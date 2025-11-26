Семь фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл бойцам СВО

Он отметил, что в 7 фур собрали все, что нужно бойцам: от продуктов питания до оборудования. "Передаем пиломатериалы, 8 автомобилей, три прицепа, два квадроцикла, два мотоцикла. Экипировка, транспорт, медикаменты – все это поможет бойцам в нелегкой службе. Не менее важны на передовой весточки с родины: письма, рисунки, посылки от жителей. Это та ниточка, которая связывает наших защитников с домом, напоминает о тех, ради кого они сражаются", - заявил глава региона.