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В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге

В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге - РИА Новости, 15.01.2022

В Техасе вооруженный мужчина захватил заложников в синагоге

Неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас. РИА Новости, 15.01.2022

2022-01-15T22:57

2022-01-15T22:57

2022-01-15T23:55

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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Неизвестный захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас."Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют", - сообщает полиция города Колливилль в Twitter.По данным местных СМИ, вооруженный мужчина захватил в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина.

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