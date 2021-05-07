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В Миннесоте задержали грабителя, взявшего заложников в банке
В Миннесоте задержали грабителя, взявшего заложников в банке
Грабитель, взявший заложников в филиале банка Wells Fargo в американском штате Миннесота, задержан, передает местная радиостанция WCCO. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T07:14
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Грабитель, взявший заложников в филиале банка Wells Fargo в американском штате Миннесота, задержан, передает местная радиостанция WCCO.Противостояние преступника и правоохранителей продолжалось почти восемь часов.Сотрудники ФБР смогли задержать подозреваемого после того, как все пять заложников покинули здание.Согласно полиции города Сент-Клауд, где располагается банк, все заложники находятся в безопасности, никто не пострадал.
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сша, миннесота, в мире

В Миннесоте задержали грабителя, взявшего заложников в банке

07:14 07.05.2021
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / AJ Mast
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Грабитель, взявший заложников в филиале банка Wells Fargo в американском штате Миннесота, задержан, передает местная радиостанция WCCO.
Противостояние преступника и правоохранителей продолжалось почти восемь часов.
Сотрудники ФБР смогли задержать подозреваемого после того, как все пять заложников покинули здание.
Согласно полиции города Сент-Клауд, где располагается банк, все заложники находятся в безопасности, никто не пострадал.
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