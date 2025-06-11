Рейтинг@Mail.ru
Власти Марий Эл рассказали о компенсациях на учебу для многодетных семей - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/rossiya-2022335321.html
Власти Марий Эл рассказали о компенсациях на учебу для многодетных семей
Власти Марий Эл рассказали о компенсациях на учебу для многодетных семей - РИА Новости, 11.06.2025
Власти Марий Эл рассказали о компенсациях на учебу для многодетных семей
Власти Марий Эл компенсируют многодетным семьям половину оплаты обучения в вузах и техникумах одного из детей, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:07:00+03:00
2025-06-11T18:07:00+03:00
общество
юрий зайцев (политик)
республика марий эл
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959305017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29664391539ecfaaa876a6d9a5e7bcbc.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Власти Марий Эл компенсируют многодетным семьям половину оплаты обучения в вузах и техникумах одного из детей, сообщил глава республики Юрий Зайцев. Новая мера поддержки многодетных семей в Марий Эл вводится благодаря нацпроекту "Семья" и региональной программе по повышению рождаемости. "Компенсируем многодетным семьям 50% оплаты на учебу одного из детей в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Подать заявление можно в МФЦ Республики Марий Эл, лично в центре предоставления мер соцподдержки. Срок подачи – до 31 октября текущего года. В 2025 году можно получить компенсацию за 2024/2025 учебный год", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. По его словам, эта мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и даст детям больше возможностей для получения качественного образования.
https://ria.ru/20250609/mishustin-2021826658.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959305017_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_afcadbe854a4b387b314230105e8677a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юрий зайцев (политик), республика марий эл, образование
Общество, Юрий Зайцев (политик), Республика Марий Эл, Образование
Власти Марий Эл рассказали о компенсациях на учебу для многодетных семей

В Марий Эл многодетным семьям компенсируют половину оплаты обучения в вузах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНовый корпус РЭУ имени Плеханова
Новый корпус РЭУ имени Плеханова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Новый корпус РЭУ имени Плеханова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Власти Марий Эл компенсируют многодетным семьям половину оплаты обучения в вузах и техникумах одного из детей, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
Новая мера поддержки многодетных семей в Марий Эл вводится благодаря нацпроекту "Семья" и региональной программе по повышению рождаемости.
"Компенсируем многодетным семьям 50% оплаты на учебу одного из детей в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Подать заявление можно в МФЦ Республики Марий Эл, лично в центре предоставления мер соцподдержки. Срок подачи – до 31 октября текущего года. В 2025 году можно получить компенсацию за 2024/2025 учебный год", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
По его словам, эта мера поможет снизить финансовую нагрузку на семьи и даст детям больше возможностей для получения качественного образования.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 9 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мишустин рассказал о сроках выполнения поручений Путина по нацпроектам
9 июня, 16:06
 
ОбществоЮрий Зайцев (политик)Республика Марий ЭлОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала