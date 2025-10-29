https://ria.ru/20251029/bpla-2051377604.html
ВСУ нанесли удары вблизи предприятия в Марий Эл
ВСУ нанесли удары вблизи предприятия в Марий Эл - РИА Новости, 29.10.2025
ВСУ нанесли удары вблизи предприятия в Марий Эл
Удары БПЛА зафиксировали возле предприятия в Марий Эл, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Юрий Зайцев. РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
юрий зайцев (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ нанесли удары вблизи предприятия в Марий Эл
Возле промышленного предприятия в Марий Эл зафиксировали удары украинских БПЛА