопримечательности.

Маршрут на 7 дней

Недельное путешествие по Крыму можно сделать очень насыщенным и разнообразным. Например, посетить самые зрелищные и красивые достопримечательности полуострова, запечатлев каждую из них на фото. В рамках такой поездки можно полюбоваться прекрасной панорамой на смотровой площадке горы Ай-Петри и своими глазами увидеть самый высокий водопад Крыма Учан-Су (его высота составляет почти сто метров), увидеть расположенный в горах Бахчисарайского района скит святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, также известный как Бисерный храм, посетить Долину привидений недалеко от Алушты, сделать захватывающие дух фотографии у Большого каньона и так далее.

Что посмотреть с детьми

Крым прекрасно подходит и для семейных путешествий, ведь здесь можно найти немало развлечений даже для самых юных туристов. Например, аквариум в Алуште, в залах которого можно увидеть обитателей Индийского, Тихого и Атлантического океанов, а также Красного и Средиземного моря. В общей сложности тут “проживают” 250 видов рыб, а также коньки, коровы, коты и драконы, причем все — морские. Пираньи и мурены тоже есть, как и маленькие акулы. А еще — крокодилы, черепахи, крабы и кораллы с морскими раковинами.

© Shutterstock/FOTODOM / Cholpan Аквариум в Алуште © Shutterstock/FOTODOM / Cholpan Аквариум в Алуште

На втором этаже, над аквариумом, располагается уголок дикой природы под названием "Зов джунглей", где обитают змеи, обезьяны, вараны, попугаи и ящерицы.

Понравится детям и музей "Поляна сказок", который находится в паре километров от Ялты. Под открытым небом здесь можно найти сотни скульптур, изображающих сказочных героев и выполненных из природных материалов, например Черномора, Буратино, Великана. Проводятся тут интерактивные программы и детские спектакли.

Большое количество положительных эмоций подарит парк антилоп "Сафари Ранч" в селе Изюмовка. Здесь не найти ни клеток, ни вольеров, а на одной территории прекрасно уживаются вместе индийские буйволы, латиноамериканские ламы, монгольские яки, винторогие козлы и даже африканские страусы. Гости могут покататься на лошадях, пони и осликах, перекусить на природе или покачаться в гамаке в одной из зон отдыха. На пастбища, где находятся животные, путешественников доставляют на автобусах без стекол. Оттуда можно покормить и погладить млекопитающих.

В поисках общения с дикой природой можно отправиться в Ялту, в местный Крокодиляриум. Его открыли в 2010 году, когда в Алуштинском аквариуме родилось сразу 77 нильских крокодилов. Они быстро набирали вес и нуждались в собственном доме. Сейчас здесь самая большая коллекция рептилий в Восточной Европе: среди девяти видов есть редкие, например самый маленький в мире тупорылый крокодил.

Советы туристам

Отдых в Крыму может стать по-настоящему запоминающимся и чудесным, особенно если внимательно подойти к вопросу его планирования.

Как добраться до Крыма

Вот уже на протяжении многих лет Крым пользуется устойчивой популярностью у россиян, желающих отдохнуть на пляжах рядом с теплым морем, познакомиться с впечатляющими природными достопримечательностями полуострова или его не менее впечатляющей историей. При этом одно из главных преимуществ Крыма — его транспортная доступность, ведь добраться до местных городов и курортов можно несколькими способами.

Поездом. Из Москвы или Санкт-Петербурга в Крым ежедневно отправляются различные поезда, в том числе — двухэтажный поезд “Таврия Экспресс”. В пути придется провести в среднем от одного дня до полутора суток. Поезда в Крым также регулярно отправляются и из других городов, например, из Тюмени или Перми.

Самолетом. Прямых авиарейсов до Крыма в настоящее время нет, однако можно долететь до одного из южных городов (например, в Сочи, Минеральных Водах, Геленджике или Краснодаре), а уже оттуда добраться до нужного населенного пункта удобным способом.

