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В Миннесоте задержали грабителя, взявшего заложников в банке
В Миннесоте задержали грабителя, взявшего заложников в банке
Грабитель, взявший заложников в филиале банка Wells Fargo в американском штате Миннесота, задержан, передает местная радиостанция WCCO. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T07:14
2021-05-07T07:14
2021-05-07T07:14
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Грабитель, взявший заложников в филиале банка Wells Fargo в американском штате Миннесота, задержан, передает местная радиостанция WCCO.Противостояние преступника и правоохранителей продолжалось почти восемь часов.Сотрудники ФБР смогли задержать подозреваемого после того, как все пять заложников покинули здание.Согласно полиции города Сент-Клауд, где располагается банк, все заложники находятся в безопасности, никто не пострадал.
https://ria.ru/20210125/arkhangelsk-1594560336.html
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