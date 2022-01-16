Случаи захвата заложников в мире в 2019-2022 годах
Захват заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В городе Колливилле, штат Техас, неизвестный в синагоге захватил четверых заложников, угрожая спрятанными бомбами.
Ниже приводится справочная информация.
2022
15 января в городе Колливилль в американском штате Техас вооруженный мужчина захватил в заложники находившихся в синагоге четырех человек, в том числе раввина. Угрожая спрятанными бомбами, он требует освобождения женщины, осужденной за покушение на убийство американского солдата. Преступник заявляет, что это его сестра - осужденная за терроризм в США на 86 лет Аафия Сиддики.
8 января в центре Токио мужчина с ножом забаррикадировался в мясном ресторане корейской кухни. Он взял в заложники директора заведения. Мужчину задержали. Директор ресторана не пострадал.
2021
9 сентября в городе Кварели, на востоке Грузии, неизвестный ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе. Вооруженный мужчина захватил отделение кредитной организации и потребовал 160,8 тысячи долларов. Злоумышленник был задержан, все заложники освобождены.
7 июля житель Тюмени в 09.16 (07.16 мск) пришел в отделение Сбербанка на Червишевском тракте, взял в заложники двух сотрудниц, угрожая взрывным устройством в рюкзаке, и потребовал 13 миллионов рублей за освобождение. Ближе к полудню он повысил сумму откупных до 15 миллионов. Силовики его задержали, никто не пострадал. На допросе он давал путаные показания. В частности, тюменец объяснял свой поступок приказом некоего известного актера (СМИ писали о Федоре Бондарчуке). Якобы тот позвонил и "дал такую установку - захватить банк". По результатам судебно-психиатрической экспертизы мужчина был признан нуждающимся в принудительном лечении.
6 мая в американском штате Миннесота грабитель взял заложников в филиале банка Wells Fargo. Противостояние преступника и правоохранителей продолжалось почти восемь часов. Сотрудники ФБР смогли задержать подозреваемого после того, как все пять заложников покинули здание. Никто не пострадал. Все заложники были сотрудниками банка.
16 апреля в Тбилиси (Грузия) вооруженный человек ворвался в филиал "Банка Грузии" и взял в заложники нескольких человек. По словам очевидцев, нападавший сразу отпустил одну женщину. Освобожденная заложница рассказала, что в помещении банка находятся трое сотрудников и один охранник. В ходе переговоров заложники были освобождены, а захватчик - мужчина 1993 года рождения - задержан. Никто не пострадал.
11 марта в Северодвинске Архангельской области 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя вызвать руководство организации. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие силовики уговорили его сдаться. Впоследствии мужчина заявил, что таким образом пытался урезонить коллекторов, требовавших с него 100 тысяч рублей по взятому им восьмитысячному кредиту.
2020
31 декабря в Сахалинской области мужчина захватил маршрутный автобус сообщением Южно-Сахалинск - село Дальнее. В момент инцидента в салоне находились 20 пассажиров и водитель. На место прибыли полицейские, спасатели, пожарные, медики, сотрудники Росгвардии и ДПС. По прибытии силовых структур все пассажиры были эвакуированы. Подозреваемого задержали, взрывчатку в автобусе не обнаружили. Никто не пострадал.
20 ноября в Тбилиси (Грузия) вооруженный мужчина взял в заложники 17 человек в офисе микрофинансовой организации. Захватчик требовал сократить банковские проценты и стоимость некоторых медикаментов, а также принять закон о запрете азартных игр на всей территории страны. Злоумышленник был арестован, заложники освобождены.
21 октября вооруженный автоматом и гранатой захватчик ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдава, и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. 22 октября министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся. По данным МВД, нападение на "Банк Грузии" совершил Бадри Эсебуа. Полиция до сих пор не может установить место его нахождения.
7 августа в центре Гавра на севере Франции мужчина, известный полиции из-за психиатрических проблем и неких правонарушений, захватил заложников в отделении банка. Сообщалось о пяти заложниках, часть из них были освобождены самим преступником. Мужчина был задержан полицией. На момент окончания операции в заложниках оставался только один человек. Никто из заложников не пострадал.
3 августа в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева (Украина) мужчина взял в заложники руководителя отделения расположенного там украинского банка. Он угрожал взорвать бомбу в случае невыполнения его требований. По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен. По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, злоумышленник - гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Спецоперация по задержанию захватчика длилась несколько часов и завершилась успешно.
21 июля на Украине в центре Луцка дважды судимый Максим Кривош захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. Мужчина выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Злоумышленник был задержан.
