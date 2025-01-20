https://ria.ru/20250120/zaytsev-1994710379.html

Выплату добровольцам в Марий Эл увеличили на 400 тысяч рублей

Выплату добровольцам в Марий Эл увеличили на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 20.01.2025

Выплату добровольцам в Марий Эл увеличили на 400 тысяч рублей

Власти Марий Эл увеличили выплату заключившим контракт для участия в специальной военной операции на 400 тысяч рублей - до 1,8 миллиона, сообщил глава региона... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T22:33:00+03:00

2025-01-20T22:33:00+03:00

2025-01-20T22:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика марий эл

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

юрий зайцев (политик)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Власти Марий Эл увеличили выплату заключившим контракт для участия в специальной военной операции на 400 тысяч рублей - до 1,8 миллиона, сообщил глава региона Юрий Зайцев в Telegram-канале. Соответствующий указ подписан в понедельник вечером. "Принял решение увеличить единовременную выплату с 1,4 до 1,8 миллиона рублей добровольцам – жителям нашей республики и иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или войсках национальной гвардии РФ. Еще 400 тысяч выделяет Минобороны России", - написал Зайцев. Он отметил, что размер выплаты от республики тем, кто призван на военную службу по призыву и заключил контракт, составляет 1 миллион рублей. Глава региона отметил, что воины из Марий Эл мужественно сражаются на передовой. "Мне постоянно рассказывают о героических поступках парней. Понимаю, что большинство уходят добровольцами не ради выплат, а чтобы помочь своим победить, защитить семьи, страну", - подчеркнул Зайцев. Он также напомнил, что сейчас в республике действуют около 50 мер социальной поддержки участников СВО и их семей.

https://ria.ru/20241203/kontraktniki-1986988542.html

https://ria.ru/20250120/svo-1985822676.html

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россия, республика марий эл, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, юрий зайцев (политик)