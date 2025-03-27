https://ria.ru/20250327/zaytsev-2007719335.html
Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону СВО
Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону СВО - РИА Новости, 27.03.2025
Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону СВО
Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции и приграничные регионы, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T15:56:00+03:00
2025-03-27T15:56:00+03:00
2025-03-27T15:56:00+03:00
надежные люди
юрий зайцев (политик)
сво
республика марий эл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787977204_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_7abd16710548d737ccffed1074dba50e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции и приграничные регионы, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "Сегодня отправляем пять фур с гуманитарной помощью для наших бойцов и жителей прифронтовых регионов. Подготовили три автомобиля повышенной проходимости, семь мотоциклов, восемь квадрокоптеров, детекторы дронов, радиостанции, ружья, стройматериалы, автозапчасти, инструменты, медикаменты, продукты, одежду и письма от жителей Марий Эл", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он сообщил, что груз распределят в шесть регионов, где особенно нужна поддержка. "Фонд "За Марий Эл" и волонтёры проделали огромную работу, собирая помощь по заявкам бойцов. Отдельная благодарность предпринимателям республики. Ваша поддержка, инициатива и ресурсы помогают фронту и мирным жителям. Наши защитники должны знать: Марий Эл с ними! Ждём героев домой с Победой", - заявил глава региона.
https://ria.ru/20250326/svo-2007536229.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787977204_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_045e9a2a8085a75a65ce1e604672b5e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий зайцев (политик), сво, республика марий эл
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), СВО, Республика Марий Эл
Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону СВО
Зайцев: из Марий Эл в зону СВО отправлены пять фур с гуманитарной помощью
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар - РИА Новости. Пять фур с гуманитарной помощью отправили из Марий Эл в зону специальной военной операции и приграничные регионы, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"Сегодня отправляем пять фур с гуманитарной помощью для наших бойцов и жителей прифронтовых регионов. Подготовили три автомобиля повышенной проходимости, семь мотоциклов, восемь квадрокоптеров, детекторы дронов, радиостанции, ружья, стройматериалы, автозапчасти, инструменты, медикаменты, продукты, одежду и письма от жителей Марий Эл", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что груз распределят в шесть регионов, где особенно нужна поддержка.
"Фонд "За Марий Эл" и волонтёры проделали огромную работу, собирая помощь по заявкам бойцов. Отдельная благодарность предпринимателям республики. Ваша поддержка, инициатива и ресурсы помогают фронту и мирным жителям. Наши защитники должны знать: Марий Эл с ними! Ждём героев домой с Победой", - заявил глава региона.