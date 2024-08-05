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Восемь машин, мотоцикл и квадрокоптеры отправят в зону СВО из Марий Эл
Восемь машин, мотоцикл и квадрокоптеры отправят в зону СВО из Марий Эл - РИА Новости, 05.08.2024
Восемь машин, мотоцикл и квадрокоптеры отправят в зону СВО из Марий Эл
Очередной гуманитарный груз - восемь автомобилей, мотоцикл и квадрокоптеры – отправят в ближайшее время из Марий Эл бойцам специальной военной операции,... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T16:46
2024-08-05T16:46
2024-08-05T16:46
надежные люди
гуманитарная помощь
сво
юрий зайцев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Очередной гуманитарный груз - восемь автомобилей, мотоцикл и квадрокоптеры – отправят в ближайшее время из Марий Эл бойцам специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства республики. Благотворительный фонд "За Марий Эл" является единым центром оказания гуманитарной и военно-шефской помощи военнослужащим, участвующим в СВО, а также гражданскому населению освобожденных территорий. "К очередной отправке подготовлены востребованные в условиях СВО оборудование и материалы: 8 автомобилей повышенной проходимости, мотоцикл, квадрокоптеры, радиооборудование, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры и иная электроника. От общественников и муниципальных образований будут отправлены маскировочные сети, бочки, генераторы, печи, квадроцикл, токарный станок, сетка-рабица, инструменты, автозапчасти, медикаменты, детские рисунки и письма", - говорится в сообщении. Кроме того, готовятся к отправке 20 кубометров лесоматериалов, необходимые для строительства блиндажей и окопов. Глава Марий Эл Юрий Зайцев отметил, что благотворительный фонд работает очень эффективно и оперативно, а его руководитель лично выезжает в зону СВО, где общается с бойцами и выясняет все их потребности. "Конечно же, мы в любом случае поддерживаем и финансируем приобретение всего необходимого для наших бойцов. Уже сейчас надо готовиться к холодному периоду времени, ребята нам сообщают о своих потребностях – от личных вещей до всевозможных обогревательных устройств. Уверен, что с ребятами, которые занимаются непосредственно закупкой, отправкой и доставкой, нашим бойцам гораздо легче выполнять свой воинский долг", - подчеркнул Зайцев.
https://ria.ru/20240802/lodki-1963707544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуманитарная помощь, сво, юрий зайцев (политик)
Надежные люди, Гуманитарная помощь, СВО, Юрий Зайцев (политик)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Очередной гуманитарный груз - восемь автомобилей, мотоцикл и квадрокоптеры – отправят в ближайшее время из Марий Эл бойцам специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале правительства республики.
Благотворительный фонд "За Марий Эл" является единым центром оказания гуманитарной и военно-шефской помощи военнослужащим, участвующим в СВО, а также гражданскому населению освобожденных территорий.
"К очередной отправке подготовлены востребованные в условиях СВО оборудование и материалы: 8 автомобилей повышенной проходимости, мотоцикл, квадрокоптеры, радиооборудование, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры и иная электроника. От общественников и муниципальных образований будут отправлены маскировочные сети, бочки, генераторы, печи, квадроцикл, токарный станок, сетка-рабица, инструменты, автозапчасти, медикаменты, детские рисунки и письма", - говорится в сообщении.
Кроме того, готовятся к отправке 20 кубометров лесоматериалов, необходимые для строительства блиндажей и окопов.
Глава Марий Эл Юрий Зайцев
отметил, что благотворительный фонд работает очень эффективно и оперативно, а его руководитель лично выезжает в зону СВО, где общается с бойцами и выясняет все их потребности.
"Конечно же, мы в любом случае поддерживаем и финансируем приобретение всего необходимого для наших бойцов. Уже сейчас надо готовиться к холодному периоду времени, ребята нам сообщают о своих потребностях – от личных вещей до всевозможных обогревательных устройств. Уверен, что с ребятами, которые занимаются непосредственно закупкой, отправкой и доставкой, нашим бойцам гораздо легче выполнять свой воинский долг", - подчеркнул Зайцев.