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Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл - РИА Новости, 27.02.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:35 27.02.2025 (обновлено: 19:15 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/svo-2002008004.html
Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл
Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл - РИА Новости, 27.02.2025
Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл
Автомобили, квадрокоптеры, генераторы и печи отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:35:00+03:00
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надежные люди
юрий зайцев (политик)
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Автомобили, квадрокоптеры, генераторы и печи отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев. "Отправили еще четыре фуры с гуманитарным грузом нашим бойцам на передовую и мирным жителям шести регионов. Везем восемь автомобилей, девять квадрокоптеров, генераторы и печи, автозапчасти, колеса и масла, инструменты, электротовары, постельное белье, медикаменты и многое другое", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что бойцы "должны быть обеспечены всем необходимым, поэтому работа по поддержке бойцов будет обязательно продолжена". "Ждем героев домой с победой", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20250227/svo-2001964727.html
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юрий зайцев (политик), сво
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), СВО
Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл

Глава Марий Эл Зайцев: бойцам СВО отправили партию гумпомощи из Марий Эл

© Фото : пресс-служба главы Марйи ЭлАвтомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл
Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : пресс-служба главы Марйи Эл
Автомобили, квадрокоптеры и печи отправили бойцам СВО из Марий Эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Автомобили, квадрокоптеры, генераторы и печи отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев.
"Отправили еще четыре фуры с гуманитарным грузом нашим бойцам на передовую и мирным жителям шести регионов. Везем восемь автомобилей, девять квадрокоптеров, генераторы и печи, автозапчасти, колеса и масла, инструменты, электротовары, постельное белье, медикаменты и многое другое", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что бойцы "должны быть обеспечены всем необходимым, поэтому работа по поддержке бойцов будет обязательно продолжена". "Ждем героев домой с победой", - подчеркнул глава региона.
Табличка на таможенном посте - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Самарская таможня передала на СВО конфискованные автозапчасти
Вчера, 15:17
 
Надежные людиЮрий Зайцев (политик)СВО
 
 
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