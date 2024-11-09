https://ria.ru/20241109/vyplata-1982836203.html

Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО

Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО - РИА Новости, 09.11.2024

Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО

Власти Марий Эл увеличили единовременную выплату участникам СВО на 400 тысяч рублей, заявил глава республики Юрий Зайцев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T16:12

2024-11-09T16:12

2024-11-09T16:12

специальная военная операция на украине

юрий зайцев (политик)

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Власти Марий Эл увеличили единовременную выплату участникам СВО на 400 тысяч рублей, заявил глава республики Юрий Зайцев в Telegram-канале. "Принял решение на 400 тысяч увеличить размер региональной выплаты военнослужащим, заключившим контракт с министерством обороны России", - написал он. Таким образом, подчеркнул глава Марий Эл, с учетом федеральной выплаты добровольцы получат 1,8 миллиона рублей: 1,4 миллиона — поддержка республики и 400 тысяч — средства, выделяемые Минобороны РФ. "Конечно, семьи наших бойцов без внимания не оставим. У нас действуют около 50 региональных мер поддержки", - добавил глава республики.

https://ria.ru/20240807/minoborony-1964633946.html

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2024

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юрий зайцев (политик), министерство обороны рф (минобороны рф), республика марий эл