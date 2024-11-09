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Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО - РИА Новости, 09.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/vyplata-1982836203.html
Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО
Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО - РИА Новости, 09.11.2024
Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО
Власти Марий Эл увеличили единовременную выплату участникам СВО на 400 тысяч рублей, заявил глава республики Юрий Зайцев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T16:12
2024-11-09T16:12
специальная военная операция на украине
юрий зайцев (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Власти Марий Эл увеличили единовременную выплату участникам СВО на 400 тысяч рублей, заявил глава республики Юрий Зайцев в Telegram-канале. "Принял решение на 400 тысяч увеличить размер региональной выплаты военнослужащим, заключившим контракт с министерством обороны России", - написал он. Таким образом, подчеркнул глава Марий Эл, с учетом федеральной выплаты добровольцы получат 1,8 миллиона рублей: 1,4 миллиона — поддержка республики и 400 тысяч — средства, выделяемые Минобороны РФ. "Конечно, семьи наших бойцов без внимания не оставим. У нас действуют около 50 региональных мер поддержки", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964633946.html
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юрий зайцев (политик), министерство обороны рф (минобороны рф), республика марий эл
Специальная военная операция на Украине, Юрий Зайцев (политик), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Марий Эл
Власти Марий Эл увеличили выплату участникам СВО

Глава Марий Эл Зайцев увеличил выплату участникам СВО на 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя - РИА Новости. Власти Марий Эл увеличили единовременную выплату участникам СВО на 400 тысяч рублей, заявил глава республики Юрий Зайцев в Telegram-канале.
"Принял решение на 400 тысяч увеличить размер региональной выплаты военнослужащим, заключившим контракт с министерством обороны России", - написал он.
Таким образом, подчеркнул глава Марий Эл, с учетом федеральной выплаты добровольцы получат 1,8 миллиона рублей: 1,4 миллиона — поддержка республики и 400 тысяч — средства, выделяемые Минобороны РФ.
"Конечно, семьи наших бойцов без внимания не оставим. У нас действуют около 50 региональных мер поддержки", - добавил глава республики.
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Уровень выплат добровольцам и контрактникам равный, заявили в Минобороны
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Специальная военная операция на УкраинеЮрий Зайцев (политик)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика Марий Эл
 
 
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