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Зайцев победил на выборах главы Марий Эл - РИА Новости, 12.09.2022
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Зайцев победил на выборах главы Марий Эл
Зайцев победил на выборах главы Марий Эл - РИА Новости, 12.09.2022
Зайцев победил на выборах главы Марий Эл
Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T07:40
2022-09-12T07:45
политика
цик рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на электронном табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Зайцев (самовыдвиженец) набирает 82,44% голосов, Антон Мирбадалев (ЛДПР) - 7,9%, Наталия Глущенко ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 5,76%, Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) - 2,28%.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке.
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политика, цик рф, единый день голосования в россии
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России
07:40 12.09.2022 (обновлено: 07:45 12.09.2022)
 
Зайцев победил на выборах главы Марий Эл

Юрий Зайцев победил на выборах главы Марий Эл с 82,44 процента голосов

© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Республики Марий Эл / Перейти в медиабанкЮрий Зайцев
Юрий Зайцев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Республики Марий Эл
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Юрий Зайцев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на электронном табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Зайцев (самовыдвиженец) набирает 82,44% голосов, Антон Мирбадалев (ЛДПР) - 7,9%, Наталия Глущенко ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 5,76%, Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) - 2,28%.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке.
 
ПолитикаЦИК РФЕдиный день голосования в России
 
 
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