Семь фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл бойцам СВО
Семь фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл бойцам СВО - РИА Новости, 26.11.2025
Семь фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл бойцам СВО
Семь фур с автомобилями, пиломатериалами и продуктами отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 26.11.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя – РИА Новости. Семь фур с автомобилями, пиломатериалами и продуктами отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Отправляем уже 60-й гуманитарный конвой в зону СВО. Это не просто юбилейная цифра, это тонны необходимого груза, километры дорог, преодоленных ради наших героев, которые защищают страну", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 7 фур собрали все, что нужно бойцам: от продуктов питания до оборудования. "Передаем пиломатериалы, 8 автомобилей, три прицепа, два квадроцикла, два мотоцикла. Экипировка, транспорт, медикаменты – все это поможет бойцам в нелегкой службе. Не менее важны на передовой весточки с родины: письма, рисунки, посылки от жителей. Это та ниточка, которая связывает наших защитников с домом, напоминает о тех, ради кого они сражаются", - заявил глава региона.
Он подчеркнул, что республика делает все возможное, чтобы участники СВО чувствовали поддержку и заботу, и поблагодарил всех, кто помогает и не остается равнодушным.