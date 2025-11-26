Рейтинг@Mail.ru
Семь фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл бойцам СВО
Надежные люди
 
12:57 26.11.2025
Семь фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл бойцам СВО
Семь фур с автомобилями, пиломатериалами и продуктами отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
надежные люди
юрий зайцев (политик)
юрий зайцев (политик)
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик)
Семь фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл бойцам СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя – РИА Новости. Семь фур с автомобилями, пиломатериалами и продуктами отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Отправляем уже 60-й гуманитарный конвой в зону СВО. Это не просто юбилейная цифра, это тонны необходимого груза, километры дорог, преодоленных ради наших героев, которые защищают страну", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в 7 фур собрали все, что нужно бойцам: от продуктов питания до оборудования. "Передаем пиломатериалы, 8 автомобилей, три прицепа, два квадроцикла, два мотоцикла. Экипировка, транспорт, медикаменты – все это поможет бойцам в нелегкой службе. Не менее важны на передовой весточки с родины: письма, рисунки, посылки от жителей. Это та ниточка, которая связывает наших защитников с домом, напоминает о тех, ради кого они сражаются", - заявил глава региона.
Он подчеркнул, что республика делает все возможное, чтобы участники СВО чувствовали поддержку и заботу, и поблагодарил всех, кто помогает и не остается равнодушным.
Жители Уфы отправили 13 километров рыболовных сетей в зону спецоперации
Надежные люди
Юрий Зайцев (политик)
 
 
