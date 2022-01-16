https://ria.ru/20220116/zalozhniki-1768049123.html

Случаи захвата заложников в мире в 2019-2022 годах

Случаи захвата заложников в мире в 2019-2022 годах - РИА Новости, 16.01.2022

Случаи захвата заложников в мире в 2019-2022 годах

В городе Колливилле, штат Техас, неизвестный в синагоге захватил четверых заложников, угрожая спрятанными бомбами. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T04:40

2022-01-16T04:40

2022-01-16T04:40

справки

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В городе Колливилле, штат Техас, неизвестный в синагоге захватил четверых заложников, угрожая спрятанными бомбами.Ниже приводится справочная информация.202215 января в городе Колливилль в американском штате Техас вооруженный мужчина захватил в заложники находившихся в синагоге четырех человек, в том числе раввина. Угрожая спрятанными бомбами, он требует освобождения женщины, осужденной за покушение на убийство американского солдата. Преступник заявляет, что это его сестра - осужденная за терроризм в США на 86 лет Аафия Сиддики.8 января в центре Токио мужчина с ножом забаррикадировался в мясном ресторане корейской кухни. Он взял в заложники директора заведения. Мужчину задержали. Директор ресторана не пострадал.202120 декабря в Двенадцатом округе Парижа вооруженный ножом мужчина взял в заложники двух женщин в магазине на улице Алигер и требовал встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти. Злоумышленник был задержан, никто не пострадал.9 сентября в городе Кварели, на востоке Грузии, неизвестный ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе. Вооруженный мужчина захватил отделение кредитной организации и потребовал 160,8 тысячи долларов. Злоумышленник был задержан, все заложники освобождены.7 июля житель Тюмени в 09.16 (07.16 мск) пришел в отделение Сбербанка на Червишевском тракте, взял в заложники двух сотрудниц, угрожая взрывным устройством в рюкзаке, и потребовал 13 миллионов рублей за освобождение. Ближе к полудню он повысил сумму откупных до 15 миллионов. Силовики его задержали, никто не пострадал. На допросе он давал путаные показания. В частности, тюменец объяснял свой поступок приказом некоего известного актера (СМИ писали о Федоре Бондарчуке). Якобы тот позвонил и "дал такую установку - захватить банк". По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина был признан нуждающимся в принудительном лечении.6 мая в американском штате Миннесота грабитель взял заложников в филиале банка Wells Fargo. Противостояние преступника и правоохранителей продолжалось почти восемь часов. Сотрудники ФБР смогли задержать подозреваемого после того, как все пять заложников покинули здание. Никто не пострадал. Все заложники были сотрудниками банка.16 апреля в Тбилиси (Грузия) вооруженный человек ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники нескольких человек. По словам очевидцев, нападавший сразу отпустил одну женщину. Освобожденная заложница рассказала, что в помещении банка находятся трое сотрудников и один охранник. В ходе переговоров заложники были освобождены, а захватчик - мужчина 1993 года рождения - задержан. Никто не пострадал.11 марта в Северодвинске Архангельской области 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя вызвать руководство организации. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие силовики уговорили его сдаться. Впоследствии мужчина заявил, что таким образом пытался урезонить коллекторов, требовавших с него 100 тысяч рублей по взятому им восьмитысячному кредиту.202031 декабря в Сахалинской области мужчина захватил маршрутный автобус сообщением Южно-Сахалинск - село Дальнее. В момент инцидента в салоне находились 20 пассажиров и водитель. На место прибыли полицейские, спасатели, пожарные, медики, сотрудники Росгвардии и ДПС. По прибытии силовых структур все пассажиры были эвакуированы. Подозреваемого задержали, взрывчатку в автобусе не обнаружили. Никто не пострадал.20 ноября в Тбилиси (Грузия) вооруженный мужчина взял в заложники 17 человек в офисе микрофинансовой организации. Захватчик требовал сократить банковские проценты и стоимость некоторых медикаментов, а также принять закон о запрете азартных игр на всей территории страны. Злоумышленник был арестован, заложники освобождены.21 октября вооруженный автоматом и гранатой захватчик ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава, и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. 22 октября министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся. По данным МВД, нападение на "Банк Грузии" совершил Бадри Эсебуа. Полиция до сих пор не может установить место его нахождения.6 октября на юго-востоке Берлина (Германия) мужчина напал на отделение банка в торговом центре "Форум Кёпеник". На месте работали около 200 полицейских. Позднее преступник был задержан, трое заложников освобождены. О мотивах преступника не сообщалось.7 августа в центре Гавра на севере Франции мужчина, известный полиции из-за психиатрических проблем и неких правонарушений, захватил заложников в отделении банка. Сообщалось о пяти заложниках, часть из них были освобождены самим преступником. Мужчина был задержан полицией. На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек. Никто из заложников не пострадал.3 августа в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева (Украина) мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен. По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, злоумышленник - гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Спецоперация по задержанию захватчика длилась несколько часов и завершилась успешно.21 июля на Украине в центре Луцка дважды судимый Максим Кривош захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. Мужчина выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Злоумышленник был задержан.11 июля в ЮАР в пригороде Йоханнесбурга неизвестные захватили заложников в здании церкви, относящейся к Международной пятидесятнической церкви святости. Через некоторое время заложники были освобождены полицейскими. Погибли пять человек, четыре из них находились в машине рядом с церковным зданием, пятый был охранником. Правоохранители арестовали более 40 человек, шестеро из числа которых получили ранения и были госпитализированы. По одной из версий полиции, атаку совершили представители из конфликтующей группы, которые борются за контроль над церковью.23 мая в Москве Алексей Барышников захватил заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Ранее судимый уроженец Нижневартовска заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Барышникова задержали, никто не пострадал.9 апреля в Пятигорске мужчина, находясь в квартире своей сестры, захватил в качестве заложников хозяйку квартиры и двух ее несовершеннолетних детей. При этом он высказал ряд требований, в том числе о передаче ему денежных средств и предоставлении возможности покинуть территорию РФ. Злоумышленника задержали, никто не пострадал.2 марта в Казани мужчина взял в заложники супругу и двух дочерей 2011 и 2016 годов рождения и требовал за них выкуп, а в противном случае обещал расправиться с родственниками. В ходе проведенной операции мужчину задержали, заложников освободили.2 марта в торговом центре в столице Филиппин Маниле вооруженный мужчина захватил порядка 30 человек заложников в торговом центре. Нападавший устроил стрельбу, один человек получил ранение и был доставлен в местную больницу. Почти все заложники были сотрудниками центра. В ходе переговоров с полицией захватчик потребовал организовать ему контакт со СМИ и бывшими коллегами. В результате установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал нападавший, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку. После чего мужчина отпустил заложников, а его самого задержали.8 февраля в Таиланде в городе Нахонратчасима (Корат) вооруженный сержант таиландской армии устроил стрельбу в районе торгового центра Terminal 21 и захватил заложников. Погибли 26 человек, ранены 57. В ходе спецоперации военнослужащий был ликвидирован.31 января в индийском штате Уттар-Прадеш местный житель, обвинявшийся ранее в убийстве, захватил в заложники детей. Мужчина пригласил их на день рождения своей дочери. Всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин. Когда обеспокоенные родители начали стучать в дверь дома, злоумышленник открыл стрельбу и бросил гранату. В ходе спецоперации полицейские застрелили мужчину, дети были освобождены, они не пострадали. После ликвидации стрелка местные жители схватили его жену и забросали ее камнями, женщина скончалась в госпитале.15 января в Москве в здании "Москва-Сити" на Пресненской набережной неизвестный, угрожая ножом, захватил в заложники мужчину - сотрудника одной из финансовых организаций. Прибывшие на место стражи порядка освободили заложника, а злоумышленника задержали.201920 ноября в квартире дома в центре Ростова-на-Дону сотрудник следственного управления захватил в заложники членов своей семьи. Он был обезврежен, а впоследствии арестован.10 ноября стало известно, что в Магадане на улице Зайцева молодой местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ходе застолья убил приятеля, взял в заложники девушку. От прибывших для переговоров сотрудников полиции он потребовал за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль. В ходе специальной операции 21-летний мужчина был задержан.7 июля стало известно, что на Украине в Одессе местный житель захватил заложников в финучреждении. Вначале он потребовал выдать деньги, но сумма показалась злоумышленнику недостаточной, он приказал звонить в полицию и запросил миллион долларов и вертолет. После трех часов переговоров правоохранители проникли в помещение и задержали преступника.11 июня во Франции в тюрьме Конде-сюр-Сарт заключенный, отбывавший долгий срок, захватил в заложники двоих человек - стажера и надзирателя. Ранее он уже брал заложников, за что его и перевели в Конде-сюр-Сарт. Заключенный страдал от психического расстройства и проходит курс лечения. 12 июня заложники были освобождены, захватчик взят под стражу.31 мая в швейцарском Цюрихе мужчина взял в заложники двух женщин в квартире и угрожал застрелить их. Полиция установила контакт с захватчиком. На место прибыли силы полиции, а также спецназ и команда для ведения переговоров, территория была оцеплена. После того, как полицейские услышали несколько выстрелов, начался штурм квартиры. На месте были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Несмотря на реанимационные меры, все трое скончались.7 мая в коммуне Бланьяк под Тулузой вооруженный юноша, ранее известный полиции в связи с противоправными деяниями, подъехал к табачной лавке на мотоцикле и захватил заложников после неудачной попытки ограбления. Затем он открыл огонь по прибывшим на место инцидента полицейским. Полиции удалось освободить дочь хозяина лавки, затем были освобождены еще три захваченные женщины.16 февраля в городе Клинтон в США неизвестный злоумышленник захватил в жилом доме заложников и удерживал их около 12 часов. В ходе инцидента были убиты четыре человека, стражи порядка не пострадали. Злоумышленник был задержан.24 января в городе Себринг (штат Флорида, США) мужчина захватил заложников в банке SunTrust. Преступник застрелил всех пятерых женщин, находившихся в банке. После стрельбы он позвонил в полицию и забаррикадировался внутри здания, а позже сдался властям.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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