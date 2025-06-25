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Марий Эл отправила партию гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 25.06.2025
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Надежные люди
 
17:04 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/svo-2025381263.html
Марий Эл отправила партию гуманитарного груза бойцам СВО
Марий Эл отправила партию гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 25.06.2025
Марий Эл отправила партию гуманитарного груза бойцам СВО
Четыре автомобиля и 5 мотоциклов направили бойцам специальной военной операции из Марий Эл, заявил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:04:00+03:00
2025-06-25T17:04:00+03:00
надежные люди
юрий зайцев (политик)
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Четыре автомобиля и 5 мотоциклов направили бойцам специальной военной операции из Марий Эл, заявил глава республики Юрий Зайцев. По словам главы региона, это уже 55-я партия гуманитарного груза, которую отправляют из Марий Эл в зону проведения СВО. Конвои формировали по заявкам наших бойцов. "Благодаря поддержке предприятий, муниципалитетов, волонтеров, общественных организаций и просто неравнодушных людей собрали: 4 автомобиля, 5 мотоциклов, стройматериалы, генераторы, квадрокоптеры, боевое снаряжение, медикаменты, продукты и бытовые товары", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Глава Марий Эл поблагодарил всех, кто участвует в гуманитарной миссии. "Ваша помощь — наша вера в победу и поддержка для тех, кто защищает страну. Победа будет за нами", - подчеркнул Зайцев.
https://ria.ru/20250624/orel-2025057746.html
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юрий зайцев (политик), республика марий эл
Надежные люди, Юрий Зайцев (политик), Республика Марий Эл
Марий Эл отправила партию гуманитарного груза бойцам СВО

Из Марий Эл бойцам СВО направили четыре машины и 5 мотоциклов

© Фото : Юрий Зайцев/TelegramМотоциклы направили бойцам специальной военной операции из Марий Эл
Мотоциклы направили бойцам специальной военной операции из Марий Эл - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Юрий Зайцев/Telegram
Мотоциклы направили бойцам специальной военной операции из Марий Эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Четыре автомобиля и 5 мотоциклов направили бойцам специальной военной операции из Марий Эл, заявил глава республики Юрий Зайцев.
По словам главы региона, это уже 55-я партия гуманитарного груза, которую отправляют из Марий Эл в зону проведения СВО. Конвои формировали по заявкам наших бойцов.
"Благодаря поддержке предприятий, муниципалитетов, волонтеров, общественных организаций и просто неравнодушных людей собрали: 4 автомобиля, 5 мотоциклов, стройматериалы, генераторы, квадрокоптеры, боевое снаряжение, медикаменты, продукты и бытовые товары", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Глава Марий Эл поблагодарил всех, кто участвует в гуманитарной миссии.
"Ваша помощь — наша вера в победу и поддержка для тех, кто защищает страну. Победа будет за нами", - подчеркнул Зайцев.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принял участие в отправке гуманитарной помощи бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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Надежные людиЮрий Зайцев (политик)Республика Марий Эл
 
 
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