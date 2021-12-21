https://ria.ru/20211221/zalozhniki-1764657007.html
В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках - РИА Новости, 21.12.2021
В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
Злоумышленник, удерживавший женщину в заложниках в Париже, задержан, никто не пострадал, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:24
2021-12-21T10:24
2021-12-21T11:47
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Злоумышленник, удерживавший женщину в заложниках в Париже, задержан, никто не пострадал, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter."Захвативший заложников задержан. Пострадавших нет", - написал Дарманен в Twitter. Он поблагодарил полицию за проведение операции. Как отмечает телеканал BFMTV, заложница освобождена.Ранее полиция Парижа сообщила, что похититель, взявший в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа, освободил одну из них спустя шесть часов. Специалисты вели переговоры.По данным телеканала BFMTV, похититель взял женщин в заложницы примерно в 16 часов по местному времени в понедельник (около 17.00 мск). В заложниках оказались мать и дочь.Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщал, что злоумышленник взял в заложники двух женщин в магазине на улице Алигер. Место ЧП оцепили, на улице дежурили полицейские и спасательные бригады.По данным СМИ, 50-летний преступник страдает психическим расстройством. Он требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.
https://ria.ru/20211220/parizh-1764630432.html
https://ria.ru/20210921/germaniya-1751219322.html
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в мире, париж, министерство внутренних дел франции, франция, жеральд дарманен
10:24 21.12.2021 (обновлено: 11:47 21.12.2021)
В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках
В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках, никто не пострадал
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости.
Злоумышленник, удерживавший женщину в заложниках в Париже
, задержан, никто не пострадал, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен
в Twitter.
"Захвативший заложников задержан. Пострадавших нет", - написал Дарманен в Twitter. Он поблагодарил полицию за проведение операции. Как отмечает телеканал BFMTV, заложница освобождена.
Ранее полиция Парижа сообщила, что похититель, взявший в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа, освободил одну из них спустя шесть часов. Специалисты вели переговоры.
По данным телеканала BFMTV, похититель взял женщин в заложницы примерно в 16 часов по местному времени в понедельник (около 17.00 мск). В заложниках оказались мать и дочь.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщал, что злоумышленник взял в заложники двух женщин в магазине на улице Алигер. Место ЧП оцепили, на улице дежурили полицейские и спасательные бригады.
По данным СМИ, 50-летний преступник страдает психическим расстройством. Он требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.