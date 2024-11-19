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Четыре фуры гуманитарного груза отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 19.11.2024
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Надежные люди
 
17:26 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gumgruz-1984665016.html
Четыре фуры гуманитарного груза отправили из Марий Эл в зону СВО
Четыре фуры гуманитарного груза отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 19.11.2024
Четыре фуры гуманитарного груза отправили из Марий Эл в зону СВО
Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции и жителям новых регионов, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:26
2024-11-19T17:26
надежные люди
юрий зайцев (политик)
донецкая народная республика
курская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции и жителям новых регионов, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Отправили 4 фуры в Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую, Запорожскую, Белгородскую и Курскую области. Загрузили оборудование, машины, генераторы, печи, одежду, обувь, продукты, медикаменты и многое другое — все то, что необходимо нашим бойцам и жителям пострадавших и освобожденных территорий", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что "это уже 48-я гуманитарная и военно-шефская миссия", которую власти региона проводят совместно с предприятиями и организациями, политическими партиями, муниципальными образованиями и населением республики. "Благодарю всех, кто не остается в стороне и вносит вклад в победу. Наши парни на передовой знают, что мы не забываем о них и ждем домой, а жители пострадавших регионов чувствуют поддержку", - подчеркнул глава Марий Эл.
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юрий зайцев (политик), донецкая народная республика, курская область
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), Донецкая Народная Республика, Курская область

Четыре фуры гуманитарного груза отправили из Марий Эл в зону СВО

© Фото : Юрий Зайцев/TelegramГуманитарный груз для участников специальной военной операции и жителей новых регионов из Марий Эл
Гуманитарный груз для участников специальной военной операции и жителей новых регионов из Марий Эл - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Юрий Зайцев/Telegram
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Четыре фуры с гуманитарным грузом отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции и жителям новых регионов, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Отправили 4 фуры в Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую, Запорожскую, Белгородскую и Курскую области. Загрузили оборудование, машины, генераторы, печи, одежду, обувь, продукты, медикаменты и многое другое — все то, что необходимо нашим бойцам и жителям пострадавших и освобожденных территорий", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
© Фото : Юрий Зайцев/TelegramГуманитарный груз для участников специальной военной операции и жителей новых регионов из Марий Эл
Гуманитарный груз для участников специальной военной операции и жителей новых регионов из Марий Эл - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Юрий Зайцев/Telegram
Гуманитарный груз для участников специальной военной операции и жителей новых регионов из Марий Эл
Он отметил, что "это уже 48-я гуманитарная и военно-шефская миссия", которую власти региона проводят совместно с предприятиями и организациями, политическими партиями, муниципальными образованиями и населением республики.
"Благодарю всех, кто не остается в стороне и вносит вклад в победу. Наши парни на передовой знают, что мы не забываем о них и ждем домой, а жители пострадавших регионов чувствуют поддержку", - подчеркнул глава Марий Эл.
Мотоциклы, бронежилеты и генераторы отправили бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Надежные людиЮрий Зайцев (политик)Донецкая Народная РеспубликаКурская область
 
 
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