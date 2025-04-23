https://ria.ru/20250423/svo-2012922897.html
Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО
Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 23.04.2025
Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО
Внедорожники, квадрокоптеры и пиломатериалы направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:11:00+03:00
2025-04-23T12:11:00+03:00
2025-04-23T12:11:00+03:00
надежные люди
юрий зайцев (политик)
сво
гуманитарная помощь
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Внедорожники, квадрокоптеры и пиломатериалы направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Новая партия гуманитарной помощи готова к отправке – четыре фуры доставят всё необходимое нашим бойцам и мирным жителям прифронтовых территорий. Направляем 11 внедорожников, гидроцикл, мотоцикл, квадрокоптеры, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, медикаменты, воду, продукты. Отдельно передаём письма и посылки от земляков", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в сборе гуманитарного груза, и пообещал и дальше оперативно реагировать на запросы с передовой.
https://ria.ru/20250421/svo-2012484158.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий зайцев (политик), сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), СВО, Гуманитарная помощь
Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО
Внедорожники, квадрокоптеры и пиломатериалы направили из Марий Эл в зону СВО