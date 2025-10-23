Рейтинг@Mail.ru
Технику и снаряжение отправили в зону СВО из Марий Эл - РИА Новости, 23.10.2025
Надежные люди
 
14:11 23.10.2025
Технику и снаряжение отправили в зону СВО из Марий Эл
Автомобили, мотоциклы, дроны, автозапчасти и снаряжение отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев. РИА Новости, 23.10.2025
Автомобили, мотоциклы, дроны, автозапчасти и снаряжение отправили участникам СВО

Технику и снаряжение отправили в зону СВО из Марий Эл
© Фото : Юрий Зайцев/Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Автомобили, мотоциклы, дроны, автозапчасти и снаряжение отправили участникам специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
Власти, предприятия, волонтеры и жители Марий Эл совместными усилиями отправили автомобили и другую технику.
"В преддверии Дня народного единства и 105-летия республики благотворительный фонд "За Марий Эл" отправил 59-ю гуманитарную миссию. Два "хантера", пять "буханок", три ВАЗа, УАЗ, три мотоцикла, а также дроны, четыре ружья с боеприпасами, генераторы, средства РЭБ, мотоциклы, эвакуационная тележка. Это наш общий вклад и поддержка наших бойцов, участников специальной военной операции", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Кроме того, гуманитарный груз пополнили около 60 кубометров пиломатериалов, автозапчасти, инструменты, маскировочные сети и медикаменты, а также продукты, средства гигиены, домашние заготовки, письма, игрушки и талисманы от детей.
Глава Марий Эл поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи и подчеркнул, что это "лучший пример народного единства".
