Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о назначении врио главы Марий Эл - РИА Новости, 10.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220510/vrio-1787790599.html
Путин подписал указ о назначении врио главы Марий Эл
Путин подписал указ о назначении врио главы Марий Эл - РИА Новости, 10.05.2022
Путин подписал указ о назначении врио главы Марий Эл
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.05.2022
2022-05-10T20:06
2022-05-10T21:35
политика
юрий зайцев
республика марий эл
владимир путин
игорь комаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_0:116:3155:1891_1920x0_80_0_0_cfb59524bc3fe0affce9f0215d12bfae.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева, сообщается на сайте Кремля."Юрий Зайцев назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл", — говорится в сообщении.Бывший глава республики Александр Евстифеев во вторник заявил, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий", и обратился к Путину с просьбой принять его отставку.Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года, когда полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по его собственному желанию. Десятого сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представит врио главы Марий Эл Юрия Зайцева в регионе в среду, 11 мая, сообщили РИА Новости в полпредстве.Зайцев - управленец с опытом работы в реальном секторе экономики. Более 20 лет проработал в корпоративной сфере, руководил крупными предприятиями в сфере металлургии и электроэнергетики. Участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов". Еще в ходе обучения продемонстрировал высокий управленческий уровень, благодаря чему был выдвинут на должность председателя правительства Калмыкии. На новом участке работы показал высокие результаты. Хорошо разбирается в вопросах регионального управления благодаря опыту работы на Северном Кавказе и в Калмыкии. Имеет военную подготовку. Окончил специализированный вуз. Капитан запаса.
https://ria.ru/20220510/vrio-1787791463.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_bfbcd78cfc8877e71c34a21a96937288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, юрий зайцев, республика марий эл, владимир путин, игорь комаров
20:06 10.05.2022 (обновлено: 21:35 10.05.2022)
 
Путин подписал указ о назначении врио главы Марий Эл

Президент Путин назначил Юрия Зайцева врио главы Республики Марий Эл

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева, сообщается на сайте Кремля.
"Юрий Зайцев назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл", — говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
Вчера, 20:11
Путин подписал указ о назначении врио главы Рязанской области
Бывший глава республики Александр Евстифеев во вторник заявил, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий", и обратился к Путину с просьбой принять его отставку.
Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года, когда полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по его собственному желанию. Десятого сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представит врио главы Марий Эл Юрия Зайцева в регионе в среду, 11 мая, сообщили РИА Новости в полпредстве.
"Представление врио главы региона состоится в среду в Йошкар-Оле. Его представит полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров", - сказала собеседница агентства.
Зайцев - управленец с опытом работы в реальном секторе экономики. Более 20 лет проработал в корпоративной сфере, руководил крупными предприятиями в сфере металлургии и электроэнергетики. Участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов". Еще в ходе обучения продемонстрировал высокий управленческий уровень, благодаря чему был выдвинут на должность председателя правительства Калмыкии. На новом участке работы показал высокие результаты. Хорошо разбирается в вопросах регионального управления благодаря опыту работы на Северном Кавказе и в Калмыкии. Имеет военную подготовку. Окончил специализированный вуз. Капитан запаса.
 
ПолитикаЮрий ЗайцевРеспублика Марий ЭлВладимир ПутинИгорь Комаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала