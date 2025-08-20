Рейтинг@Mail.ru
Марий Эл отправил партию техники бойцам на СВО - РИА Новости, 20.08.2025
15:58 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/svo-2036531416.html
Марий Эл отправил партию техники бойцам на СВО
Марий Эл отправил партию техники бойцам на СВО - РИА Новости, 20.08.2025
Марий Эл отправил партию техники бойцам на СВО
Пять автомобилей, мотоциклы, квадрокоптеры и стройматериалы отправили в зону специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев.
это надолго
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Пять автомобилей, мотоциклы, квадрокоптеры и стройматериалы отправили в зону специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев. "Передаём очередную партию гуманитарного груза бойцам СВО. В состав конвоя вошли пять автомобилей, среди которых специально оборудованная скорая помощь для эвакуации раненых. Мы везем технику для фронта: пять мотоциклов, средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, детекторы дронов, генераторы и системы спутниковой связи", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. Он отметил, что также в зону СВО направляют более 25 кубов пиломатериала, стружечные листы, крепеж и инструменты для строительства надежных укрытий, медикаменты, автозапчасти, масла, колеса. Бойцам подготовили продуктовые и гигиенические наборы, домашние заготовки, письма и игрушки-талисманы. По словам главы региона, процесс сбора помощи не прекращается ни на день, что демонстрирует сплочённость жителей Марий Эл ради победы.
Это надолго
Марий Эл отправил партию техники бойцам на СВО

Зайцев: Марий Эл отправил партию техники в зону спецоперации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Пять автомобилей, мотоциклы, квадрокоптеры и стройматериалы отправили в зону специальной военной операции из Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев.
"Передаём очередную партию гуманитарного груза бойцам СВО. В состав конвоя вошли пять автомобилей, среди которых специально оборудованная скорая помощь для эвакуации раненых. Мы везем технику для фронта: пять мотоциклов, средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, детекторы дронов, генераторы и системы спутниковой связи", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что также в зону СВО направляют более 25 кубов пиломатериала, стружечные листы, крепеж и инструменты для строительства надежных укрытий, медикаменты, автозапчасти, масла, колеса. Бойцам подготовили продуктовые и гигиенические наборы, домашние заготовки, письма и игрушки-талисманы.
По словам главы региона, процесс сбора помощи не прекращается ни на день, что демонстрирует сплочённость жителей Марий Эл ради победы.
Народный фронт передал необходимое оборудование в зону СВО
