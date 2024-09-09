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Умер экс-глава Марий Эл Александр Евстифеев

Умер экс-глава Марий Эл Александр Евстифеев - РИА Новости, 09.09.2024

Умер экс-глава Марий Эл Александр Евстифеев

Бывший руководитель республик Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет, сообщил глава региона Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:07

2024-09-09T13:07

2024-09-09T13:47

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен – РИА Новости. Бывший руководитель республик Марий Эл Александр Евстифеев умер в возрасте 66 лет, сообщил глава региона Юрий Зайцев в своем Telegram-канале. "Всю свою жизнь он посвятил общественной и политической деятельности. Занимал важные посты, включая должность главы Республики Марий Эл, где проявил себя как мудрый и дальновидный политик. Под его руководством регион достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии", — написал Зайцев. Александр Александрович Евстифеев родился 14 мая 1958 года в поселке Бреды Челябинской области. В 1980 году окончил Свердловский юридический институт, в 2004 году — Финансовую академию. Доктор юридических наук.После окончания института Евстифеев остался в нем работать и провел в стенах альма-матер 20 лет. Затем занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. В январе 2002 года его назначили членом Совета Федерации, где избрали председателем Комитета по правовым и судебным вопросам.С 2004 года по 2012 год — председатель Девятого арбитражного апелляционного суда, 30 января 2014 года был назначен председателем Арбитражного суда Московской области.В апреле 2017 года Евстифеева назначили врио главы Марий Эл после того, как полномочия Леонида Маркелова досрочно прекратили. Десятого сентября Евстифеева избрали главой республики. В мае 2022 года чиновник попросил президента принять его отставку в связи с истечением срока полномочий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, московская область (подмосковье), челябинская область, александр евстифеев, юрий зайцев (политик), леонид маркелов, совет федерации рф, девятый арбитражный апелляционный суд