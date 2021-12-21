https://ria.ru/20211221/zalozhniki-1764657007.html

В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках

В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках - РИА Новости, 21.12.2021

В Париже задержали мужчину, удерживавшего женщину в заложниках

Злоумышленник, удерживавший женщину в заложниках в Париже, задержан, никто не пострадал, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:24

2021-12-21T10:24

2021-12-21T11:47

в мире

париж

министерство внутренних дел франции

франция

жеральд дарманен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731223324_0:243:3131:2004_1920x0_80_0_0_f717f4305e7cf685bdc107506e3726c4.jpg

ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Злоумышленник, удерживавший женщину в заложниках в Париже, задержан, никто не пострадал, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в Twitter."Захвативший заложников задержан. Пострадавших нет", - написал Дарманен в Twitter. Он поблагодарил полицию за проведение операции. Как отмечает телеканал BFMTV, заложница освобождена.Ранее полиция Парижа сообщила, что похититель, взявший в заложники двух женщин в 12-м округе Парижа, освободил одну из них спустя шесть часов. Специалисты вели переговоры.По данным телеканала BFMTV, похититель взял женщин в заложницы примерно в 16 часов по местному времени в понедельник (около 17.00 мск). В заложниках оказались мать и дочь.Ранее корреспондент РИА Новости с места событий сообщал, что злоумышленник взял в заложники двух женщин в магазине на улице Алигер. Место ЧП оцепили, на улице дежурили полицейские и спасательные бригады.По данным СМИ, 50-летний преступник страдает психическим расстройством. Он требует встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном-Моретти.

https://ria.ru/20211220/parizh-1764630432.html

https://ria.ru/20210921/germaniya-1751219322.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, министерство внутренних дел франции, франция, жеральд дарманен