https://ria.ru/20220701/puteshestviya-1799463053.html

Туристический поезд свяжет Иркутск и Улан-Удэ с Байкалом

Туристический поезд свяжет Иркутск и Улан-Удэ с Байкалом - РИА Новости, 01.07.2022

Туристический поезд свяжет Иркутск и Улан-Удэ с Байкалом

Восточно-Сибирская железная дорога с 1 июля запускает трехдневные круизные туры на озеро Байкал из Иркутска и Улан-Удэ на поезде "Байкальский экспресс",... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:36

2022-07-01T15:36

2022-07-01T15:36

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байкал

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восточно-сибирская железная дорога

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ИРКУТСК, 1 июл — РИА Новости. Восточно-Сибирская железная дорога с 1 июля запускает трехдневные круизные туры на озеро Байкал из Иркутска и Улан-Удэ на поезде "Байкальский экспресс", сообщает на сайте компании.Путешествующие таким образом будут отправляться по пятницам с 1 июля по 2 сентября 2022 года по маршруту Иркутск — Слюдянка — Байкал — Иркутск, а также Улан-Удэ — Слюдянка — Байкал — Иркутск — Улан-Удэ. Обратно пассажиры вернутся в воскресенье.Круиз позволит совершить поездку по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), познакомиться с уникальными архитектурными сооружениями и пейзажами.Движение по участку Слюдянка-1 — Байкал осуществляется на паровозной тяге, что позволяет погрузиться в атмосферу начала XX века, когда велись работы по строительству КБЖД. На пути следования предусмотрена длительная остановка на станции Байкал, расположенной на берегу озера.Поездка проходит в формате "отель на колесах", когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт в пути обеспечивается за счет купейных вагонов, каждый из которых оборудован душевой кабиной, туалетными комнатами, оснащенными сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды, а также электросушилками для рук. В одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми. В вагоне-ресторане можно попробовать блюда байкальской кухни — бурятский плов, уху из сига, омуля, запеченного в фольге с кедровыми орешками, и другие деликатесы.

https://ria.ru/20191226/1562852977.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, байкал, иркутск, улан-удэ, восточно-сибирская железная дорога, поезда