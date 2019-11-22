В Ростове суд арестовал следователя, удерживавшего заложников

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале Черемушинского суда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест сотрудника ростовского следственного управления СК, который, по данным правоохранителей, незаконно удерживал в квартире членов своей семьи, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Арестован до 19 января", - сказал он.

В среду источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что сотрудник правоохранительных органов захватил в заложники свою жену в квартире дома в центре Ростова. Он был обезврежен.

Позже областной СК сообщил, что участником бытового конфликта в одной из квартир на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону был сотрудник следственного управления, который "незаконно удерживал в помещении членов своей семьи".