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Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл
Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл - РИА Новости, 27.02.2025
Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл
Автомобили, квадрокоптеры, генераторы и печи отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:35:00+03:00
2025-02-27T17:35:00+03:00
2025-02-27T19:15:00+03:00
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юрий зайцев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Автомобили, квадрокоптеры, генераторы и печи отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев. "Отправили еще четыре фуры с гуманитарным грузом нашим бойцам на передовую и мирным жителям шести регионов. Везем восемь автомобилей, девять квадрокоптеров, генераторы и печи, автозапчасти, колеса и масла, инструменты, электротовары, постельное белье, медикаменты и многое другое", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что бойцы "должны быть обеспечены всем необходимым, поэтому работа по поддержке бойцов будет обязательно продолжена". "Ждем героев домой с победой", - подчеркнул глава региона.
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юрий зайцев (политик), сво
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), СВО
Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл
Глава Марий Эл Зайцев: бойцам СВО отправили партию гумпомощи из Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Автомобили, квадрокоптеры, генераторы и печи отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев.
"Отправили еще четыре фуры с гуманитарным грузом нашим бойцам на передовую и мирным жителям шести регионов. Везем восемь автомобилей, девять квадрокоптеров, генераторы и печи, автозапчасти, колеса и масла, инструменты, электротовары, постельное белье, медикаменты и многое другое", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что бойцы "должны быть обеспечены всем необходимым, поэтому работа по поддержке бойцов будет обязательно продолжена". "Ждем героев домой с победой", - подчеркнул глава региона.