https://ria.ru/20241025/fradkov-1980137837.html

Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле

Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле - РИА Новости, 25.10.2024

Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле

Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках своего рабочего визита в Поволжье посетил Марий Эл и открыл первый в республике офис банка нового формата в центре... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:33

2024-10-25T17:33

2024-10-25T17:33

петр фрадков

псб (банк псб)

йошкар-ола

поволжье

юрий зайцев (политик)

союз машиностроителей россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/63/1553326365_0:211:2558:1650_1920x0_80_0_0_010182fcafcd308a5d2aa4d87bb14c5e.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках своего рабочего визита в Поволжье посетил Марий Эл и открыл первый в республике офис банка нового формата в центре столицы региона, сообщает пресс-служба банка. Участие в торжественной церемонии приняли первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Троицкий, врио министра промышленности, экономического развития и торговли республики Владимир Халюзин. "Формат нового офиса — это выбор в пользу "зеленых" и энергосберегающих технологий, максимальная эффективность и комфорт. Это первый офис нового формата в Марий Эл, который станет образцом для всей региональной сети на ближайшие 3-5 лет", – отметил Фрадков, его слова приводит пресс-служба. Пространство офиса организовано с учетом принципов рационального зонирования и эргономики. В зоне обслуживания нет перегородок и окон операционистов. Клиенты ожидают менеджера за столиком на диване, специалисты банка сами подходят к посетителям. В завершение деловой поездки Фрадков посетил завод полупроводниковых приборов и принял участие в заседании регионального совета Марийского отделения "Союза машиностроителей России", куратором которого он является. Марийское отделение объединяет промышленные предприятия региона и тысячи высококвалифицированных специалистов. "Для правительства республики Марий Эл ПСБ является важным стратегическим партнером. Глава региона Юрий Зайцев взаимодействует с банком по вопросам развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона. Открытие офиса стало еще одним шагом на пути к реализации мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых на встрече главы республики и председателя банка в ноябре прошлого года", – сказал Троицкий, его слова приводятся на сайте регионального правительства.

https://rsport.ria.ru/20241017/federatsiya-1978455594.html

https://ria.ru/20241010/minselkhoz-1977450354.html

йошкар-ола

поволжье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр фрадков, псб (банк псб), йошкар-ола, поволжье, юрий зайцев (политик), союз машиностроителей россии