Технику и снаряжение отправили в зону СВО из Марий Эл

"В преддверии Дня народного единства и 105-летия республики благотворительный фонд "За Марий Эл" отправил 59-ю гуманитарную миссию. Два "хантера", пять "буханок", три ВАЗа, УАЗ, три мотоцикла, а также дроны, четыре ружья с боеприпасами, генераторы, средства РЭБ, мотоциклы, эвакуационная тележка. Это наш общий вклад и поддержка наших бойцов, участников специальной военной операции", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.