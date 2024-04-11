https://ria.ru/20240411/plotina-1939387402.html

Глава Марий Эл проверил ход реконструкции размытой плотины

Глава Марий Эл проверил ход реконструкции размытой плотины - РИА Новости, 11.04.2024

Глава Марий Эл проверил ход реконструкции размытой плотины

Глава Марий Эл Юрий Зайцев проверил ход реконструкции плотины в поселке Оршанка, размытой 2 года назад. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:44

2024-04-11T15:44

2024-04-11T15:45

оршанский район

юрий зайцев (политик)

республика марий эл

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 апр - РИА Новости. Глава Марий Эл Юрий Зайцев проверил ход реконструкции плотины в поселке Оршанка, размытой 2 года назад. Размыв земляной плотины гидротехнического сооружения на реке Орша в поселке Оршанка произошёл в начале мая 2022 года. В целях безопасности водоем оперативно осушили, а саму плотину решили реконструировать. "Во время сегодняшнего визита в Оршанский район побывал на месте восстановления гидроузла на реке Орша. Напомню, в мае 2022 года здесь произошел размыв плотины. Тогда я принял решение не ограничиваться временными мерами, а произвести полноценную реконструкцию гидротехнического узла, поскольку вблизи дома, социально значимые объекты, набережная", - написал Зайцев в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас работы ведутся в соответствии с графиком. "Не скрою, сложности тоже возникают, но возникающие в процессе восстановления вопросы решаем в рабочем порядке. Плотина была построена 40 лет назад, и сейчас некоторые технические характеристики уже не соответствуют действительности, в процессе работ выясняются нюансы, которые не были отмечены в документации", - отметил глава региона. Например, во время демонтажа был обнаружен выход родниковых вод, что потребовало выполнения дополнительных работ. Кроме того, ложе водохранилища заилено, требуется расчистка. "Могу заверить, что "абы как" сделано не будет. Этот водный объект связан напрямую с безопасностью жителей, поэтому все работы должны быть выполнены основательно", - подчеркнул Зайцев.

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html

оршанский район

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оршанский район, юрий зайцев (политик), республика марий эл, общество