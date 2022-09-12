https://ria.ru/20220912/zaytsev-1816087404.html
Зайцев победил на выборах главы Марий Эл
Зайцев победил на выборах главы Марий Эл - РИА Новости, 12.09.2022
Зайцев победил на выборах главы Марий Эл
Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T07:40
2022-09-12T07:40
2022-09-12T07:45
политика
цик рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на электронном табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Зайцев (самовыдвиженец) набирает 82,44% голосов, Антон Мирбадалев (ЛДПР) - 7,9%, Наталия Глущенко ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 5,76%, Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) - 2,28%.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, цик рф, единый день голосования в россии
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России
07:40 12.09.2022 (обновлено: 07:45 12.09.2022)
Зайцев победил на выборах главы Марий Эл
Юрий Зайцев победил на выборах главы Марий Эл с 82,44 процента голосов
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев побеждает на выборах руководителя республики с 82,44% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на электронном табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Зайцев (самовыдвиженец) набирает 82,44% голосов, Антон Мирбадалев (ЛДПР) - 7,9%, Наталия Глущенко ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") - 5,76%, Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) - 2,28%.
Президент РФ Владимир Путин
10 мая назначил председателя правительства Калмыкии Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, после того как прежний глава региона Александр Евстифеев объявил об отставке.