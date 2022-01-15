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В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге - РИА Новости, 15.01.2022
В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
Неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас. РИА Новости, 15.01.2022
2022-01-15T22:57
2022-01-15T22:57
2022-01-15T23:55
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас."Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют", - сообщает полиция города Колливилль в Twitter.По данным местных СМИ, вооруженный мужчина захватил в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина.
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в мире, техас, сша
22:57 15.01.2022 (обновлено: 23:55 15.01.2022)
В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге
Вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге в городе Колливилль в штате Техас