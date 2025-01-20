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Выплату добровольцам в Марий Эл увеличили на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:33 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/zaytsev-1994710379.html
Выплату добровольцам в Марий Эл увеличили на 400 тысяч рублей
Выплату добровольцам в Марий Эл увеличили на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 20.01.2025
Выплату добровольцам в Марий Эл увеличили на 400 тысяч рублей
Власти Марий Эл увеличили выплату заключившим контракт для участия в специальной военной операции на 400 тысяч рублей - до 1,8 миллиона, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:33:00+03:00
2025-01-20T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика марий эл
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
юрий зайцев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Власти Марий Эл увеличили выплату заключившим контракт для участия в специальной военной операции на 400 тысяч рублей - до 1,8 миллиона, сообщил глава региона Юрий Зайцев в Telegram-канале. Соответствующий указ подписан в понедельник вечером. "Принял решение увеличить единовременную выплату с 1,4 до 1,8 миллиона рублей добровольцам – жителям нашей республики и иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или войсках национальной гвардии РФ. Еще 400 тысяч выделяет Минобороны России", - написал Зайцев. Он отметил, что размер выплаты от республики тем, кто призван на военную службу по призыву и заключил контракт, составляет 1 миллион рублей. Глава региона отметил, что воины из Марий Эл мужественно сражаются на передовой. "Мне постоянно рассказывают о героических поступках парней. Понимаю, что большинство уходят добровольцами не ради выплат, а чтобы помочь своим победить, защитить семьи, страну", - подчеркнул Зайцев. Он также напомнил, что сейчас в республике действуют около 50 мер социальной поддержки участников СВО и их семей.
https://ria.ru/20241203/kontraktniki-1986988542.html
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россия, республика марий эл, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, юрий зайцев (политик)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Марий Эл, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Юрий Зайцев (политик)
Выплату добровольцам в Марий Эл увеличили на 400 тысяч рублей

Зайцев: выплату добровольцам-контрактникам в Марий Эл подняли до 1,8 млн рублей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Власти Марий Эл увеличили выплату заключившим контракт для участия в специальной военной операции на 400 тысяч рублей - до 1,8 миллиона, сообщил глава региона Юрий Зайцев в Telegram-канале.
Соответствующий указ подписан в понедельник вечером.
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"Принял решение увеличить единовременную выплату с 1,4 до 1,8 миллиона рублей добровольцам – жителям нашей республики и иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или войсках национальной гвардии РФ. Еще 400 тысяч выделяет Минобороны России", - написал Зайцев.
Он отметил, что размер выплаты от республики тем, кто призван на военную службу по призыву и заключил контракт, составляет 1 миллион рублей.
Глава региона отметил, что воины из Марий Эл мужественно сражаются на передовой. "Мне постоянно рассказывают о героических поступках парней. Понимаю, что большинство уходят добровольцами не ради выплат, а чтобы помочь своим победить, защитить семьи, страну", - подчеркнул Зайцев.
Он также напомнил, что сейчас в республике действуют около 50 мер социальной поддержки участников СВО и их семей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРеспублика Марий ЭлМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныЮрий Зайцев (политик)
 
 
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