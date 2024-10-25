https://ria.ru/20241025/fradkov-1980137837.html
Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле
Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле - РИА Новости, 25.10.2024
Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле
Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках своего рабочего визита в Поволжье посетил Марий Эл и открыл первый в республике офис банка нового формата в центре... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:33
2024-10-25T17:33
2024-10-25T17:33
петр фрадков
псб (банк псб)
йошкар-ола
поволжье
юрий зайцев (политик)
союз машиностроителей россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках своего рабочего визита в Поволжье посетил Марий Эл и открыл первый в республике офис банка нового формата в центре столицы региона, сообщает пресс-служба банка. Участие в торжественной церемонии приняли первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Троицкий, врио министра промышленности, экономического развития и торговли республики Владимир Халюзин. "Формат нового офиса — это выбор в пользу "зеленых" и энергосберегающих технологий, максимальная эффективность и комфорт. Это первый офис нового формата в Марий Эл, который станет образцом для всей региональной сети на ближайшие 3-5 лет", – отметил Фрадков, его слова приводит пресс-служба. Пространство офиса организовано с учетом принципов рационального зонирования и эргономики. В зоне обслуживания нет перегородок и окон операционистов. Клиенты ожидают менеджера за столиком на диване, специалисты банка сами подходят к посетителям. В завершение деловой поездки Фрадков посетил завод полупроводниковых приборов и принял участие в заседании регионального совета Марийского отделения "Союза машиностроителей России", куратором которого он является. Марийское отделение объединяет промышленные предприятия региона и тысячи высококвалифицированных специалистов. "Для правительства республики Марий Эл ПСБ является важным стратегическим партнером. Глава региона Юрий Зайцев взаимодействует с банком по вопросам развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона. Открытие офиса стало еще одним шагом на пути к реализации мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых на встрече главы республики и председателя банка в ноябре прошлого года", – сказал Троицкий, его слова приводятся на сайте регионального правительства.
https://rsport.ria.ru/20241017/federatsiya-1978455594.html
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петр фрадков, псб (банк псб), йошкар-ола, поволжье, юрий зайцев (политик), союз машиностроителей россии
Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ), Йошкар-Ола, Поволжье, Юрий Зайцев (политик), Союз машиностроителей России
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках своего рабочего визита в Поволжье посетил Марий Эл и открыл первый в республике офис банка нового формата в центре столицы региона, сообщает пресс-служба банка.
Участие в торжественной церемонии приняли первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Троицкий, врио министра промышленности, экономического развития и торговли республики Владимир Халюзин.
"Формат нового офиса — это выбор в пользу "зеленых" и энергосберегающих технологий, максимальная эффективность и комфорт. Это первый офис нового формата в Марий Эл, который станет образцом для всей региональной сети на ближайшие 3-5 лет", – отметил Фрадков, его слова приводит пресс-служба.
Пространство офиса организовано с учетом принципов рационального зонирования и эргономики. В зоне обслуживания нет перегородок и окон операционистов. Клиенты ожидают менеджера за столиком на диване, специалисты банка сами подходят к посетителям.
В завершение деловой поездки Фрадков посетил завод полупроводниковых приборов и принял участие в заседании регионального совета Марийского отделения "Союза машиностроителей России
", куратором которого он является. Марийское отделение объединяет промышленные предприятия региона и тысячи высококвалифицированных специалистов.
"Для правительства республики Марий Эл ПСБ является важным стратегическим партнером. Глава региона Юрий Зайцев
взаимодействует с банком по вопросам развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона. Открытие офиса стало еще одним шагом на пути к реализации мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых на встрече главы республики и председателя банка в ноябре прошлого года", – сказал Троицкий, его слова приводятся на сайте регионального правительства.