https://ria.ru/20201006/napadenie-1578478596.html

В Берлине мужчина напал на отделение банка

Мужчина напал на отделение банка в ТЦ в Берлине, с ним находятся два человека, на месте работают около 200 полицейских, сообщили РИА Новости в полиции на месте... РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T17:28

2020-10-06T17:28

2020-10-06T18:44

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Мужчина напал на отделение банка в ТЦ в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, с ним находятся два человека, на месте работают около 200 полицейских, сообщили РИА Новости в полиции на месте событий."Мы находимся возле торгового центра "Форум Кёпеник" на улице Банхофштрассе, нам поступил звонок из банковского филиала в связи с угрожающей ситуацией. Это привело к полицейской операции, "Форум Кёпеник" в настоящее время эвакуирован. На месте работают около 200 полицейских. Район в значительной степени перекрыт. На данный момент мы можем сказать, что в банке находятся три человека, среди них преступник, но мы не можем сказать, какие у него мотивы", - сказала представитель полиции по телефону.Она добавила, что полиции удалось вступить в контакт с преступником, однако прояснить личности двух других людей в отделении банки пока не представляется возможным, "мы не знаем, заложники ли они или подельники".Ранее в полиции Берлина сообщили РИА Новости о вооруженном нападении на банк в районе Кёпеник на юго-востоке города. Она добавила, что информации о потерпевших пока нет.

https://ria.ru/20200716/1574423220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, берлин (город), в мире