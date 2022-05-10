https://ria.ru/20220510/vrio-1787790599.html

Путин подписал указ о назначении врио главы Марий Эл

Путин подписал указ о назначении врио главы Марий Эл - РИА Новости, 10.05.2022

Путин подписал указ о назначении врио главы Марий Эл

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.05.2022

2022-05-10T20:06

2022-05-10T20:06

2022-05-10T21:35

политика

юрий зайцев

республика марий эл

владимир путин

игорь комаров

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева, сообщается на сайте Кремля."Юрий Зайцев назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл", — говорится в сообщении.Бывший глава республики Александр Евстифеев во вторник заявил, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий", и обратился к Путину с просьбой принять его отставку.Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года, когда полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по его собственному желанию. Десятого сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представит врио главы Марий Эл Юрия Зайцева в регионе в среду, 11 мая, сообщили РИА Новости в полпредстве.Зайцев - управленец с опытом работы в реальном секторе экономики. Более 20 лет проработал в корпоративной сфере, руководил крупными предприятиями в сфере металлургии и электроэнергетики. Участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов". Еще в ходе обучения продемонстрировал высокий управленческий уровень, благодаря чему был выдвинут на должность председателя правительства Калмыкии. На новом участке работы показал высокие результаты. Хорошо разбирается в вопросах регионального управления благодаря опыту работы на Северном Кавказе и в Калмыкии. Имеет военную подготовку. Окончил специализированный вуз. Капитан запаса.

https://ria.ru/20220510/vrio-1787791463.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, юрий зайцев, республика марий эл, владимир путин, игорь комаров