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Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО
Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО - РИА Новости, 09.11.2024
Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО
Власти Марий Эл увеличили единовременную выплату участникам СВО на 400 тысяч рублей, заявил глава республики Юрий Зайцев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:12
2024-11-09T16:12
2024-11-09T16:12
специальная военная операция на украине
юрий зайцев (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Власти Марий Эл увеличили единовременную выплату участникам СВО на 400 тысяч рублей, заявил глава республики Юрий Зайцев в Telegram-канале. "Принял решение на 400 тысяч увеличить размер региональной выплаты военнослужащим, заключившим контракт с министерством обороны России", - написал он. Таким образом, подчеркнул глава Марий Эл, с учетом федеральной выплаты добровольцы получат 1,8 миллиона рублей: 1,4 миллиона — поддержка республики и 400 тысяч — средства, выделяемые Минобороны РФ. "Конечно, семьи наших бойцов без внимания не оставим. У нас действуют около 50 региональных мер поддержки", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964633946.html
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юрий зайцев (политик), министерство обороны рф (минобороны рф), республика марий эл
Специальная военная операция на Украине, Юрий Зайцев (политик), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Марий Эл
Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО
Глава Марий Эл Зайцев увеличил выплату участникам СВО на 400 тысяч рублей