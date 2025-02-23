Рой Джонс-младший почтил память погибших солдат в Йошкар-Оле

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший почтил память погибших солдат и возложил цветы к Вечному огню в Йошкар-Оле, сообщает пресс-служба главы Марий Эл.
«
"Легендарный американский боксер принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу воинской славы и Вечному огню в День защитника Отечества.
Вместе с главой Марий Эл Юрием Зайцевым он возложил цветы в память о погибших солдатах", - говорится в сообщении.
Рой Джонс-младший приехал в Йошкар-Олу, чтобы поддержать международный турнир по боксу, который состоится в столице Марий Эл 28 февраля. Республика впервые примет соревнования такого уровня с участием мировых звезд профессионального бокса.
«
"Для меня огромная честь быть здесь с вами. Я очень люблю приезжать в Россию, потому что чувствую, что мой второй дом здесь. Я рад присутствовать на этой конференции, потому что уверен, что мы продвинем бокс вперед. Бокс — это вся моя жизнь", - приводятся в сообщении слова Роя Джонса.
Отмечается, что глава республики вручил чемпиону русские валенки и боксерскую форму.
Бывший американский боксер в 2015 году получил российское гражданство, а в 2018-м завершил карьеру, на его счету 66 побед (47 нокаутом) при десяти поражениях. Он является серебряным призером Олимпиады 1988 года в Сеуле.
