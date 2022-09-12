https://ria.ru/20220912/zaytsev-1816087404.html

Зайцев победил на выборах главы Марий Эл

Зайцев победил на выборах главы Марий Эл - РИА Новости, 12.09.2022

Зайцев победил на выборах главы Марий Эл

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T07:40

2022-09-12T07:40

2022-09-12T07:45

политика

цик рф

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на электронном табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Зайцев (самовыдвиженец) набирает 82,44% голосов, Антон Мирбадалев (ЛДПР) - 7,9%, Наталия Глущенко ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 5,76%, Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) - 2,28%.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, цик рф, единый день голосования в россии