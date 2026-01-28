Из Марий Эл отправили автомобили и квадроциклы в зону СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Несколько автомобилей и квадроциклов, генераторы и пиломатериалы отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, Несколько автомобилей и квадроциклов, генераторы и пиломатериалы отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.

"Отправляем 62-ю гуманитарную миссию от Республики Марий Эл. Три фуры и грузовой фургон с более чем 100 тоннами помощи готовы к отправке. Наши грузы направляются в шесть "горячих" регионов, подшефный Куйбышевский район и Белгородскую область", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцам отправили три "Нивы", "УАЗы", квадроциклы, генераторы, пиломатериалы, окопные печи, тепловизоры, маскировочные сети, инструменты, квадрокоптеры, системы спутниковой связи, рации, медикаменты, а также письма солдатам и детские рисунки.

"Кроме того, депутаты Марийского регионального отделения партии "Единая Россия" собрали более 10 тонн продовольственных наборов для жителей Белгородской области. Большую поддержку в сборе гуманитарной помощи оказало министерство сельского хозяйства и продовольствия республики", - отметил глава региона.