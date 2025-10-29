Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары вблизи предприятия в Марий Эл - РИА Новости, 29.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 29.10.2025
ВСУ нанесли удары вблизи предприятия в Марий Эл
Удары БПЛА зафиксировали возле предприятия в Марий Эл, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Юрий Зайцев. РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
юрий зайцев (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ нанесли удары вблизи предприятия в Марий Эл

Возле промышленного предприятия в Марий Эл зафиксировали удары украинских БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Удары БПЛА зафиксировали возле предприятия в Марий Эл, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Юрий Зайцев.
«
"Сегодняшней ночью Республика Марий Эл подверглась атаке БПЛА. Удары были зафиксированы недалеко от одного из промышленных предприятий региона. Разрушений и пострадавших нет", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте падения беспилотников работают специалисты экстренных служб.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе три – над территорией Республики Марий Эл.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Два БПЛА упали на территории предприятия в Чувашии
9 июня, 06:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЮрий Зайцев (политик)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
