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Возможный сообщник захватчика автобуса в Луцке вышел из СИЗО под залог
Дмитрий Михайленко, который контактировал с захватившим автобус с заложниками в Луцке Максимом Кривошем, вышел из СИЗО после внесения залога в размере более 6... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T23:37
захват заложников в луцке
ситуация на украине
антон геращенко
арсен аваков
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мвд украины
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, антон геращенко, арсен аваков, владимир зеленский, мвд украины, харьков, украина, в мире

Возможный сообщник захватчика автобуса в Луцке вышел из СИЗО под залог

18:37 28.07.2020 (обновлено: 23:37 28.07.2020)
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© Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанкЭксперты-криминалисты проводят следственные действия у автобуса в Луцке
Эксперты-криминалисты проводят следственные действия у автобуса в Луцке
© Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 июл – РИА Новости. Дмитрий Михайленко, который контактировал с захватившим автобус с заложниками в Луцке Максимом Кривошем, вышел из СИЗО после внесения залога в размере более 6 тысяч долларов, сообщил РИА Новостям адвокат мужчины Андрей Костяный.
Ранее Орджоникидзевский районный суд Харькова в пятницу арестовал с залогом на сумму более 6 тысяч долларов харьковчанина Михайленко, который контактировал с Кривошем.
"Да, суд назначил сумму залога в рамках уголовно-процессуального законодательства. Родственники эти средства внесли, человек вышел (из СИЗО – ред.)", - заявил адвокат, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости о том, действительно ли Михайленко был отпущен под залог.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что один из сообщников Кривоша, захватившего автобус с заложниками, был задержан в Харькове. У них, по словам Авакова, были контакты. Пресс-служба областного управления Нацполиции страны сообщила, что задержанный в Харькове мужчина, который, предположительно, является сообщником Кривоша, согласился сотрудничать со следствием.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
27 июля, 04:56
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Двадцать первого июля дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан.
СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеАнтон ГеращенкоАрсен АваковВладимир ЗеленскийМВД УкраиныХарьковУкраинаВ мире
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