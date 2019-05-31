В Цюрихе три человека погибли в результате захвата заложников

Инцидент произошел ранним утром в пятницу. Полиция установила контакт с 60-летним мужчиной, который взял женщин в заложники и угрожал застрелить их. На место прибыли силы полиции, а также спецназ и команда для ведения переговоров. Территория была оцеплена. После того, как полицейские услышали несколько выстрелов, начался штурм квартиры. На месте были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Несмотря на реанимационные меры, все трое скончались на месте. Предполагаемое орудие убийства было изъято.