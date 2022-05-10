20:06 10.05.2022 (обновлено: 21:35 10.05.2022)
Путин подписал указ о назначении врио главы Марий Эл
Президент Путин назначил Юрия Зайцева врио главы Республики Марий Эл
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева, сообщается на сайте Кремля.
"Юрий Зайцев назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл", — говорится в сообщении.
Бывший глава республики Александр Евстифеев во вторник заявил, что решил оставить свой пост "в связи с истечением срока полномочий", и обратился к Путину с просьбой принять его отставку.
Евстифеев был назначен временно исполняющим обязанности главы республики в апреле 2017 года, когда полномочия главы Марий Эл Леонида Маркелова были досрочно прекращены по его собственному желанию. Десятого сентября 2017 года Евстифеев был избран главой республики. До этого он был председателем Арбитражного суда Московской области.
Полпред президента в ПФО Игорь Комаров представит врио главы Марий Эл Юрия Зайцева в регионе в среду, 11 мая, сообщили РИА Новости в полпредстве.
"Представление врио главы региона состоится в среду в Йошкар-Оле. Его представит полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров", - сказала собеседница агентства.
Зайцев - управленец с опытом работы в реальном секторе экономики. Более 20 лет проработал в корпоративной сфере, руководил крупными предприятиями в сфере металлургии и электроэнергетики. Участник президентского кадрового резерва. Прошел обучение в Высшей школе госуправления - так называемой "Школе губернаторов". Еще в ходе обучения продемонстрировал высокий управленческий уровень, благодаря чему был выдвинут на должность председателя правительства Калмыкии. На новом участке работы показал высокие результаты. Хорошо разбирается в вопросах регионального управления благодаря опыту работы на Северном Кавказе и в Калмыкии. Имеет военную подготовку. Окончил специализированный вуз. Капитан запаса.