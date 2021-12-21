Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/zalozhniki-1764657007.html
В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках - РИА Новости, 21.12.2021
В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
Злоумышленник, удерживавший женщину в заложниках в Париже, задержан, никто не пострадал, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:24
2021-12-21T11:47
в мире
париж
министерство внутренних дел франции
франция
жеральд дарманен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731223324_0:243:3131:2004_1920x0_80_0_0_f717f4305e7cf685bdc107506e3726c4.jpg
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Злоумышленник, удерживавший женщину в заложниках в Париже, задержан, никто не пострадал, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter."Захвативший заложников задержан. Пострадавших нет", - написал Дарманен в Twitter. Он поблагодарил полицию за проведение операции. Как отмечает телеканал BFMTV, заложница освобождена.Ранее полиция Парижа сообщила, что похититель, взявший в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа, освободил одну из них спустя шесть часов. Специалисты вели переговоры.По данным телеканала BFMTV, похититель взял женщин в заложницы примерно в 16 часов по местному времени в понедельник (около 17.00 мск). В заложниках оказались мать и дочь.Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщал, что злоумышленник взял в заложники двух женщин в магазине на улице Алигер. Место ЧП оцепили, на улице дежурили полицейские и спасательные бригады.По данным СМИ, 50-летний преступник страдает психическим расстройством. Он требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.
https://ria.ru/20211220/parizh-1764630432.html
https://ria.ru/20210921/germaniya-1751219322.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731223324_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e345d13c50c1f4dbb628dd40ea54ac3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, министерство внутренних дел франции, франция, жеральд дарманен
10:24 21.12.2021 (обновлено: 11:47 21.12.2021)
 
В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках

В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках, никто не пострадал

© AP Photo / Daniel ColeПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Злоумышленник, удерживавший женщину в заложниках в Париже, задержан, никто не пострадал, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter.
"Захвативший заложников задержан. Пострадавших нет", - написал Дарманен в Twitter. Он поблагодарил полицию за проведение операции. Как отмечает телеканал BFMTV, заложница освобождена.
Полицейские на месте захвата заложников в Париже - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 22:36
В Париже мужчина уже несколько часов удерживает в заложниках двух женщин
Ранее полиция Парижа сообщила, что похититель, взявший в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа, освободил одну из них спустя шесть часов. Специалисты вели переговоры.
По данным телеканала BFMTV, похититель взял женщин в заложницы примерно в 16 часов по местному времени в понедельник (около 17.00 мск). В заложниках оказались мать и дочь.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщал, что злоумышленник взял в заложники двух женщин в магазине на улице Алигер. Место ЧП оцепили, на улице дежурили полицейские и спасательные бригады.
По данным СМИ, 50-летний преступник страдает психическим расстройством. Он требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 23:20
В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса
 
В миреПарижМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияЖеральд Дарманен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе Украины
02:36В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
Лента новостейМолния
Forbes рассказал о "леденящей душу" перспективе УкраиныВ США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в ДонбассеРоссиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден