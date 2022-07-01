https://ria.ru/20220701/puteshestviya-1799463053.html
Туристический поезд свяжет Иркутск и Улан-Удэ с Байкалом
Туристический поезд свяжет Иркутск и Улан-Удэ с Байкалом - РИА Новости, 01.07.2022
Туристический поезд свяжет Иркутск и Улан-Удэ с Байкалом
Восточно-Сибирская железная дорога с 1 июля запускает трехдневные круизные туры на озеро Байкал из Иркутска и Улан-Удэ на поезде "Байкальский экспресс",... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:36
2022-07-01T15:36
2022-07-01T15:36
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ИРКУТСК, 1 июл — РИА Новости. Восточно-Сибирская железная дорога с 1 июля запускает трехдневные круизные туры на озеро Байкал из Иркутска и Улан-Удэ на поезде "Байкальский экспресс", сообщает на сайте компании.Путешествующие таким образом будут отправляться по пятницам с 1 июля по 2 сентября 2022 года по маршруту Иркутск — Слюдянка — Байкал — Иркутск, а также Улан-Удэ — Слюдянка — Байкал — Иркутск — Улан-Удэ. Обратно пассажиры вернутся в воскресенье.Круиз позволит совершить поездку по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), познакомиться с уникальными архитектурными сооружениями и пейзажами.Движение по участку Слюдянка-1 — Байкал осуществляется на паровозной тяге, что позволяет погрузиться в атмосферу начала XX века, когда велись работы по строительству КБЖД. На пути следования предусмотрена длительная остановка на станции Байкал, расположенной на берегу озера.Поездка проходит в формате "отель на колесах", когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт в пути обеспечивается за счет купейных вагонов, каждый из которых оборудован душевой кабиной, туалетными комнатами, оснащенными сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды, а также электросушилками для рук. В одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми. В вагоне-ресторане можно попробовать блюда байкальской кухни — бурятский плов, уху из сига, омуля, запеченного в фольге с кедровыми орешками, и другие деликатесы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, байкал, иркутск, улан-удэ, восточно-сибирская железная дорога, поезда
Туристический поезд свяжет Иркутск и Улан-Удэ с Байкалом
С 1 июля путешественники смогут попасть на Байкал на турпоезде из Иркутска и Улан-Удэ
ИРКУТСК, 1 июл — РИА Новости. Восточно-Сибирская железная дорога с 1 июля запускает трехдневные круизные туры на озеро Байкал из Иркутска и Улан-Удэ на поезде "Байкальский экспресс", сообщает на сайте компании.
Путешествующие таким образом будут отправляться по пятницам с 1 июля по 2 сентября 2022 года по маршруту Иркутск — Слюдянка — Байкал — Иркутск, а также Улан-Удэ — Слюдянка — Байкал — Иркутск — Улан-Удэ. Обратно пассажиры вернутся в воскресенье.
Круиз позволит совершить поездку по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), познакомиться с уникальными архитектурными сооружениями и пейзажами.
Движение по участку Слюдянка-1 — Байкал осуществляется на паровозной тяге, что позволяет погрузиться в атмосферу начала XX века, когда велись работы по строительству КБЖД. На пути следования предусмотрена длительная остановка на станции Байкал, расположенной на берегу озера.
Поездка проходит в формате "отель на колесах", когда день можно посвятить знакомству с достопримечательностями, а ночь проводить в поезде.
Комфорт в пути обеспечивается за счет купейных вагонов, каждый из которых оборудован душевой кабиной, туалетными комнатами, оснащенными сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды, а также электросушилками для рук. В одной из комнат установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми. В вагоне-ресторане можно попробовать блюда байкальской кухни — бурятский плов, уху из сига, омуля, запеченного в фольге с кедровыми орешками, и другие деликатесы.