На автомобиле. Владельцы личного автотранспорта при желании вполне могут добраться до крымских курортов по федеральной скоростной трассе А-289, которая ведет к знаменитому Крымскому мосту. На ней есть платные участки, а главное преимущество заключается в том, что трасса проходит вдали от населенных пунктов,что заметно сокращает время в пути. Еще один вариант для автомобилистов — трасса Р-280 “Новороссия”, которая ведет через города Мариуполь и Мелитополь в обход Крымского моста.

Где вкусно поесть

Каждый город Крыма встречает гостей многообразием различных кафе, ресторанов и других заведений, которые предлагают туристам русскую, европейскую, черноморскую и другие кухни практически на любой вкус. В приморских городах эксперты рекомендуют пробовать блюда из свежей рыбы и морепродуктов (например, черноморских мидий, саргана и так далее), а также насладиться кулинарными шедеврами крымско-татарской кухни (например, в одном из местных этно-ресторанов).

В числе заслуживающих внимания заведений часто упоминают ресторан “Джеваль” в Евпатории, “Симферо” в Симферополе, рыбный ресторан “Баркас” в Севастополе и другие.

Где остановиться

Путешественникам, планирующим отдых в Крыму, доступны варианты размещения на любой вкус и бюджет. Многочисленные отели, гостиницы и хостелы можно найти как в крупных курортных городах, так и в населенных пунктах рядом с ними. Для семейного отдыха или путешествия в компании друзей могут подойти гостевые дома, а для тех, кто не боится ночевок на природе, обустроены различные глэмпинги.

Что привезти из сувениров

Если из путешествия в Крым хочется привезти не только хорошие и яркие воспоминания, но и что-то интересное на память, а также подарки для близких и друзей, то стоит обратить внимание на следующие вещи:

чай, в состав которого входят местные травы (нередко — собранные в горах, а потому обладающие особым ароматом);

натуральную косметику местного производства (например, включающую в свой состав целебные крымские грязи или собранные здесь же травы);

крымское вино и ялтинский лук;

местные сладости, сухофрукты;

варенье, которое нередко готовится по старинным рецептам (например, из кизила или розовых лепестков), местный горный мед;

изделия из овечьей шерсти местных мастеров;

керамика.

Лучшее время для посещения

Пляжный сезон на большинстве курортов Крыма открывается уже в мае и продолжается едва ли не до середины осени. Но для того, чтобы избежать изнуряющей летней жары, лучше выбирать для отдыха конец весны и первые недели лета либо запланировать визит на полуостров на сентябрь и начало октября.

Однако многообразие заслуживающих внимания объектов делает Крым прекрасным местом для отдыха и путешествий в любое время года.

Часто задаваемые вопросы

Что посмотреть в Крыму за несколько дней?

Если в вашем распоряжении есть всего несколько дней, которые можно провести в Крыму, стоит сосредоточить свое внимание на ключевых достопримечательностях Южного берега. Среди них — замок Ласточкино гнездо и расположенные тут же дворцы (например, Воронцовский), природные объекты (гора Ай-Петри и другие), разнообразные парки и Никитский ботанический сад, исторические и культурные музеи.

Чем знаменит Крым?

Крымский полуостров вот уже на протяжении многих лет привлекает туристов не только своим мягким климатом без изнуряющей жары и влажности, но и прекрасной южной природой, богатой историей, культурой. На территории Крыма можно не только отдохнуть и поправить здоровье, но и посетить множество разнообразных достопримечательностей: от старинных замков и пещерных городов до шумных водопадов и поразительных пещер, удивительных розовых озер и прекрасных храмов.

Куда сходить в Крыму с детьми?

На территории полуострова есть немало объектов, которые подходят для семейного отдыха и досуга с детьми. Среди них — парк “Тайган” в Белогорске (здесь можно наблюдать львов практически в естественных условиях), аквапарк в Ялте, волшебный музей под названием “Поляна сказок” с деревянными скульптурами, а также многие природные объекты (например, водопад Учан-Су, до которого легко добраться).

В программу семейного путешествия можно включить экскурсию на кондитерскую фабрику в Симферополе, посещение интерактивного парка “Викинг” или понравившегося парка развлечений, веревочный парк или другие объекты.

Какой пещерный город самый известный в Крыму?