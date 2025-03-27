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Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 27.03.2025
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Надежные люди
 
15:56 27.03.2025
https://ria.ru/20250327/zaytsev-2007719335.html
Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону СВО
Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 27.03.2025
Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону СВО
Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции и приграничные регионы, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:56:00+03:00
2025-03-27T15:56:00+03:00
надежные люди
юрий зайцев (политик)
сво
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции и приграничные регионы, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Сегодня отправляем пять фур с гуманитарной помощью для наших бойцов и жителей прифронтовых регионов. Подготовили три автомобиля повышенной проходимости, семь мотоциклов, восемь квадрокоптеров, детекторы дронов, радиостанции, ружья, стройматериалы, автозапчасти, инструменты, медикаменты, продукты, одежду и письма от жителей Марий Эл", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что груз распределят в шесть регионов, где особенно нужна поддержка. "Фонд "За Марий Эл" и волонтёры проделали огромную работу, собирая помощь по заявкам бойцов. Отдельная благодарность предпринимателям республики. Ваша поддержка, инициатива и ресурсы помогают фронту и мирным жителям. Наши защитники должны знать: Марий Эл с ними! Ждём героев домой с Победой", - заявил глава региона.
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юрий зайцев (политик), сво, республика марий эл
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), СВО, Республика Марий Эл
Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону СВО

Зайцев: из Марий Эл в зону СВО отправлены пять фур с гуманитарной помощью

© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Республики Марий Эл | Перейти в медиабанкГлава Марий Эл Юрий Зайцев
Глава Марий Эл Юрий Зайцев - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Республики Марий Эл
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Глава Марий Эл Юрий Зайцев. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции и приграничные регионы, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Сегодня отправляем пять фур с гуманитарной помощью для наших бойцов и жителей прифронтовых регионов. Подготовили три автомобиля повышенной проходимости, семь мотоциклов, восемь квадрокоптеров, детекторы дронов, радиостанции, ружья, стройматериалы, автозапчасти, инструменты, медикаменты, продукты, одежду и письма от жителей Марий Эл", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что груз распределят в шесть регионов, где особенно нужна поддержка.
"Фонд "За Марий Эл" и волонтёры проделали огромную работу, собирая помощь по заявкам бойцов. Отдельная благодарность предпринимателям республики. Ваша поддержка, инициатива и ресурсы помогают фронту и мирным жителям. Наши защитники должны знать: Марий Эл с ними! Ждём героев домой с Победой", - заявил глава региона.
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Надежные людиЮрий Зайцев (политик)СВОРеспублика Марий Эл
 
 
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