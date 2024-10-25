Рейтинг@Mail.ru
Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/fradkov-1980137837.html
Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле
Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле - РИА Новости, 25.10.2024
Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле
Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках своего рабочего визита в Поволжье посетил Марий Эл и открыл первый в республике офис банка нового формата в центре... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:33
2024-10-25T17:33
петр фрадков
псб (банк псб)
йошкар-ола
поволжье
юрий зайцев (политик)
союз машиностроителей россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/63/1553326365_0:211:2558:1650_1920x0_80_0_0_010182fcafcd308a5d2aa4d87bb14c5e.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках своего рабочего визита в Поволжье посетил Марий Эл и открыл первый в республике офис банка нового формата в центре столицы региона, сообщает пресс-служба банка. Участие в торжественной церемонии приняли первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Троицкий, врио министра промышленности, экономического развития и торговли республики Владимир Халюзин. "Формат нового офиса — это выбор в пользу "зеленых" и энергосберегающих технологий, максимальная эффективность и комфорт. Это первый офис нового формата в Марий Эл, который станет образцом для всей региональной сети на ближайшие 3-5 лет", – отметил Фрадков, его слова приводит пресс-служба. Пространство офиса организовано с учетом принципов рационального зонирования и эргономики. В зоне обслуживания нет перегородок и окон операционистов. Клиенты ожидают менеджера за столиком на диване, специалисты банка сами подходят к посетителям. В завершение деловой поездки Фрадков посетил завод полупроводниковых приборов и принял участие в заседании регионального совета Марийского отделения "Союза машиностроителей России", куратором которого он является. Марийское отделение объединяет промышленные предприятия региона и тысячи высококвалифицированных специалистов. "Для правительства республики Марий Эл ПСБ является важным стратегическим партнером. Глава региона Юрий Зайцев взаимодействует с банком по вопросам развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона. Открытие офиса стало еще одним шагом на пути к реализации мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых на встрече главы республики и председателя банка в ноябре прошлого года", – сказал Троицкий, его слова приводятся на сайте регионального правительства.
https://rsport.ria.ru/20241017/federatsiya-1978455594.html
https://ria.ru/20241010/minselkhoz-1977450354.html
йошкар-ола
поволжье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155332/63/1553326365_121:0:2353:1674_1920x0_80_0_0_a40e338bc487bea6b104f9abe1b37bd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр фрадков, псб (банк псб), йошкар-ола, поволжье, юрий зайцев (политик), союз машиностроителей россии
Петр Фрадков, ПСБ (Банк ПСБ), Йошкар-Ола, Поволжье, Юрий Зайцев (политик), Союз машиностроителей России

Фрадков открыл банковский офис нового формата в Йошкар-Оле

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков в рамках своего рабочего визита в Поволжье посетил Марий Эл и открыл первый в республике офис банка нового формата в центре столицы региона, сообщает пресс-служба банка.
Участие в торжественной церемонии приняли первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Троицкий, врио министра промышленности, экономического развития и торговли республики Владимир Халюзин.
Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Петра Фрадкова выдвинули кандидатом на пост президента ВФЛА
17 октября, 10:13
"Формат нового офиса — это выбор в пользу "зеленых" и энергосберегающих технологий, максимальная эффективность и комфорт. Это первый офис нового формата в Марий Эл, который станет образцом для всей региональной сети на ближайшие 3-5 лет", – отметил Фрадков, его слова приводит пресс-служба.
Пространство офиса организовано с учетом принципов рационального зонирования и эргономики. В зоне обслуживания нет перегородок и окон операционистов. Клиенты ожидают менеджера за столиком на диване, специалисты банка сами подходят к посетителям.
В завершение деловой поездки Фрадков посетил завод полупроводниковых приборов и принял участие в заседании регионального совета Марийского отделения "Союза машиностроителей России", куратором которого он является. Марийское отделение объединяет промышленные предприятия региона и тысячи высококвалифицированных специалистов.
"Для правительства республики Марий Эл ПСБ является важным стратегическим партнером. Глава региона Юрий Зайцев взаимодействует с банком по вопросам развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности региона. Открытие офиса стало еще одним шагом на пути к реализации мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых на встрече главы республики и председателя банка в ноябре прошлого года", – сказал Троицкий, его слова приводятся на сайте регионального правительства.
Посев подсолнечника в Старобешевском районе, ДНР - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
ПСБ и Минсельхоз России поддержат аграриев в новых регионах
10 октября, 17:36
 
Петр ФрадковПСБ (Банк ПСБ)Йошкар-ОлаПоволжьеЮрий Зайцев (политик)Союз машиностроителей России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала