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РИА Новости

В Ростове суд арестовал следователя, удерживавшего заложников

17:04 22.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест сотрудника ростовского следственного управления СК, который, по данным правоохранителей, незаконно удерживал в квартире членов своей семьи, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Арестован до 19 января", - сказал он.
В среду источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что сотрудник правоохранительных органов захватил в заложники свою жену в квартире дома в центре Ростова. Он был обезврежен.
Позже областной СК сообщил, что участником бытового конфликта в одной из квартир на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону был сотрудник следственного управления, который "незаконно удерживал в помещении членов своей семьи".
Уголовное дело было возбуждено по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)". Следствие планировало назначить в отношении мужчины судебно-психиатрическую экспертизу.
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Следственный комитет РФРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
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