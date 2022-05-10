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Биография Юрия Зайцева - РИА Новости, 10.05.2022
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Биография Юрия Зайцева
Биография Юрия Зайцева - РИА Новости, 10.05.2022
Биография Юрия Зайцева
Врио главы Республики Марий Эл Юрий Викторович Зайцев родился 16 декабря 1970 года в городе Монино Московской области. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T21:45
2022-05-10T21:45
справки
юрий зайцев
республика калмыкия
ссср
россия
мрск северного кавказа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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Врио главы Республики Марий Эл Юрий Викторович Зайцев родился 16 декабря 1970 года в городе Монино Московской области.Окончил Военный Университет Министерства обороны Российской Федерации (Военный Краснознаменный институт МО СССР) по специальности "Иностранный язык" с квалификацией "Переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области".Имеет ученую степень кандидата экономических наук.С 1996 по 2013 годы занимал руководящие должности в структурах металлургического комплекса Российской Федерации.С февраля по август 2014 года был советником, первым заместителем генерального директора ОАО "МРСК Северного Кавказа".С августа 2014 года по март 2019 года являлся генеральным директором ПАО "МРСК Северного Кавказа".В апреле 2019 года был назначен председателем правительства Республики Калмыкия.Среди наград Юрия Зайцева: Почетная грамота Карачаево-Черкесской Республики (2015), Почетная грамота Кабардино-Балкарской Республики (2015), Медаль "Почетный гражданин города Дербента" (2016), Медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" (2015), МЧС России "XXV лет МЧС России" (2016), Медаль "За отличие в военной службе 3 степени", Орден "За заслуги" (2015), Благодарность президента Российской Федерации В. В. Путина (2018), Благодарность Главы Республики Калмыкия (2019), Почетная грамота Республики Калмыкия (2020).Свободно владеет итальянским и французским языками.Женат, воспитывает сына.10 мая 2022 года был назначен врио главы Республики Марий Эл.
республика калмыкия
ссср
россия
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справки, юрий зайцев, республика калмыкия, ссср, россия, мрск северного кавказа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:45 10.05.2022
 

Биография Юрия Зайцева

© Фото : администрация Октябрьского районного муниципального образования Республики КалмыкияПредседатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев
Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© Фото : администрация Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия
Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Архивное фото
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Врио главы Республики Марий Эл Юрий Викторович Зайцев родился 16 декабря 1970 года в городе Монино Московской области.
Окончил Военный Университет Министерства обороны Российской Федерации (Военный Краснознаменный институт МО СССР) по специальности "Иностранный язык" с квалификацией "Переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области".
Имеет ученую степень кандидата экономических наук.
С 1996 по 2013 годы занимал руководящие должности в структурах металлургического комплекса Российской Федерации.
С февраля по август 2014 года был советником, первым заместителем генерального директора ОАО "МРСК Северного Кавказа".
С августа 2014 года по март 2019 года являлся генеральным директором ПАО "МРСК Северного Кавказа".
В апреле 2019 года был назначен председателем правительства Республики Калмыкия.
Среди наград Юрия Зайцева: Почетная грамота Карачаево-Черкесской Республики (2015), Почетная грамота Кабардино-Балкарской Республики (2015), Медаль "Почетный гражданин города Дербента" (2016), Медаль "За заслуги перед Чеченской Республикой" (2015), МЧС России "XXV лет МЧС России" (2016), Медаль "За отличие в военной службе 3 степени", Орден "За заслуги" (2015), Благодарность президента Российской Федерации В. В. Путина (2018), Благодарность Главы Республики Калмыкия (2019), Почетная грамота Республики Калмыкия (2020).
Свободно владеет итальянским и французским языками.
Женат, воспитывает сына.
10 мая 2022 года был назначен врио главы Республики Марий Эл.
 
СправкиЮрий ЗайцевРеспублика КалмыкияСССРРоссияМРСК Северного КавказаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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