https://ria.ru/20250423/svo-2012922897.html

Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО

Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО - РИА Новости, 23.04.2025

Марий Эл направила гумпомощь в зону СВО

Внедорожники, квадрокоптеры и пиломатериалы направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:11:00+03:00

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2025-04-23T12:11:00+03:00

надежные люди

юрий зайцев (политик)

сво

гуманитарная помощь

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Внедорожники, квадрокоптеры и пиломатериалы направили из Марий Эл в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Новая партия гуманитарной помощи готова к отправке – четыре фуры доставят всё необходимое нашим бойцам и мирным жителям прифронтовых территорий. Направляем 11 внедорожников, гидроцикл, мотоцикл, квадрокоптеры, пиломатериалы, генераторы, маскировочные сети, медикаменты, воду, продукты. Отдельно передаём письма и посылки от земляков", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал в сборе гуманитарного груза, и пообещал и дальше оперативно реагировать на запросы с передовой.

https://ria.ru/20250421/svo-2012484158.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юрий зайцев (политик), сво, гуманитарная помощь