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Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 23.04.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:11 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/svo-2012922897.html
Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО
Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 23.04.2025
Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО
Внедорожники, квадрокоптеры и пиломатериалы направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:11:00+03:00
2025-04-23T12:11:00+03:00
надежные люди
юрий зайцев (политик)
сво
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Внедорожники, квадрокоптеры и пиломатериалы направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Новая партия гуманитарной помощи готова к отправке – четыре фуры доставят всё необходимое нашим бойцам и мирным жителям прифронтовых территорий. Направляем 11 внедорожников, гидроцикл, мотоцикл, квадрокоптеры, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, медикаменты, воду, продукты. Отдельно передаём письма и посылки от земляков", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в сборе гуманитарного груза, и пообещал и дальше оперативно реагировать на запросы с передовой.
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юрий зайцев (политик), сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), СВО, Гуманитарная помощь
Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО

Внедорожники, квадрокоптеры и пиломатериалы направили из Марий Эл в зону СВО

© Фото : пресс-служба главы Республики Марий ЭлНовую партию гуманитарной помощи направили из Марий Эл в зону СВО
Новую партию гуманитарной помощи направили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : пресс-служба главы Республики Марий Эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Внедорожники, квадрокоптеры и пиломатериалы направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Новая партия гуманитарной помощи готова к отправке – четыре фуры доставят всё необходимое нашим бойцам и мирным жителям прифронтовых территорий. Направляем 11 внедорожников, гидроцикл, мотоцикл, квадрокоптеры, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, медикаменты, воду, продукты. Отдельно передаём письма и посылки от земляков", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Новгородские предприниматели передали бойцам СВО три машины
21 апреля, 12:15
Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в сборе гуманитарного груза, и пообещал и дальше оперативно реагировать на запросы с передовой.
 
Надежные людиЮрий Зайцев (политик)СВОГуманитарная помощь
 
 
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