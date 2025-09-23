https://ria.ru/20250923/svo-2043734390.html

Автомобили, боеприпасы и стройматериалы отправили из Марий Эл бойцам на СВО

Автомобили, боеприпасы и стройматериалы отправили из Марий Эл бойцам на СВО - РИА Новости, 23.09.2025

Автомобили, боеприпасы и стройматериалы отправили из Марий Эл бойцам на СВО

Двенадцать автомобилей, различные стройматериалы, ружья и маскировочные сети отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщил глава... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T13:23:00+03:00

2025-09-23T13:23:00+03:00

2025-09-23T13:52:00+03:00

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Двенадцать автомобилей, различные стройматериалы, ружья и маскировочные сети отправили из Марий Эл участникам специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. Он отметил, что это уже 58-я по счету партия гуманитарной помощи для бойцов. "В состав груза вошло всё необходимое на передовой: пять автомобилей УАЗ, четыре "Нивы", Lada Priora, медицинская ГАЗель, "Хантер", кроссовый мотоцикл и прицеп; более 20 кубов пиломатериала, 30 кубометров круглого леса, 70 листов ОСБ, строительный инструмент и крепежи; генераторы разной мощности, средства радиоэлектронной борьбы, автозапчасти, инструмент, газовые баллоны, бутилированная вода; ружья с боеприпасами, маскировочные сети; медикаменты и даже эвакуационный робот, продуктовые и гигиенические наборы", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что вместе с грузом СВО отправили письма солдатам, игрушки-талисманы, местные газеты, сезонные ягоды и домашние заготовки, собранные и приготовленные жителями республики. "Груз формирует благотворительный фонд "За Марий Эл". Каждая такая отправка – это наша поддержка тем, кто сейчас защищает будущее на передовой", - подчеркнул глава региона.

