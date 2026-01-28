https://ria.ru/20260128/tyl-2070823362.html
Из Марий Эл отправили автомобили и квадроциклы в зону СВО
надежные люди
куйбышевский район
юрий зайцев
единая россия
белгородская область
республика марий эл
куйбышевский район
белгородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости.
Несколько автомобилей и квадроциклов, генераторы и пиломатериалы отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил
глава республики Юрий Зайцев.
"Отправляем 62-ю гуманитарную миссию от Республики Марий Эл. Три фуры и грузовой фургон с более чем 100 тоннами помощи готовы к отправке. Наши грузы направляются в шесть "горячих" регионов, подшефный Куйбышевский район и Белгородскую область", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
По его словам, бойцам отправили три "Нивы", "УАЗы", квадроциклы, генераторы, пиломатериалы, окопные печи, тепловизоры, маскировочные сети, инструменты, квадрокоптеры, системы спутниковой связи, рации, медикаменты, а также письма солдатам и детские рисунки.
"Кроме того, депутаты Марийского регионального отделения партии "Единая Россия" собрали более 10 тонн продовольственных наборов для жителей Белгородской области. Большую поддержку в сборе гуманитарной помощи оказало министерство сельского хозяйства и продовольствия республики", - отметил глава региона.
Он поблагодарил предприятия, организации, депутатов и активных жителей республики, участвовавших в масштабной акции, и благотворительный фонд "За Марий Эл" за организацию доставки гуманитарного груза.