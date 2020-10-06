https://ria.ru/20201006/napadenie-1578478596.html
В Берлине мужчина напал на отделение банка
Мужчина напал на отделение банка в ТЦ в Берлине, с ним находятся два человека, на месте работают около 200 полицейских, сообщили РИА Новости в полиции на месте... РИА Новости, 06.10.2020
2020-10-06T17:28
2020-10-06T17:28
2020-10-06T18:44
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<strong>БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.</strong> Мужчина напал на отделение банка в ТЦ в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>, с ним находятся два человека, на месте работают около 200 полицейских, сообщили РИА Новости в полиции на месте событий."Мы находимся возле торгового центра "Форум Кёпеник" на улице Банхофштрассе, нам поступил звонок из банковского филиала в связи с угрожающей ситуацией. Это привело к полицейской операции, "Форум Кёпеник" в настоящее время эвакуирован. На месте работают около 200 полицейских. Район в значительной степени перекрыт. На данный момент мы можем сказать, что в банке находятся три человека, среди них преступник, но мы не можем сказать, какие у него мотивы", - сказала представитель полиции по телефону.Она добавила, что полиции удалось вступить в контакт с преступником, однако прояснить личности двух других людей в отделении банки пока не представляется возможным, "мы не знаем, заложники ли они или подельники".Ранее в полиции Берлина сообщили РИА Новости о вооруженном нападении на банк в районе Кёпеник на юго-востоке города. Она добавила, что информации о потерпевших пока нет.
https://ria.ru/20200716/1574423220.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, берлин (город), в мире
БЕРЛИН, 6 окт - РИА Новости.
Мужчина напал на отделение банка в ТЦ в Берлине
, с ним находятся два человека, на месте работают около 200 полицейских, сообщили РИА Новости в полиции на месте событий.
"Мы находимся возле торгового центра "Форум Кёпеник" на улице Банхофштрассе, нам поступил звонок из банковского филиала в связи с угрожающей ситуацией. Это привело к полицейской операции, "Форум Кёпеник" в настоящее время эвакуирован. На месте работают около 200 полицейских. Район в значительной степени перекрыт. На данный момент мы можем сказать, что в банке находятся три человека, среди них преступник, но мы не можем сказать, какие у него мотивы", - сказала представитель полиции по телефону.
Она добавила, что полиции удалось вступить в контакт с преступником, однако прояснить личности двух других людей в отделении банки пока не представляется возможным, "мы не знаем, заложники ли они или подельники".
Ранее в полиции Берлина сообщили РИА Новости о вооруженном нападении на банк в районе Кёпеник на юго-востоке города. Она добавила, что информации о потерпевших пока нет.