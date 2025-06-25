https://ria.ru/20250625/svo-2025381263.html

Марий Эл отправила партию гуманитарного груза бойцам СВО

Марий Эл отправила партию гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 25.06.2025

Марий Эл отправила партию гуманитарного груза бойцам СВО

Четыре автомобиля и 5 мотоциклов направили бойцам специальной военной операции из Марий Эл, заявил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:04:00+03:00

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2025-06-25T17:04:00+03:00

надежные люди

юрий зайцев (политик)

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июн - РИА Новости. Четыре автомобиля и 5 мотоциклов направили бойцам специальной военной операции из Марий Эл, заявил глава республики Юрий Зайцев. По словам главы региона, это уже 55-я партия гуманитарного груза, которую отправляют из Марий Эл в зону проведения СВО. Конвои формировали по заявкам наших бойцов. "Благодаря поддержке предприятий, муниципалитетов, волонтеров, общественных организаций и просто неравнодушных людей собрали: 4 автомобиля, 5 мотоциклов, стройматериалы, генераторы, квадрокоптеры, боевое снаряжение, медикаменты, продукты и бытовые товары", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Глава Марий Эл поблагодарил всех, кто участвует в гуманитарной миссии. "Ваша помощь — наша вера в победу и поддержка для тех, кто защищает страну. Победа будет за нами", - подчеркнул Зайцев.

https://ria.ru/20250624/orel-2025057746.html

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юрий зайцев (политик), республика марий эл