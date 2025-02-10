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В Марий Эл увеличили выплату участникам СВО до 2,6 миллиона рублей - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:22 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/svo-1998366820.html
В Марий Эл увеличили выплату участникам СВО до 2,6 миллиона рублей
В Марий Эл увеличили выплату участникам СВО до 2,6 миллиона рублей - РИА Новости, 10.02.2025
В Марий Эл увеличили выплату участникам СВО до 2,6 миллиона рублей
Жителям Марий Эл, которые станут участниками СВО, будут выплачивать от региона по 2,6 миллиона рублей, заявил глава республики Юрий Зайцев в своем... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:22:00+03:00
2025-02-10T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
юрий зайцев (политик)
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Жителям Марий Эл, которые станут участниками СВО, будут выплачивать от региона по 2,6 миллиона рублей, заявил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. Власти Марий Эл 20 января 2025 года увеличили выплату заключившим контракт для участия в специальной военной операции с 1,4 миллиона до 1,8 миллиона рублей. "Подписал указ о повышении региональной выплаты до 2,6 миллиона рублей добровольцам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Еще 400 тысяч выделяет Минобороны России", - написал Зайцев. Он отметил, что таким образом жители Марий Эл, принявшие решение отправиться в зону специальной военной операции, получат 3 миллиона рублей. "Те, кто идет туда, где горячо, где наши парни с честью отстаивают интересы страны, должны быть спокойны за свои семьи. Для этого повышаем выплаты, вводим меры поддержки. Продолжим помогать бойцам и их близким", - добавил глава региона. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20241223/svo-1990865298.html
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россия, украина, юрий зайцев (политик), владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Юрий Зайцев (политик), Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Марий Эл увеличили выплату участникам СВО до 2,6 миллиона рублей

Участники СВО из Марий Эл будут получать выплаты в три миллиона рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Жителям Марий Эл, которые станут участниками СВО, будут выплачивать от региона по 2,6 миллиона рублей, заявил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.
Власти Марий Эл 20 января 2025 года увеличили выплату заключившим контракт для участия в специальной военной операции с 1,4 миллиона до 1,8 миллиона рублей.
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"Подписал указ о повышении региональной выплаты до 2,6 миллиона рублей добровольцам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Еще 400 тысяч выделяет Минобороны России", - написал Зайцев.
Он отметил, что таким образом жители Марий Эл, принявшие решение отправиться в зону специальной военной операции, получат 3 миллиона рублей.
"Те, кто идет туда, где горячо, где наши парни с честью отстаивают интересы страны, должны быть спокойны за свои семьи. Для этого повышаем выплаты, вводим меры поддержки. Продолжим помогать бойцам и их близким", - добавил глава региона.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЮрий Зайцев (политик)Владимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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