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Власти Марий Эл рассказали о компенсациях на учебу для многодетных семей
Власти Марий Эл рассказали о компенсациях на учебу для многодетных семей - РИА Новости, 11.06.2025
Власти Марий Эл рассказали о компенсациях на учебу для многодетных семей
Власти Марий Эл компенсируют многодетным семьям половину оплаты обучения в вузах и техникумах одного из детей, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:07:00+03:00
2025-06-11T18:07:00+03:00
2025-06-11T18:07:00+03:00
общество
юрий зайцев (политик)
республика марий эл
образование
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Власти Марий Эл компенсируют многодетным семьям половину оплаты обучения в вузах и техникумах одного из детей, сообщил глава республики Юрий Зайцев. Новая мера поддержки многодетных семей в Марий Эл вводится благодаря нацпроекту "Семья" и региональной программе по повышению рождаемости. "Компенсируем многодетным семьям 50% оплаты на учебу одного из детей в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Подать заявление можно в МФЦ Республики Марий Эл, лично в центре предоставления мер соцподдержки. Срок подачи – до 31 октября текущего года. В 2025 году можно получить компенсацию за 2024/2025 учебный год", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. По его словам, эта мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и даст детям больше возможностей для получения качественного образования.
https://ria.ru/20250609/mishustin-2021826658.html
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общество, юрий зайцев (политик), республика марий эл, образование
Общество, Юрий Зайцев (политик), Республика Марий Эл, Образование
Власти Марий Эл рассказали о компенсациях на учебу для многодетных семей
В Марий Эл многодетным семьям компенсируют половину оплаты обучения в вузах