11 июля в ЮАР в пригороде Йоханнесбурга неизвестные захватили заложников в здании церкви, относящейся к Международной пятидесятнической церкви святости. Через некоторое время заложники были освобождены полицейскими. Погибли пять человек, четыре из них находились в машине рядом с церковным зданием, пятый был охранником. Правоохранители арестовали более 40 человек, шестеро из числа которых получили ранения и были госпитализированы. По одной из версий полиции, атаку совершили представители из конфликтующей группы, которые борются за контроль над церковью.
23 мая в Москве Алексей Барышников захватил заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Ранее судимый уроженец Нижневартовска заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Барышникова задержали, никто не пострадал.
9 апреля в Пятигорске мужчина, находясь в квартире своей сестры, захватил в качестве заложников хозяйку квартиры и двух ее несовершеннолетних детей. При этом он высказал ряд требований, в том числе о передаче ему денежных средств и предоставлении возможности покинуть территорию РФ. Злоумышленника задержали, никто не пострадал.
2 марта в Казани мужчина взял в заложники супругу и двух дочерей 2011 и 2016 годов рождения и требовал за них выкуп, а в противном случае обещал расправиться с родственниками. В ходе проведенной операции мужчину задержали, заложников освободили.
2 марта в торговом центре в столице Филиппин Маниле вооруженный мужчина захватил порядка 30 человек заложников в торговом центре. Нападавший устроил стрельбу, один человек получил ранение и был доставлен в местную больницу. Почти все заложники были сотрудниками центра. В ходе переговоров с полицией захватчик потребовал организовать ему контакт со СМИ и бывшими коллегами. В результате установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал нападавший, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку. После чего мужчина отпустил заложников, а его самого задержали.
8 февраля в Таиланде в городе Нахонратчасима (Корат) вооруженный сержант таиландской армии устроил стрельбу в районе торгового центра Terminal 21 и захватил заложников. Погибли 26 человек, ранены 57. В ходе спецоперации военнослужащий был ликвидирован.
31 января в индийском штате Уттар-Прадеш местный житель, обвинявшийся ранее в убийстве, захватил в заложники детей. Мужчина пригласил их на день рождения своей дочери. Всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин. Когда обеспокоенные родители начали стучать в дверь дома, злоумышленник открыл стрельбу и бросил гранату. В ходе спецоперации полицейские застрелили мужчину, дети были освобождены, они не пострадали. После ликвидации стрелка местные жители схватили его жену и забросали ее камнями, женщина скончалась в госпитале.
15 января в Москве в здании "Москва-Сити" на Пресненской набережной неизвестный, угрожая ножом, захватил в заложники мужчину - сотрудника одной из финансовых организаций. Прибывшие на место стражи порядка освободили заложника, а злоумышленника задержали.
2019
20 ноября в квартире дома в центре Ростова-на-Дону сотрудник следственного управления захватил в заложники членов своей семьи. Он был обезврежен, а впоследствии арестован.
10 ноября стало известно, что в Магадане на улице Зайцева молодой местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ходе застолья убил приятеля, взял в заложники девушку. От прибывших для переговоров сотрудников полиции он потребовал за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль. В ходе специальной операции 21-летний мужчина был задержан.
7 июля стало известно, что на Украине в Одессе местный житель захватил заложников в финучреждении. Вначале он потребовал выдать деньги, но сумма показалась злоумышленнику недостаточной, он приказал звонить в полицию и запросил миллион долларов и вертолет. После трех часов переговоров правоохранители проникли в помещение и задержали преступника.
11 июня во Франции в тюрьме Конде-сюр-Сарт заключенный, отбывавший долгий срок, захватил в заложники двоих человек - стажера и надзирателя. Ранее он уже брал заложников, за что его и перевели в Конде-сюр-Сарт. Заключенный страдал от психического расстройства и проходит курс лечения. 12 июня заложники были освобождены, захватчик взят под стражу.
31 мая в швейцарском Цюрихе мужчина взял в заложники двух женщин в квартире и угрожал застрелить их. Полиция установила контакт с захватчиком. На место прибыли силы полиции, а также спецназ и команда для ведения переговоров, территория была оцеплена. После того, как полицейские услышали несколько выстрелов, начался штурм квартиры. На месте были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Несмотря на реанимационные меры, все трое скончались.
7 мая в коммуне Бланьяк под Тулузой вооруженный юноша, ранее известный полиции в связи с противоправными деяниями, подъехал к табачной лавке на мотоцикле и захватил заложников после неудачной попытки ограбления. Затем он открыл огонь по прибывшим на место инцидента полицейским. Полиции удалось освободить дочь хозяина лавки, затем были освобождены еще три захваченные женщины.
16 февраля в городе Клинтон в США неизвестный злоумышленник захватил в жилом доме заложников и удерживал их около 12 часов. В ходе инцидента были убиты четыре человека, стражи порядка не пострадали. Злоумышленник был задержан.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников