Рой Джонс-младший почтил память погибших солдат в Йошкар-Оле
Единоборства
 
22:52 23.02.2025 (обновлено: 13:01 17.12.2025)
Рой Джонс-младший почтил память погибших солдат в Йошкар-Оле
Рой Джонс-младший почтил память погибших солдат в Йошкар-Оле - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Рой Джонс-младший почтил память погибших солдат в Йошкар-Оле
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший почтил память погибших солдат и возложил цветы к Вечному огню в... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
единоборства
спорт
йошкар-ола
россия
сеул
рой джонс (младший)
юрий зайцев
РИА Новости Спорт
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
Рой Джонс-младший почтил память погибших солдат в Йошкар-Оле

Рой Джонс-младший возложил цветы к Вечному огню в Йошкар-Оле

Американский боксер Рой Джонс-младший
Американский боксер Рой Джонс-младший - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Американский боксер Рой Джонс-младший. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший почтил память погибших солдат и возложил цветы к Вечному огню в Йошкар-Оле, сообщает пресс-служба главы Марий Эл.
«
"Легендарный американский боксер принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Монументу воинской славы и Вечному огню в День защитника Отечества.
Легендарный американский боксёр Мохаммед Али (Кассиус Маркеллус Клэй) в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
"Здесь нет проституток и геев": что шокировало великого Али в Москве
14 января, 09:54
Вместе с главой Марий Эл Юрием Зайцевым он возложил цветы в память о погибших солдатах", - говорится в сообщении.
Рой Джонс-младший приехал в Йошкар-Олу, чтобы поддержать международный турнир по боксу, который состоится в столице Марий Эл 28 февраля. Республика впервые примет соревнования такого уровня с участием мировых звезд профессионального бокса.
«
"Для меня огромная честь быть здесь с вами. Я очень люблю приезжать в Россию, потому что чувствую, что мой второй дом здесь. Я рад присутствовать на этой конференции, потому что уверен, что мы продвинем бокс вперед. Бокс — это вся моя жизнь", - приводятся в сообщении слова Роя Джонса.
Отмечается, что глава республики вручил чемпиону русские валенки и боксерскую форму.
Бывший американский боксер в 2015 году получил российское гражданство, а в 2018-м завершил карьеру, на его счету 66 побед (47 нокаутом) при десяти поражениях. Он является серебряным призером Олимпиады 1988 года в Сеуле.
Рой Джонс-младший - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
"Русские меня любят": Рой Джонс-младший эмоционально высказался о России
6 июля 2024, 15:52
 
ЕдиноборстваСпортЙошкар-ОлаРоссияСеулРой Джонс (младший)Юрий Зайцев
 
