https://ria.ru/20250227/svo-2002008004.html

Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл

Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл - РИА Новости, 27.02.2025

Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл

Автомобили, квадрокоптеры, генераторы и печи отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:35:00+03:00

2025-02-27T17:35:00+03:00

2025-02-27T19:15:00+03:00

надежные люди

юрий зайцев (политик)

сво

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Автомобили, квадрокоптеры, генераторы и печи отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев. "Отправили еще четыре фуры с гуманитарным грузом нашим бойцам на передовую и мирным жителям шести регионов. Везем восемь автомобилей, девять квадрокоптеров, генераторы и печи, автозапчасти, колеса и масла, инструменты, электротовары, постельное белье, медикаменты и многое другое", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что бойцы "должны быть обеспечены всем необходимым, поэтому работа по поддержке бойцов будет обязательно продолжена". "Ждем героев домой с победой", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20250227/svo-2001964727.html

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юрий зайцев (политик), сво